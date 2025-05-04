ໂລໂກ້ Equilibria

Equilibria ລາຄາ (XEQ)

USD

Equilibria (XEQ) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ

$0.00513694
$0.00513694$0.00513694
-21.60%(1D)

ລາຄາຂອງ Equilibria (XEQ) ມື້ນີ້

ລາຄາສົດຂອງ Equilibria (XEQ) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.00513694USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 312.62KUSD. XEQ ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດEquilibriaຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- Equilibria ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລາ​ຄາ​ໃນ​ມື້​ແມ່ນ​ -21.66%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 60.88M USD

ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງXEQ ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.XEQ MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.

Equilibria (XEQ) ການປະຕິບັດລາຄາໃນ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Equilibria ຖຶງ USD ແມ່ນ $ -0.001420405303889863.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງEquilibria ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0002078637.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Equilibria ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0009534376.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Equilibria ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.003093909758176886.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ -0.001420405303889863-21.66%
30 ມື້$ +0.0002078637+4.05%
60 ວັນ$ -0.0009534376-18.56%
90 ວັນ$ -0.003093909758176886-37.58%

Equilibria (XEQ) ການວິເຄາະລາຄາ

ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ Equilibria: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:

$ 0.00512225
$ 0.00512225$ 0.00512225

$ 0.00655734
$ 0.00655734$ 0.00655734

$ 0.91394
$ 0.91394$ 0.91394

-1.74%

-21.66%

-25.34%

Equilibria (XEQ) ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດ

ເຈາະລຶກ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ຕະ​ຫຼາດ​: ມູນຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​, ປະ​ລິ​ມານ 24h ແລະ ​ການ​ສະ​ໜອງ​:

$ 312.62K
$ 312.62K$ 312.62K

--
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60.88M
60.88M 60.88M

ແມ່ນຫຍັງ Equilibria (XEQ)

MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!

ຜູ້ຄົນຍັງຖາມວ່າ: ຄຳຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ Equilibria(XEQ)

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

XEQ ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 XEQ ເຖິງ VND
135.1785761
1 XEQ ເຖິງ AUD
A$0.007962257
1 XEQ ເຖິງ GBP
0.003852705
1 XEQ ເຖິງ EUR
0.0045205072
1 XEQ ເຖິງ USD
$0.00513694
1 XEQ ເຖິງ MYR
RM0.0219347338
1 XEQ ເຖິງ TRY
0.1981317758
1 XEQ ເຖິງ JPY
¥0.744342606
1 XEQ ເຖິງ RUB
0.4247735686
1 XEQ ເຖິງ INR
0.4347392322
1 XEQ ເຖິງ IDR
Rp84.2121176736
1 XEQ ເຖິງ KRW
7.1945926864
1 XEQ ເຖິງ PHP
0.2859220804
1 XEQ ເຖິງ EGP
￡E.0.2607510744
1 XEQ ເຖິງ BRL
R$0.029023711
1 XEQ ເຖິງ CAD
C$0.0070889772
1 XEQ ເຖິງ BDT
0.626192986
1 XEQ ເຖິງ NGN
8.2322545664
1 XEQ ເຖິງ UAH
0.213696704
1 XEQ ເຖິງ VES
Bs0.44177684
1 XEQ ເຖິງ PKR
Rs1.4482061248
1 XEQ ເຖິງ KZT
2.6437775404
1 XEQ ເຖິງ THB
฿0.170032714
1 XEQ ເຖິງ TWD
NT$0.1577554274
1 XEQ ເຖິງ AED
د.إ0.0188525698
1 XEQ ເຖິງ CHF
Fr0.0042122908
1 XEQ ເຖິງ HKD
HK$0.039811285
1 XEQ ເຖິງ MAD
.د.م0.0475680644
1 XEQ ເຖິງ MXN
$0.1005812852