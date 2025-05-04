ໂລໂກ້ Ferma

Ferma ລາຄາ (FERMA)

USD

Ferma (FERMA) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ

$0.03180813
$0.03180813$0.03180813
-1.50%(1D)

ລາຄາຂອງ Ferma (FERMA) ມື້ນີ້

ລາຄາສົດຂອງ Ferma (FERMA) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.03180813USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 349.89KUSD. FERMA ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດFermaຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- Ferma ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລາ​ຄາ​ໃນ​ມື້​ແມ່ນ​ -1.51%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 11.00M USD

ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງFERMA ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.FERMA MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.

Ferma (FERMA) ການປະຕິບັດລາຄາໃນ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Ferma ຖຶງ USD ແມ່ນ $ -0.00048934678522763.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງFerma ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0179977047.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Ferma ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0185601647.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Ferma ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.05543259536187462.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ -0.00048934678522763-1.51%
30 ມື້$ -0.0179977047-56.58%
60 ວັນ$ -0.0185601647-58.35%
90 ວັນ$ -0.05543259536187462-63.53%

Ferma (FERMA) ການວິເຄາະລາຄາ

ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ Ferma: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:

$ 0.0317686
$ 0.0317686$ 0.0317686

$ 0.03229749
$ 0.03229749$ 0.03229749

$ 0.450233
$ 0.450233$ 0.450233

+0.01%

-1.51%

-62.14%

Ferma (FERMA) ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດ

ເຈາະລຶກ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ຕະ​ຫຼາດ​: ມູນຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​, ປະ​ລິ​ມານ 24h ແລະ ​ການ​ສະ​ໜອງ​:

$ 349.89K
$ 349.89K$ 349.89K

--
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11.00M
11.00M 11.00M

ແມ່ນຫຍັງ Ferma (FERMA)

FERMA (https://fermasosedi.biz/) token is designed to use in the game on fermasosedi.biz (http://fermasosedi.biz/) to make deposits, withdrawals, buying advertisements and for use in some sections of the game.

MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!

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ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

FERMA ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 FERMA ເຖິງ VND
837.03094095
1 FERMA ເຖິງ AUD
A$0.0493026015
1 FERMA ເຖິງ GBP
0.0238560975
1 FERMA ເຖິງ EUR
0.0279911544
1 FERMA ເຖິງ USD
$0.03180813
1 FERMA ເຖິງ MYR
RM0.1358207151
1 FERMA ເຖິງ TRY
1.2268395741
1 FERMA ເຖິງ JPY
¥4.608998037
1 FERMA ເຖິງ RUB
2.6302142697
1 FERMA ເຖິງ INR
2.6919220419
1 FERMA ເຖິງ IDR
Rp521.4446706672
1 FERMA ເຖິງ KRW
44.5491945528
1 FERMA ເຖິງ PHP
1.7704405158
1 FERMA ເຖິງ EGP
￡E.1.6145806788
1 FERMA ເຖິງ BRL
R$0.1797159345
1 FERMA ເຖິງ CAD
C$0.0438952194
1 FERMA ເຖິງ BDT
3.877411047
1 FERMA ເຖິງ NGN
50.9744368128
1 FERMA ເຖິງ UAH
1.323218208
1 FERMA ເຖິງ VES
Bs2.73549918
1 FERMA ເຖິງ PKR
Rs8.9673480096
1 FERMA ເຖິງ KZT
16.3703721858
1 FERMA ເຖິງ THB
฿1.052849103
1 FERMA ເຖິງ TWD
NT$0.9768276723
1 FERMA ເຖິງ AED
د.إ0.1167358371
1 FERMA ເຖິງ CHF
Fr0.0260826666
1 FERMA ເຖິງ HKD
HK$0.2465130075
1 FERMA ເຖິງ MAD
.د.م0.2945432838
1 FERMA ເຖິງ MXN
$0.6228031854