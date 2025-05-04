ໂລໂກ້ Glitch Protocol

Glitch Protocol ລາຄາ (GLCH)

USD

Glitch Protocol (GLCH) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ

$0.00378646
$0.00378646$0.00378646
+1.60%(1D)

ລາຄາຂອງ Glitch Protocol (GLCH) ມື້ນີ້

ລາຄາສົດຂອງ Glitch Protocol (GLCH) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.00378646USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 265.59KUSD. GLCH ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດGlitch Protocolຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- Glitch Protocol ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລາ​ຄາ​ໃນ​ມື້​ແມ່ນ​ +1.66%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 70.14M USD

ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງGLCH ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.GLCH MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.

Glitch Protocol (GLCH) ການປະຕິບັດລາຄາໃນ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Glitch Protocol ຖຶງ USD ແມ່ນ $ 0.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງGlitch Protocol ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0002137043.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Glitch Protocol ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0003260335.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Glitch Protocol ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.000863734982534922.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ 0+1.66%
30 ມື້$ +0.0002137043+5.64%
60 ວັນ$ -0.0003260335-8.61%
90 ວັນ$ -0.000863734982534922-18.57%

Glitch Protocol (GLCH) ການວິເຄາະລາຄາ

ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ Glitch Protocol: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:

$ 0.00363938
$ 0.00363938$ 0.00363938

$ 0.00424609
$ 0.00424609$ 0.00424609

$ 2.99
$ 2.99$ 2.99

+0.01%

+1.66%

-2.09%

Glitch Protocol (GLCH) ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດ

ເຈາະລຶກ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ຕະ​ຫຼາດ​: ມູນຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​, ປະ​ລິ​ມານ 24h ແລະ ​ການ​ສະ​ໜອງ​:

$ 265.59K
$ 265.59K$ 265.59K

--
----

70.14M
70.14M 70.14M

ແມ່ນຫຍັງ Glitch Protocol (GLCH)

Glitch is a blockchain agnostic super protocol, purpose-built to facilitate trust-less money markets.

MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!

Glitch Protocol (GLCH) ຊັບພະຍາກອນ

ເວັບໄຊທ໌ທາງການ

ຜູ້ຄົນຍັງຖາມວ່າ: ຄຳຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ Glitch Protocol(GLCH)

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

GLCH ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 GLCH ເຖິງ VND
99.6406949
1 GLCH ເຖິງ AUD
A$0.005869013
1 GLCH ເຖິງ GBP
0.002839845
1 GLCH ເຖິງ EUR
0.0033320848
1 GLCH ເຖິງ USD
$0.00378646
1 GLCH ເຖິງ MYR
RM0.0161681842
1 GLCH ເຖິງ TRY
0.1460437622
1 GLCH ເຖິງ JPY
¥0.548658054
1 GLCH ເຖິງ RUB
0.3131023774
1 GLCH ເຖິງ INR
0.3204481098
1 GLCH ເຖິງ IDR
Rp62.0731048224
1 GLCH ເຖິງ KRW
5.3031644176
1 GLCH ເຖິງ PHP
0.2107543636
1 GLCH ເຖິງ EGP
￡E.0.1922007096
1 GLCH ເຖິງ BRL
R$0.021393499
1 GLCH ເຖິງ CAD
C$0.0052253148
1 GLCH ເຖິງ BDT
0.461569474
1 GLCH ເຖິງ NGN
6.0680293376
1 GLCH ເຖິງ UAH
0.157516736
1 GLCH ເຖິງ VES
Bs0.32563556
1 GLCH ເຖິງ PKR
Rs1.0674788032
1 GLCH ເຖິງ KZT
1.9487395036
1 GLCH ເຖິງ THB
฿0.125331826
1 GLCH ເຖິງ TWD
NT$0.1162821866
1 GLCH ເຖິງ AED
د.إ0.0138963082
1 GLCH ເຖິງ CHF
Fr0.0031048972
1 GLCH ເຖິງ HKD
HK$0.029345065
1 GLCH ເຖິງ MAD
.د.م0.0350626196
1 GLCH ເຖິງ MXN
$0.0741388868