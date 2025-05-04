ໂລໂກ້ CHIPI

CHIPI ລາຄາ (CHIPI)

USD

CHIPI (CHIPI) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ

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0.00%(1D)

ລາຄາຂອງ CHIPI (CHIPI) ມື້ນີ້

ລາຄາສົດຂອງ CHIPI (CHIPI) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.00009341USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 93.38KUSD. CHIPI ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດCHIPIຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- CHIPI ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລາ​ຄາ​ໃນ​ມື້​ແມ່ນ​ -0.03%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 999.69M USD

ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງCHIPI ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.CHIPI MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.

CHIPI (CHIPI) ການປະຕິບັດລາຄາໃນ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ CHIPI ຖຶງ USD ແມ່ນ $ 0.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງCHIPI ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0000303489.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ CHIPI ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0000016476.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ CHIPI ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.00004976249127473.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ 0-0.03%
30 ມື້$ +0.0000303489+32.49%
60 ວັນ$ +0.0000016476+1.76%
90 ວັນ$ -0.00004976249127473-34.75%

CHIPI (CHIPI) ການວິເຄາະລາຄາ

ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ CHIPI: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:

$ 0.00009293
$ 0.00009293$ 0.00009293

$ 0.00009391
$ 0.00009391$ 0.00009391

$ 0.00471579
$ 0.00471579$ 0.00471579

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-0.03%

-1.30%

CHIPI (CHIPI) ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດ

ເຈາະລຶກ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ຕະ​ຫຼາດ​: ມູນຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​, ປະ​ລິ​ມານ 24h ແລະ ​ການ​ສະ​ໜອງ​:

$ 93.38K
$ 93.38K$ 93.38K

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999.69M
999.69M 999.69M

ແມ່ນຫຍັງ CHIPI (CHIPI)

Chipi Chipi Chapa Chapa is a memorable chorus from the song "Dubidubidu" by Christell, which achieved meme popularity online in late 2023 after a Boykisser animation using it went viral. In December 2023, the chorus achieved viral popularity on TikTok as it was combined with videos of animals dancing.

MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!

CHIPI (CHIPI) ຊັບພະຍາກອນ

ເວັບໄຊທ໌ທາງການ

ຜູ້ຄົນຍັງຖາມວ່າ: ຄຳຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ CHIPI(CHIPI)

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

CHIPI ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 CHIPI ເຖິງ VND
2.45808415
1 CHIPI ເຖິງ AUD
A$0.0001447855
1 CHIPI ເຖິງ GBP
0.0000700575
1 CHIPI ເຖິງ EUR
0.0000822008
1 CHIPI ເຖິງ USD
$0.00009341
1 CHIPI ເຖິງ MYR
RM0.0003988607
1 CHIPI ເຖິງ TRY
0.0036028237
1 CHIPI ເຖິງ JPY
¥0.013535109
1 CHIPI ເຖິງ RUB
0.0077240729
1 CHIPI ເຖິງ INR
0.0079052883
1 CHIPI ເຖິງ IDR
Rp1.5313112304
1 CHIPI ເຖິງ KRW
0.1308263096
1 CHIPI ເຖິງ PHP
0.0051992006
1 CHIPI ເຖິງ EGP
￡E.0.0047414916
1 CHIPI ເຖິງ BRL
R$0.0005277665
1 CHIPI ເຖິງ CAD
C$0.0001289058
1 CHIPI ເຖິງ BDT
0.011386679
1 CHIPI ເຖິງ NGN
0.1496951296
1 CHIPI ເຖິງ UAH
0.003885856
1 CHIPI ເຖິງ VES
Bs0.00822008
1 CHIPI ເຖິງ PKR
Rs0.0263341472
1 CHIPI ເຖິງ KZT
0.0480743906
1 CHIPI ເຖິງ THB
฿0.003091871
1 CHIPI ເຖິງ TWD
NT$0.0028686211
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د.إ0.0003428147
1 CHIPI ເຖິງ CHF
Fr0.0000765962
1 CHIPI ເຖິງ HKD
HK$0.0007239275
1 CHIPI ເຖິງ MAD
.د.م0.0008649766
1 CHIPI ເຖິງ MXN
$0.0018289678