CROTCH ລາຄາ (CROTCH)
-0.38%
+19.54%
-6.78%
-6.78%
CROTCH (CROTCH) ລາຄາທີ່ໃຊ້ເວລາທີ່ແທ້ຈິງແມ່ນ $0.00571518. ໃນໄລຍະ 24 ຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, CROTCHມີການເຄື່ອນໄຫວການຊື້ຂາຍລະຫວ່າງລະດັບຕໍ່າສຸດ$ 0.00478091 ແລະ ລະດັບສູງຂອງຕະຫຼາດ$ 0.00586114, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕະຫຼາດທີ່ມີການປ່ຽນແປງ. CROTCHລາຄາທີ່ສູງຕະຫຼອດເວລາແມ່ນ$ 0.01267094, ໃນຂະນະທີ່ລາຄາຕໍ່າສຸດແມ່ນ$ 0.00461036.
ໃນແງ່ຂອງການປະຕິບັດໄລຍະສັ້ນ, CROTCHມີການປ່ຽນແປງ-0.38%ໃນຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, +19.54%24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ -6.78%7 ມື້. ຂໍ້ມູນນີ້ເຮັດໃຫ້ທ່ານເຫັນພາບລວມໄວຂອງແນວໂນ້ມລາຄາຫຼ້າສຸດ ແລະ ນະໂຍບາຍດ້ານຕະຫຼາດໃນ MEXC.
ມູນຄ່າຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນແມ່ນກັບປະລິມານCROTCHການຊື້ຂາຍ$ 404.20K 24 ຊົ່ວໂມງຂອງ --. ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນຂອງCROTCHແມ່ນ70.72Mກັບການສະຫນອງທັງຫມົດເທົ່າກັບ400000000.0. ການປະເມີນມູນຄ່າແບບເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ (FDV) ແມ່ນ$ 2.29M.
ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ CROTCH ຖຶງ USD ແມ່ນ $ +0.00093427.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງCROTCH ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0007894526.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ CROTCH ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0011054444.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ CROTCH ຖຶງ USD ເປັນ $ 0.
|ໄລຍະເວລາ
|ປ່ຽນແປງ (USD)
|ປ່ຽນແປງ (%)
|ມື້ນີ້
|$ +0.00093427
|+19.54%
|30 ມື້
|$ -0.0007894526
|-13.81%
|60 ວັນ
|$ -0.0011054444
|-19.34%
|90 ວັນ
|$ 0
|--
CROTCH is a hilarious utility token that blends meme culture with real-world function. Built for long-term holders, it offers generous ETH and CRO rewards paid quarterly and the longer you hold your CROTCH, the bigger your payout. A multi-chain bridge between multiple networks unlocks extra incentives on every transaction, while regular buybacks help boost future reward pools and stabilize the price.
CROTCH also features a community-voted charity fund, giving holders the power to choose which causes receive real USDC donations, making it one of the few meme tokens that gives back in more ways than one. With a viral name, transparent tokenomics, and anti-whale/anti-dump mechanics, it’s designed to reward loyalty and protect the community.
With a name like CROTCH, it’s impossible to ignore the endless innuendos. Designed for maximum memeability, it slips into conversations, tickles algorithms, and spreads faster than you can adjust your portfolio, making it the perfect viral vehicle for a utility-backed token.
Sell your CROTCH early? Your rewards go to someone else’s wallet. Hold tight, perform missions, and you’ll climb the tier system for even more gains. It’s cheeky, it’s clever, and it just might be the most rewarding CROTCH you’ll ever grab.
