ລາຄາສົດDLMMຂອງມື້ນີ້0.00053834 USD. ຕິດຕາມການອັບເດດDLMMລາຄາໃນເວລາUSD ຈິງ, ຕາຕະລາງສົດ, ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ ອື່ນໆອີກ. ສຳຫຼວດແນວDLMMໂນ້ມລາຄາຢູ່ MEXC ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍດຽວນີ້.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ DLMM

DLMM ຂໍ້ມູນລາຄາ

ແມ່ນຫຍັງ DLMM

DLMM ເຈ້ຍຂາວ

DLMM ເວັບໄຊທ໌ທາງການ:

DLMM Tokenomics

DLMM ການຄາດຄະເນລາຄາ

ໂລໂກ້ DLMM

DLMM ລາຄາ (DLMM)

ບໍ່ມີລາຍຊື່

1 DLMM ເຖິງUSDລາຄາສົດ:

$0.00053836
$0.00053836$0.00053836
-20.90%1D
mexc
USD
DLMM (DLMM) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 17:11:03 (UTC+8)

DLMM (DLMM)ຂໍ້ມູນລາຄາ(USD)

ຊ່ວງ​ລາ​ຄາ​ປ່ຽນ​ແປງ 24 ຊົ່ວ​ໂມງ​:
$ 0.0005292
$ 0.0005292$ 0.0005292
ຕໍ່າກວ່າ 24 ຊົ່ວໂມງ
$ 0.00068289
$ 0.00068289$ 0.00068289
ສູງກວ່າ 24H

$ 0.0005292
$ 0.0005292$ 0.0005292

$ 0.00068289
$ 0.00068289$ 0.00068289

$ 0.00177886
$ 0.00177886$ 0.00177886

$ 0.00007724
$ 0.00007724$ 0.00007724

+0.93%

-21.00%

-49.82%

-49.82%

DLMM (DLMM) ລາ​ຄາ​ທີ່​ໃຊ້​ເວ​ລາ​ທີ່​ແທ້​ຈິງ​ແມ່ນ $0.00053834. ໃນໄລຍະ 24 ຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, DLMMມີການເຄື່ອນໄຫວການຊື້ຂາຍລະຫວ່າງລະດັບຕໍ່າສຸດ$ 0.0005292 ແລະ ລະດັບສູງຂອງຕະຫຼາດ$ 0.00068289, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕະຫຼາດທີ່ມີການປ່ຽນແປງ. DLMMລາຄາທີ່ສູງຕະຫຼອດເວລາແມ່ນ$ 0.00177886, ໃນຂະນະທີ່ລາຄາຕໍ່າສຸດແມ່ນ$ 0.00007724.

ໃນແງ່ຂອງການປະຕິບັດໄລຍະສັ້ນ, DLMMມີການປ່ຽນແປງ+0.93%ໃນຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, -21.00%24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ -49.82%7 ມື້. ຂໍ້ມູນນີ້ເຮັດໃຫ້ທ່ານເຫັນພາບລວມໄວຂອງແນວໂນ້ມລາຄາຫຼ້າສຸດ ແລະ ນະໂຍບາຍດ້ານຕະຫຼາດໃນ MEXC.

DLMM (DLMM) ຂໍ້ມູນການຕະຫຼາດ

$ 415.72K
$ 415.72K$ 415.72K

--
----

$ 467.94K
$ 467.94K$ 467.94K

772.22M
772.22M 772.22M

869,223,324.6097032
869,223,324.6097032 869,223,324.6097032

ມູນຄ່າຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນແມ່ນກັບປະລິມານDLMMການຊື້ຂາຍ$ 415.72K 24 ຊົ່ວໂມງຂອງ --. ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນຂອງDLMMແມ່ນ772.22Mກັບການສະຫນອງທັງຫມົດເທົ່າກັບ869223324.6097032. ການປະເມີນມູນຄ່າແບບເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ (FDV) ແມ່ນ$ 467.94K.

DLMM (DLMM) ປະຫວັດລາຄາ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ DLMM ຖຶງ USD ແມ່ນ $ -0.000143121497679081.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງDLMM ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0004876253.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ DLMM ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0001914491.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ DLMM ຖຶງ USD ເປັນ $ 0.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ -0.000143121497679081-21.00%
30 ມື້$ +0.0004876253+90.58%
60 ວັນ$ +0.0001914491+35.56%
90 ວັນ$ 0--

ແມ່ນຫຍັງ DLMM (DLMM)

$DLMM is a first of its kind Internet Capital Market project, built on the Solana blockchain, that focuses on generating revenue through the project treasury and then distributing those profits through a buyback and burn mechanism. These profits are earned by leveraging various cross-chain liquidity provision platforms in order to grow the token treasury. The initially focus will be using lower liquidity, higher APR methods such as Meteora's DLMM platform.

MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!

DLMM ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ (USD)

DLMM (DLMM) ມື້ອື່ນ ອາທິດUSDໜ້າ ຫຼື ເດືອນໜ້າຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດ? ຊັບສິນຂອງທ່ານ DLMM (DLMM) ຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດໃນປີ 2025, 2026, 2027, 2028, ຫຼື ແມ້ກະທັ້ງ 10 ຫຼື 20 ປີຈາກນີ້? ໃຊ້ເຄື່ອງມືການຄາດເດົາລາຄາຂອງພວກເຮົາເພື່ອຄົ້ນຫາທັງການຄາດຄະເນໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວສໍາລັບDLMM.

ກວດເບິ່ງການDLMMຄາດເດົາລາຄາດຽວນີ້!

DLMM ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

DLMM (DLMM) Tokenomics

ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງ tokennomics ຂອງDLMM (DLMM) ຈະໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບມູນຄ່າໄລຍະຍາວ ແລະ ທ່າແຮງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງມັນ. ຈາກການແຈກຢາຍໂທເຄັນກັບການຄຸ້ມຄອງການສະຫນອງ Tokenomics ເປີດເຜີຍໂຄງສ້າງຫຼັກຂອງເສດຖະກິດຂອງໂຄງການ. ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ tokennomics ທີ່ສົມບູນແບບຂອງໂທເຄັນ DLMM ດຽວນີ້!

ຜູ້ຄົນຍັງຖາມວ່າ: ຄຳຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ DLMM(DLMM)

ມື້ນີ້ມີDLMM (DLMM) ຄ່າເທົ່າໃດ?
ລາຄາສົດ DLMMແມ່ນUSDໄດ້ຮັບ 0.00053834 USDການປັບປຸງໃນເວລາຈິງດ້ວຍຂໍ້ມູນຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ.
ລາຄາDLMMປະຈຸບັນUSDແມ່ນຫຍັງ?
ລາ​ຄາ​ໃນ​DLMMປະ​ຈຸ​ບັນ​USDແມ່ນ$ 0.00053834. ລອງໃຊ້ຕົວແປງ MEXC ສຳລັບການປ່ຽນໂທເຄັນທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນຫຍັງDLMM?
ມູນ​ຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​ຂອງDLMM​ແມ່ນ​$ 415.72K USD. ມູນຄ່າຕະຫຼາດ = ລາຄາປັດຈຸບັນ × ປະລິມານການໄຫຼວຽນ. ຊີ້ບອກມູນຄ່າຕະຫຼາດທັງໝົດ ແລະ ການຈັດອັນດັບຂອງໂທເຄັນ.
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນແມ່ນຫຍັງDLMM?
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນDLMMແມ່ນ 772.22M USD.
ລາຄາສູງສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATH) ແມ່ນຫຍັງDLMM?
DLMM ບັນລຸລາຄາ ATH ຂອງ 0.00177886 USD.
ລາຄາຕໍ່າສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATL) ແມ່ນຫຍັງDLMM?
DLMMຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນລາຄາຂອງ ATL ຢູ່ 0.00007724 USD.
ປະລິມານການຊື້ຂາຍແມ່ນເທົ່າໃດDLMM?
ປະລິມານການຊື້ຂາຍສົດ 24 ຊົ່ວໂມງສໍາລັບການDLMMແມ່ນ-- USD.
ປີນີ້DLMMຈະສູງຂຶ້ນບໍ?
DLMM ອາດ​ຈະ​ສູງ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ປີ​ນີ້ ອີງ​ຕາມ​ສະພາບ​ການ​ຕະຫຼາດ ​ແລະ ການ​ພັດທະນາ​ໂຄງການ. ກວດເບິ່ງDLMMການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ຂອງພວກເຮົາສໍາລັບການວິເຄາະໃນຄວາມເລິກຫຼາຍຂຶ້ນ.
DLMM (DLMM) ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາທີ່ສໍາຄັນ

ເວລາ (UTC+8)ປະເພດຂໍ້ມູນ
11-04 05:28:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains

