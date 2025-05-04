CryptoBlades ລາຄາ (SKILL)
ລາຄາສົດຂອງ CryptoBlades (SKILL) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.069589USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 69.59KUSD. SKILL ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດCryptoBladesຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- CryptoBlades ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ແມ່ນ -0.67%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 1.00M USD
ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງSKILL ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.SKILL MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ CryptoBlades ຖຶງ USD ແມ່ນ $ -0.00047246967068529.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງCryptoBlades ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0240426376.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ CryptoBlades ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0236834261.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ CryptoBlades ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.13390950705130332.
|ໄລຍະເວລາ
|ປ່ຽນແປງ (USD)
|ປ່ຽນແປງ (%)
|ມື້ນີ້
|$ -0.00047246967068529
|-0.67%
|30 ມື້
|$ -0.0240426376
|-34.54%
|60 ວັນ
|$ -0.0236834261
|-34.03%
|90 ວັນ
|$ -0.13390950705130332
|-65.80%
ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ CryptoBlades: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:
--
-0.67%
-0.64%
ເຈາະລຶກສະຖິຕິຕະຫຼາດ: ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານ 24h ແລະ ການສະໜອງ:
CryptoBlades is an NFT blockchain game on Binance Smart Chain
MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!
ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານຄວນພິຈາລະນາລະມັດລະວັງປະສົບການການລົງທຶນຂອງທ່ານ, ສະຖານະການທາງດ້ານການເງິນ, ຈຸດປະສົງການລົງທຶນ ແລະ ຄວາມທົນທານຕໍ່ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ປຶກສາຫາລືທາງດ້ານການເງິນເປັນເອກະລາດກ່ອນທີ່ຈະລົງທຶນໃດໆ. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.
|1 SKILL ເຖິງ VND
₫1,831.234535
|1 SKILL ເຖິງ AUD
A$0.10786295
|1 SKILL ເຖິງ GBP
￡0.05219175
|1 SKILL ເຖິງ EUR
€0.06123832
|1 SKILL ເຖິງ USD
$0.069589
|1 SKILL ເຖິງ MYR
RM0.29714503
|1 SKILL ເຖິງ TRY
₺2.68404773
|1 SKILL ເຖິງ JPY
¥10.0834461
|1 SKILL ເຖິງ RUB
₽5.75431441
|1 SKILL ເຖິງ INR
₹5.88931707
|1 SKILL ເຖິງ IDR
Rp1,140.80309616
|1 SKILL ເຖິງ KRW
₩97.46356984
|1 SKILL ເຖິງ PHP
₱3.87332374
|1 SKILL ເຖິງ EGP
￡E.3.53233764
|1 SKILL ເຖິງ BRL
R$0.39317785
|1 SKILL ເຖິງ CAD
C$0.09603282
|1 SKILL ເຖິງ BDT
৳8.4828991
|1 SKILL ເຖິງ NGN
₦111.52054784
|1 SKILL ເຖິງ UAH
₴2.8949024
|1 SKILL ເຖິງ VES
Bs5.984654
|1 SKILL ເຖິງ PKR
Rs19.61853088
|1 SKILL ເຖິງ KZT
₸35.81467474
|1 SKILL ເຖິງ THB
฿2.3033959
|1 SKILL ເຖິງ TWD
NT$2.13707819
|1 SKILL ເຖິງ AED
د.إ0.25539163
|1 SKILL ເຖິງ CHF
Fr0.05706298
|1 SKILL ເຖິງ HKD
HK$0.53931475
|1 SKILL ເຖິງ MAD
.د.م0.64439414
|1 SKILL ເຖິງ MXN
$1.36255262