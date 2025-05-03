ໂລໂກ້ DeGate

DeGate ລາຄາ (DG)

USD

DeGate (DG) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ

$0.079716
$0.079716$0.079716
+0.70%(1D)

ລາຄາຂອງ DeGate (DG) ມື້ນີ້

ລາຄາສົດຂອງ DeGate (DG) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.079716USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 30.87MUSD. DG ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດDeGateຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- DeGate ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລາ​ຄາ​ໃນ​ມື້​ແມ່ນ​ +0.79%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 387.22M USD

ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງDG ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.DG MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.

DeGate (DG) ການປະຕິບັດລາຄາໃນ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ DeGate ຖຶງ USD ແມ່ນ $ +0.0006228.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງDeGate ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0023680594.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ DeGate ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0109572990.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ DeGate ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.02557576543354297.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ +0.0006228+0.79%
30 ມື້$ -0.0023680594-2.97%
60 ວັນ$ -0.0109572990-13.74%
90 ວັນ$ -0.02557576543354297-24.29%

DeGate (DG) ການວິເຄາະລາຄາ

ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ DeGate: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:

$ 0.078889
$ 0.078889$ 0.078889

$ 0.080178
$ 0.080178$ 0.080178

$ 0.601878
$ 0.601878$ 0.601878

+0.00%

+0.79%

+11.38%

DeGate (DG) ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດ

ເຈາະລຶກ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ຕະ​ຫຼາດ​: ມູນຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​, ປະ​ລິ​ມານ 24h ແລະ ​ການ​ສະ​ໜອງ​:

$ 30.87M
$ 30.87M$ 30.87M

--
----

387.22M
387.22M 387.22M

ແມ່ນຫຍັງ DeGate (DG)

DeGate is an Ethereum L2 DEX protocol that is formed, governed, and owned by the community as a DAO.

MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!

DeGate (DG) ຊັບພະຍາກອນ

ເວັບໄຊທ໌ທາງການ

ຜູ້ຄົນຍັງຖາມວ່າ: ຄຳຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ DeGate(DG)

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

DG ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 DG ເຖິງ VND
2,097.72654
1 DG ເຖິງ AUD
A$0.1235598
1 DG ເຖິງ GBP
0.059787
1 DG ເຖິງ EUR
0.07015008
1 DG ເຖິງ USD
$0.079716
1 DG ເຖິງ MYR
RM0.34038732
1 DG ເຖິງ TRY
3.07464612
1 DG ເຖິງ JPY
¥11.5508484
1 DG ເຖິງ RUB
6.59171604
1 DG ເຖິງ INR
6.74636508
1 DG ເຖິງ IDR
Rp1,306.81946304
1 DG ເຖິງ KRW
111.64704096
1 DG ເຖິງ PHP
4.43699256
1 DG ເຖິງ EGP
￡E.4.04638416
1 DG ເຖິງ BRL
R$0.4503954
1 DG ເຖິງ CAD
C$0.11000808
1 DG ເຖິງ BDT
9.7173804
1 DG ເຖິງ NGN
127.74967296
1 DG ເຖິງ UAH
3.3161856
1 DG ເຖິງ VES
Bs6.855576
1 DG ເຖິງ PKR
Rs22.47353472
1 DG ເຖິງ KZT
41.02663656
1 DG ເຖິງ THB
฿2.6385996
1 DG ເຖິງ TWD
NT$2.44807836
1 DG ເຖິງ AED
د.إ0.29255772
1 DG ເຖິງ CHF
Fr0.06536712
1 DG ເຖິງ HKD
HK$0.617799
1 DG ເຖິງ MAD
.د.م0.73817016
1 DG ເຖິງ MXN
$1.56083928