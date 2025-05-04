ໂລໂກ້ CryptoBlades

CryptoBlades ລາຄາ (SKILL)

USD

CryptoBlades (SKILL) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ

$0.069589
$0.069589$0.069589
-0.60%(1D)

ລາຄາຂອງ CryptoBlades (SKILL) ມື້ນີ້

ລາຄາສົດຂອງ CryptoBlades (SKILL) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.069589USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 69.59KUSD. SKILL ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດCryptoBladesຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- CryptoBlades ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລາ​ຄາ​ໃນ​ມື້​ແມ່ນ​ -0.67%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 1.00M USD

ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງSKILL ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.SKILL MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.

CryptoBlades (SKILL) ການປະຕິບັດລາຄາໃນ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ CryptoBlades ຖຶງ USD ແມ່ນ $ -0.00047246967068529.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງCryptoBlades ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0240426376.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ CryptoBlades ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0236834261.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ CryptoBlades ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.13390950705130332.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ -0.00047246967068529-0.67%
30 ມື້$ -0.0240426376-34.54%
60 ວັນ$ -0.0236834261-34.03%
90 ວັນ$ -0.13390950705130332-65.80%

CryptoBlades (SKILL) ການວິເຄາະລາຄາ

ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ CryptoBlades: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:

$ 0.069288
$ 0.069288$ 0.069288

$ 0.070167
$ 0.070167$ 0.070167

$ 184.46
$ 184.46$ 184.46

--

-0.67%

-0.64%

CryptoBlades (SKILL) ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດ

ເຈາະລຶກ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ຕະ​ຫຼາດ​: ມູນຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​, ປະ​ລິ​ມານ 24h ແລະ ​ການ​ສະ​ໜອງ​:

$ 69.59K
$ 69.59K$ 69.59K

--
----

1.00M
1.00M 1.00M

ແມ່ນຫຍັງ CryptoBlades (SKILL)

CryptoBlades is an NFT blockchain game on Binance Smart Chain

MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!

CryptoBlades (SKILL) ຊັບພະຍາກອນ

ເວັບໄຊທ໌ທາງການ

ຜູ້ຄົນຍັງຖາມວ່າ: ຄຳຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ CryptoBlades(SKILL)

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

SKILL ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 SKILL ເຖິງ VND
1,831.234535
1 SKILL ເຖິງ AUD
A$0.10786295
1 SKILL ເຖິງ GBP
0.05219175
1 SKILL ເຖິງ EUR
0.06123832
1 SKILL ເຖິງ USD
$0.069589
1 SKILL ເຖິງ MYR
RM0.29714503
1 SKILL ເຖິງ TRY
2.68404773
1 SKILL ເຖິງ JPY
¥10.0834461
1 SKILL ເຖິງ RUB
5.75431441
1 SKILL ເຖິງ INR
5.88931707
1 SKILL ເຖິງ IDR
Rp1,140.80309616
1 SKILL ເຖິງ KRW
97.46356984
1 SKILL ເຖິງ PHP
3.87332374
1 SKILL ເຖິງ EGP
￡E.3.53233764
1 SKILL ເຖິງ BRL
R$0.39317785
1 SKILL ເຖິງ CAD
C$0.09603282
1 SKILL ເຖິງ BDT
8.4828991
1 SKILL ເຖິງ NGN
111.52054784
1 SKILL ເຖິງ UAH
2.8949024
1 SKILL ເຖິງ VES
Bs5.984654
1 SKILL ເຖິງ PKR
Rs19.61853088
1 SKILL ເຖິງ KZT
35.81467474
1 SKILL ເຖິງ THB
฿2.3033959
1 SKILL ເຖິງ TWD
NT$2.13707819
1 SKILL ເຖິງ AED
د.إ0.25539163
1 SKILL ເຖິງ CHF
Fr0.05706298
1 SKILL ເຖິງ HKD
HK$0.53931475
1 SKILL ເຖິງ MAD
.د.م0.64439414
1 SKILL ເຖິງ MXN
$1.36255262