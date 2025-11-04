ແລກປ່ຽນDEX+
ລາຄາສົດDolphinຂອງມື້ນີ້0.01741382 USD. ຕິດຕາມການອັບເດດDPHNລາຄາໃນເວລາUSD ຈິງ, ຕາຕະລາງສົດ, ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ ອື່ນໆອີກ. ສຳຫຼວດແນວDPHNໂນ້ມລາຄາຢູ່ MEXC ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍດຽວນີ້.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ DPHN

DPHN ຂໍ້ມູນລາຄາ

ແມ່ນຫຍັງ DPHN

DPHN ເຈ້ຍຂາວ

DPHN ເວັບໄຊທ໌ທາງການ:

DPHN Tokenomics

DPHN ການຄາດຄະເນລາຄາ

ໂລໂກ້ Dolphin

Dolphin ລາຄາ (DPHN)

ບໍ່ມີລາຍຊື່

1 DPHN ເຖິງUSDລາຄາສົດ:

$0.01741382
$0.01741382$0.01741382
-3.90%1D
mexc
ຂໍ້ມູນໂທເຄັນນີ້ແມ່ນມາຈາກພາກສ່ວນທີສາມ. MEXC ປະຕິບັດພຽງແຕ່ເປັນການລວບລວມຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ. ສຳຫຼວດໂທເຄັນອື່ນໆທີ່ມີລາຍຊື່ຢູ່ໃນຕະຫຼາດການນັດພົບ MEXC Spot!
USD
Dolphin (DPHN) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 18:39:44 (UTC+8)

Dolphin (DPHN)ຂໍ້ມູນລາຄາ(USD)

ຊ່ວງ​ລາ​ຄາ​ປ່ຽນ​ແປງ 24 ຊົ່ວ​ໂມງ​:
$ 0.01734642
$ 0.01734642$ 0.01734642
ຕໍ່າກວ່າ 24 ຊົ່ວໂມງ
$ 0.01838906
$ 0.01838906$ 0.01838906
ສູງກວ່າ 24H

$ 0.01734642
$ 0.01734642$ 0.01734642

$ 0.01838906
$ 0.01838906$ 0.01838906

$ 0.02226817
$ 0.02226817$ 0.02226817

$ 0.01112509
$ 0.01112509$ 0.01112509

+0.29%

-3.99%

-16.17%

-16.17%

Dolphin (DPHN) ລາ​ຄາ​ທີ່​ໃຊ້​ເວ​ລາ​ທີ່​ແທ້​ຈິງ​ແມ່ນ $0.01741382. ໃນໄລຍະ 24 ຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, DPHNມີການເຄື່ອນໄຫວການຊື້ຂາຍລະຫວ່າງລະດັບຕໍ່າສຸດ$ 0.01734642 ແລະ ລະດັບສູງຂອງຕະຫຼາດ$ 0.01838906, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕະຫຼາດທີ່ມີການປ່ຽນແປງ. DPHNລາຄາທີ່ສູງຕະຫຼອດເວລາແມ່ນ$ 0.02226817, ໃນຂະນະທີ່ລາຄາຕໍ່າສຸດແມ່ນ$ 0.01112509.

ໃນແງ່ຂອງການປະຕິບັດໄລຍະສັ້ນ, DPHNມີການປ່ຽນແປງ+0.29%ໃນຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, -3.99%24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ -16.17%7 ມື້. ຂໍ້ມູນນີ້ເຮັດໃຫ້ທ່ານເຫັນພາບລວມໄວຂອງແນວໂນ້ມລາຄາຫຼ້າສຸດ ແລະ ນະໂຍບາຍດ້ານຕະຫຼາດໃນ MEXC.

Dolphin (DPHN) ຂໍ້ມູນການຕະຫຼາດ

$ 8.65M
$ 8.65M$ 8.65M

--
----

$ 17.36M
$ 17.36M$ 17.36M

497.97M
497.97M 497.97M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ມູນຄ່າຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນແມ່ນກັບປະລິມານDolphinການຊື້ຂາຍ$ 8.65M 24 ຊົ່ວໂມງຂອງ --. ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນຂອງDPHNແມ່ນ497.97Mກັບການສະຫນອງທັງຫມົດເທົ່າກັບ1000000000.0. ການປະເມີນມູນຄ່າແບບເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ (FDV) ແມ່ນ$ 17.36M.

Dolphin (DPHN) ປະຫວັດລາຄາ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Dolphin ຖຶງ USD ແມ່ນ $ -0.00072455746661114.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງDolphin ຖຶງ USD ເປັນ $ 0.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Dolphin ຖຶງ USD ເປັນ $ 0.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Dolphin ຖຶງ USD ເປັນ $ 0.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ -0.00072455746661114-3.99%
30 ມື້$ 0--
60 ວັນ$ 0--
90 ວັນ$ 0--

ແມ່ນຫຍັງ Dolphin (DPHN)

Dolphin is a project dedicated to pushing the boundaries of AI model development and distributed inference.

