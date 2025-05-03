Catbal ລາຄາ (CATBAL)
ລາຄາສົດຂອງ Catbal (CATBAL) ມື້ນີ້ແມ່ນ 4.95USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 4.93MUSD. CATBAL ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດCatbalຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- Catbal ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ແມ່ນ +0.98%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 999.31K USD
ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງCATBAL ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.CATBAL MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Catbal ຖຶງ USD ແມ່ນ $ +0.04796927.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງCatbal ຖຶງ USD ເປັນ $ +2.5435604700.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Catbal ຖຶງ USD ເປັນ $ +3.0148544250.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Catbal ຖຶງ USD ເປັນ $ -4.316457637199201.
|ໄລຍະເວລາ
|ປ່ຽນແປງ (USD)
|ປ່ຽນແປງ (%)
|ມື້ນີ້
|$ +0.04796927
|+0.98%
|30 ມື້
|$ +2.5435604700
|+51.39%
|60 ວັນ
|$ +3.0148544250
|+60.91%
|90 ວັນ
|$ -4.316457637199201
|-46.58%
ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ Catbal: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:
+0.88%
+0.98%
+19.91%
ເຈາະລຶກສະຖິຕິຕະຫຼາດ: ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານ 24h ແລະ ການສະໜອງ:
Catbal is a memecoin created via Hypurr Fun Bot, Hyperliquid equivalent of Solana's pump.fun. It centers around two intertwined topics: cats and cabals or secret organizations. The content is playful, refers various art works, historical bits and community sourced memes. Catbal's intention is to evolve into a full fledge Intellectual Property, covering images, animations, comic book strips, mobile apps and games, NFTs and more.
MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!
ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານຄວນພິຈາລະນາລະມັດລະວັງປະສົບການການລົງທຶນຂອງທ່ານ, ສະຖານະການທາງດ້ານການເງິນ, ຈຸດປະສົງການລົງທຶນ ແລະ ຄວາມທົນທານຕໍ່ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ປຶກສາຫາລືທາງດ້ານການເງິນເປັນເອກະລາດກ່ອນທີ່ຈະລົງທຶນໃດໆ. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.
|1 CATBAL ເຖິງ VND
₫130,259.25
|1 CATBAL ເຖິງ AUD
A$7.6725
|1 CATBAL ເຖິງ GBP
￡3.7125
|1 CATBAL ເຖິງ EUR
€4.356
|1 CATBAL ເຖິງ USD
$4.95
|1 CATBAL ເຖິງ MYR
RM21.1365
|1 CATBAL ເຖິງ TRY
₺190.9215
|1 CATBAL ເຖິງ JPY
¥717.255
|1 CATBAL ເຖິງ RUB
₽409.3155
|1 CATBAL ເຖິງ INR
₹418.9185
|1 CATBAL ເຖິງ IDR
Rp81,147.528
|1 CATBAL ເຖິງ KRW
₩6,932.772
|1 CATBAL ເຖິງ PHP
₱275.517
|1 CATBAL ເຖິງ EGP
￡E.251.262
|1 CATBAL ເຖິງ BRL
R$27.9675
|1 CATBAL ເຖິງ CAD
C$6.831
|1 CATBAL ເຖິງ BDT
৳603.405
|1 CATBAL ເຖິງ NGN
₦7,932.672
|1 CATBAL ເຖິງ UAH
₴205.92
|1 CATBAL ເຖິງ VES
Bs425.7
|1 CATBAL ເຖິງ PKR
Rs1,395.504
|1 CATBAL ເຖິງ KZT
₸2,547.567
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฿163.845
|1 CATBAL ເຖິງ TWD
NT$152.0145
|1 CATBAL ເຖິງ AED
د.إ18.1665
|1 CATBAL ເຖິງ CHF
Fr4.059
|1 CATBAL ເຖິງ HKD
HK$38.3625
|1 CATBAL ເຖິງ MAD
.د.م45.837
|1 CATBAL ເຖິງ MXN
$96.921