FireStarter ລາຄາ (FLAME)
ລາຄາສົດຂອງ FireStarter (FLAME) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.00406895USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 278.14KUSD. FLAME ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດFireStarterຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- FireStarter ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ແມ່ນ -0.12%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 68.36M USD
ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງFLAME ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.FLAME MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ FireStarter ຖຶງ USD ແມ່ນ $ 0.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງFireStarter ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0001669241.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ FireStarter ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0014782112.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ FireStarter ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.008560066730265267.
|ໄລຍະເວລາ
|ປ່ຽນແປງ (USD)
|ປ່ຽນແປງ (%)
|ມື້ນີ້
|$ 0
|-0.12%
|30 ມື້
|$ +0.0001669241
|+4.10%
|60 ວັນ
|$ -0.0014782112
|-36.32%
|90 ວັນ
|$ -0.008560066730265267
|-67.78%
ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ FireStarter: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:
+0.69%
-0.12%
-2.60%
ເຈາະລຶກສະຖິຕິຕະຫຼາດ: ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານ 24h ແລະ ການສະໜອງ:
FireStarter is the first Initial Metaverse Offering (or IMO) launchpad on the Polygon network that incubates and launches GameFi, Social Token, NFT and DeFi projects by way of the metaverse. FireStarter only incubates top tier projects, typically comprised of celebrity and engineering centric teams as our real world experience in media (Forbes, Nike, Supreme, Rolling Stones Magazine etc) as well as in crypto allows us to bridge the gap between the mainstream and crypto.
MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!
ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານຄວນພິຈາລະນາລະມັດລະວັງປະສົບການການລົງທຶນຂອງທ່ານ, ສະຖານະການທາງດ້ານການເງິນ, ຈຸດປະສົງການລົງທຶນ ແລະ ຄວາມທົນທານຕໍ່ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ປຶກສາຫາລືທາງດ້ານການເງິນເປັນເອກະລາດກ່ອນທີ່ຈະລົງທຶນໃດໆ. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.
|1 FLAME ເຖິງ VND
₫107.07441925
|1 FLAME ເຖິງ AUD
A$0.0063068725
|1 FLAME ເຖິງ GBP
￡0.0030517125
|1 FLAME ເຖິງ EUR
€0.003580676
|1 FLAME ເຖິງ USD
$0.00406895
|1 FLAME ເຖິງ MYR
RM0.0173744165
|1 FLAME ເຖິງ TRY
₺0.1569394015
|1 FLAME ເຖິງ JPY
¥0.589590855
|1 FLAME ເຖິງ RUB
₽0.3364614755
|1 FLAME ເຖິງ INR
₹0.3443552385
|1 FLAME ເຖິງ IDR
Rp66.704087688
|1 FLAME ເຖິງ KRW
₩5.698808612
|1 FLAME ເຖິງ PHP
₱0.226477757
|1 FLAME ເຖິງ EGP
￡E.0.206539902
|1 FLAME ເຖິງ BRL
R$0.0229895675
|1 FLAME ເຖິງ CAD
C$0.005615151
|1 FLAME ເຖິງ BDT
৳0.496005005
|1 FLAME ເຖິງ NGN
₦6.520736512
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₴0.16926832
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Rs1.147118384
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₸2.094125807
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฿0.134682245
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NT$0.1249574545
|1 FLAME ເຖິງ AED
د.إ0.0149330465
|1 FLAME ເຖິງ CHF
Fr0.003336539
|1 FLAME ເຖິງ HKD
HK$0.0315343625
|1 FLAME ເຖິງ MAD
.د.م0.037678477
|1 FLAME ເຖິງ MXN
$0.079670041