Our flagship product is Dolphin Network – A Decentralized AI Inference Network.

The goal of Dolphin Network is to allow gamers & other GPU owners to repurpose their GPUs during idle periods by powering a portion of our inference network.

By processing a portion of the network’s requests, they are able to earn $DPHN tokens which can later be used for inference or sold on the market to recoup the cost of the GPU.

The integrity of the network is upheld through a mix of encryption, randomly sampled validation & cryptoeconomic bonding.

MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!

Dolphin ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ (USD)

Dolphin (DPHN) ມື້ອື່ນ ອາທິດUSDໜ້າ ຫຼື ເດືອນໜ້າຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດ? ຊັບສິນຂອງທ່ານ Dolphin (DPHN) ຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດໃນປີ 2025, 2026, 2027, 2028, ຫຼື ແມ້ກະທັ້ງ 10 ຫຼື 20 ປີຈາກນີ້? ໃຊ້ເຄື່ອງມືການຄາດເດົາລາຄາຂອງພວກເຮົາເພື່ອຄົ້ນຫາທັງການຄາດຄະເນໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວສໍາລັບDolphin.

ກວດເບິ່ງການDolphinຄາດເດົາລາຄາດຽວນີ້!

DPHN ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

Dolphin (DPHN) Tokenomics

ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງ tokennomics ຂອງDolphin (DPHN) ຈະໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບມູນຄ່າໄລຍະຍາວ ແລະ ທ່າແຮງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງມັນ. ຈາກການແຈກຢາຍໂທເຄັນກັບການຄຸ້ມຄອງການສະຫນອງ Tokenomics ເປີດເຜີຍໂຄງສ້າງຫຼັກຂອງເສດຖະກິດຂອງໂຄງການ. ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ tokennomics ທີ່ສົມບູນແບບຂອງໂທເຄັນ DPHN ດຽວນີ້!

ຜູ້ຄົນຍັງຖາມວ່າ: ຄຳຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ Dolphin(DPHN)

ມື້ນີ້ມີDolphin (DPHN) ຄ່າເທົ່າໃດ?
ລາຄາສົດ DPHNແມ່ນUSDໄດ້ຮັບ 0.01741382 USDການປັບປຸງໃນເວລາຈິງດ້ວຍຂໍ້ມູນຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ.
ລາຄາDPHNປະຈຸບັນUSDແມ່ນຫຍັງ?
ລາ​ຄາ​ໃນ​DPHNປະ​ຈຸ​ບັນ​USDແມ່ນ$ 0.01741382. ລອງໃຊ້ຕົວແປງ MEXC ສຳລັບການປ່ຽນໂທເຄັນທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນຫຍັງDolphin?
ມູນ​ຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​ຂອງDPHN​ແມ່ນ​$ 8.65M USD. ມູນຄ່າຕະຫຼາດ = ລາຄາປັດຈຸບັນ × ປະລິມານການໄຫຼວຽນ. ຊີ້ບອກມູນຄ່າຕະຫຼາດທັງໝົດ ແລະ ການຈັດອັນດັບຂອງໂທເຄັນ.
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນແມ່ນຫຍັງDPHN?
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນDPHNແມ່ນ 497.97M USD.
ລາຄາສູງສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATH) ແມ່ນຫຍັງDPHN?
DPHN ບັນລຸລາຄາ ATH ຂອງ 0.02226817 USD.
ລາຄາຕໍ່າສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATL) ແມ່ນຫຍັງDPHN?
DPHNຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນລາຄາຂອງ ATL ຢູ່ 0.01112509 USD.
ປະລິມານການຊື້ຂາຍແມ່ນເທົ່າໃດDPHN?
ປະລິມານການຊື້ຂາຍສົດ 24 ຊົ່ວໂມງສໍາລັບການDPHNແມ່ນ-- USD.
ປີນີ້DPHNຈະສູງຂຶ້ນບໍ?
DPHN ອາດ​ຈະ​ສູງ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ປີ​ນີ້ ອີງ​ຕາມ​ສະພາບ​ການ​ຕະຫຼາດ ​ແລະ ການ​ພັດທະນາ​ໂຄງການ. ກວດເບິ່ງDPHNການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ຂອງພວກເຮົາສໍາລັບການວິເຄາະໃນຄວາມເລິກຫຼາຍຂຶ້ນ.
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 18:39:44 (UTC+8)

Dolphin (DPHN) ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາທີ່ສໍາຄັນ

ເວລາ (UTC+8)ປະເພດຂໍ້ມູນ
11-04 05:28:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

