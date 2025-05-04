DeHive ລາຄາ (DHV)
ລາຄາສົດຂອງ DeHive (DHV) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.01019506USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 43.72KUSD. DHV ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດDeHiveຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- DeHive ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ແມ່ນ -0.29%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 4.29M USD
ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງDHV ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.DHV MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ DeHive ຖຶງ USD ແມ່ນ $ 0.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງDeHive ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0006107391.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ DeHive ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0040383356.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ DeHive ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.00931661125864033.
|ໄລຍະເວລາ
|ປ່ຽນແປງ (USD)
|ປ່ຽນແປງ (%)
|ມື້ນີ້
|$ 0
|-0.29%
|30 ມື້
|$ +0.0006107391
|+5.99%
|60 ວັນ
|$ -0.0040383356
|-39.61%
|90 ວັນ
|$ -0.00931661125864033
|-47.74%
ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ DeHive: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:
-0.00%
-0.29%
+2.68%
ເຈາະລຶກສະຖິຕິຕະຫຼາດ: ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານ 24h ແລະ ການສະໜອງ:
DeHive is a multi-chain asset management protocol that provides smart asset management of tokenized portfolios. DeHive decentralized protocol provides top DeFi asset management through accumulating them into clusters. Thus it helps to amplify the profit while minimizing the risks of loss. The assets are combined and represented by a cluster or different clusters reflecting the state of different market segments. This cluster can be perceived as an index that comprises leading DeFi assets which serve as a benchmark for the economic health of the crypto market in general. Therefore, such a cluster can be seen as a tool for market assessment and reasonable DeFi portfolio management.
MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!
ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານຄວນພິຈາລະນາລະມັດລະວັງປະສົບການການລົງທຶນຂອງທ່ານ, ສະຖານະການທາງດ້ານການເງິນ, ຈຸດປະສົງການລົງທຶນ ແລະ ຄວາມທົນທານຕໍ່ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ປຶກສາຫາລືທາງດ້ານການເງິນເປັນເອກະລາດກ່ອນທີ່ຈະລົງທຶນໃດໆ. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.
|1 DHV ເຖິງ VND
₫268.2830039
|1 DHV ເຖິງ AUD
A$0.015802343
|1 DHV ເຖິງ GBP
￡0.007646295
|1 DHV ເຖິງ EUR
€0.0089716528
|1 DHV ເຖິງ USD
$0.01019506
|1 DHV ເຖິງ MYR
RM0.0435329062
|1 DHV ເຖິງ TRY
₺0.3932234642
|1 DHV ເຖິງ JPY
¥1.477264194
|1 DHV ເຖິງ RUB
₽0.8430295114
|1 DHV ເຖິງ INR
₹0.8628079278
|1 DHV ເຖິງ IDR
Rp167.1321044064
|1 DHV ເຖິງ KRW
₩14.2787932336
|1 DHV ເຖິງ PHP
₱0.5674570396
|1 DHV ເຖິງ EGP
￡E.0.5175012456
|1 DHV ເຖິງ BRL
R$0.057602089
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C$0.0140691828
|1 DHV ເຖິງ BDT
৳1.242777814
|1 DHV ເຖິງ NGN
₦16.3381953536
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₴0.424114496
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Bs0.89716528
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Rs2.8741913152
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NT$0.3130902926
|1 DHV ເຖິງ AED
د.إ0.0374158702
|1 DHV ເຖິງ CHF
Fr0.0083599492
|1 DHV ເຖິງ HKD
HK$0.079011715
|1 DHV ເຖິງ MAD
.د.م0.0944062556
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$0.1996192748