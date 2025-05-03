DeGate ລາຄາ (DG)
ລາຄາສົດຂອງ DeGate (DG) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.079716USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 30.87MUSD. DG ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດDeGateຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- DeGate ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ແມ່ນ +0.79%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 387.22M USD
ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງDG ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.DG MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ DeGate ຖຶງ USD ແມ່ນ $ +0.0006228.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງDeGate ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0023680594.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ DeGate ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0109572990.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ DeGate ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.02557576543354297.
|ໄລຍະເວລາ
|ປ່ຽນແປງ (USD)
|ປ່ຽນແປງ (%)
|ມື້ນີ້
|$ +0.0006228
|+0.79%
|30 ມື້
|$ -0.0023680594
|-2.97%
|60 ວັນ
|$ -0.0109572990
|-13.74%
|90 ວັນ
|$ -0.02557576543354297
|-24.29%
ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ DeGate: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:
+0.00%
+0.79%
+11.38%
ເຈາະລຶກສະຖິຕິຕະຫຼາດ: ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານ 24h ແລະ ການສະໜອງ:
DeGate is an Ethereum L2 DEX protocol that is formed, governed, and owned by the community as a DAO.
MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!
ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານຄວນພິຈາລະນາລະມັດລະວັງປະສົບການການລົງທຶນຂອງທ່ານ, ສະຖານະການທາງດ້ານການເງິນ, ຈຸດປະສົງການລົງທຶນ ແລະ ຄວາມທົນທານຕໍ່ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ປຶກສາຫາລືທາງດ້ານການເງິນເປັນເອກະລາດກ່ອນທີ່ຈະລົງທຶນໃດໆ. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.
|1 DG ເຖິງ VND
₫2,097.72654
|1 DG ເຖິງ AUD
A$0.1235598
|1 DG ເຖິງ GBP
￡0.059787
|1 DG ເຖິງ EUR
€0.07015008
|1 DG ເຖິງ USD
$0.079716
|1 DG ເຖິງ MYR
RM0.34038732
|1 DG ເຖິງ TRY
₺3.07464612
|1 DG ເຖິງ JPY
¥11.5508484
|1 DG ເຖິງ RUB
₽6.59171604
|1 DG ເຖິງ INR
₹6.74636508
|1 DG ເຖິງ IDR
Rp1,306.81946304
|1 DG ເຖິງ KRW
₩111.64704096
|1 DG ເຖິງ PHP
₱4.43699256
|1 DG ເຖິງ EGP
￡E.4.04638416
|1 DG ເຖິງ BRL
R$0.4503954
|1 DG ເຖິງ CAD
C$0.11000808
|1 DG ເຖິງ BDT
৳9.7173804
|1 DG ເຖິງ NGN
₦127.74967296
|1 DG ເຖິງ UAH
₴3.3161856
|1 DG ເຖິງ VES
Bs6.855576
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Rs22.47353472
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₸41.02663656
|1 DG ເຖິງ THB
฿2.6385996
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NT$2.44807836
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د.إ0.29255772
|1 DG ເຖິງ CHF
Fr0.06536712
|1 DG ເຖິງ HKD
HK$0.617799
|1 DG ເຖິງ MAD
.د.م0.73817016
|1 DG ເຖິງ MXN
$1.56083928