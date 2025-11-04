Dialectic BTC Vault ລາຄາ (DBIT)
-1.21%
-2.93%
-9.38%
-9.38%
Dialectic BTC Vault (DBIT) ລາຄາທີ່ໃຊ້ເວລາທີ່ແທ້ຈິງແມ່ນ $103,627. ໃນໄລຍະ 24 ຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, DBITມີການເຄື່ອນໄຫວການຊື້ຂາຍລະຫວ່າງລະດັບຕໍ່າສຸດ$ 102,253 ແລະ ລະດັບສູງຂອງຕະຫຼາດ$ 108,329, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕະຫຼາດທີ່ມີການປ່ຽນແປງ. DBITລາຄາທີ່ສູງຕະຫຼອດເວລາແມ່ນ$ 126,288, ໃນຂະນະທີ່ລາຄາຕໍ່າສຸດແມ່ນ$ 102,253.
ໃນແງ່ຂອງການປະຕິບັດໄລຍະສັ້ນ, DBITມີການປ່ຽນແປງ-1.21%ໃນຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, -2.93%24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ -9.38%7 ມື້. ຂໍ້ມູນນີ້ເຮັດໃຫ້ທ່ານເຫັນພາບລວມໄວຂອງແນວໂນ້ມລາຄາຫຼ້າສຸດ ແລະ ນະໂຍບາຍດ້ານຕະຫຼາດໃນ MEXC.
ມູນຄ່າຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນແມ່ນກັບປະລິມານDialectic BTC Vaultການຊື້ຂາຍ$ 10.37M 24 ຊົ່ວໂມງຂອງ --. ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນຂອງDBITແມ່ນ100.01ກັບການສະຫນອງທັງຫມົດເທົ່າກັບ100.0130668652556. ການປະເມີນມູນຄ່າແບບເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ (FDV) ແມ່ນ$ 10.37M.
ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Dialectic BTC Vault ຖຶງ USD ແມ່ນ $ -3,129.1015758011.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງDialectic BTC Vault ຖຶງ USD ເປັນ $ -17,758.1548447000.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Dialectic BTC Vault ຖຶງ USD ເປັນ $ 0.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Dialectic BTC Vault ຖຶງ USD ເປັນ $ 0.
|ໄລຍະເວລາ
|ປ່ຽນແປງ (USD)
|ປ່ຽນແປງ (%)
|ມື້ນີ້
|$ -3,129.1015758011
|-2.93%
|30 ມື້
|$ -17,758.1548447000
|-17.13%
|60 ວັນ
|$ 0
|--
|90 ວັນ
|$ 0
|--
Makina is a next-generation DeFi Execution Engine that brings institutional-grade risk-adjusted strategies onchain. Its non-custodial and trust-minimized architecture enables access to secure, high-yield opportunities across EVM chains. Makina redefines capital allocation in DeFi with real-time yield optimization, continuous revenue accrual, on-chain accounting, built-in risk management, and infinite composability.
Dialectic BTC brings flagship yielding strategies that have consistently delivered industry-leading returns over multiple years'.
|ເວລາ (UTC+8)
|ປະເພດ
|ຂໍ້ມູນ
|11-03 17:18:56
|ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
|11-02 15:42:00
|ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
|11-01 15:13:00
|ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
|11-01 13:14:00
|ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
|10-31 18:37:21
|ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
|10-31 15:48:21
|ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
