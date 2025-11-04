Captain Kuma ລາຄາ (KUMA)
-1.85%
-7.82%
-18.05%
-18.05%
Captain Kuma (KUMA) ລາຄາທີ່ໃຊ້ເວລາທີ່ແທ້ຈິງແມ່ນ $0.00595228. ໃນໄລຍະ 24 ຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, KUMAມີການເຄື່ອນໄຫວການຊື້ຂາຍລະຫວ່າງລະດັບຕໍ່າສຸດ$ 0.00593744 ແລະ ລະດັບສູງຂອງຕະຫຼາດ$ 0.00648979, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕະຫຼາດທີ່ມີການປ່ຽນແປງ. KUMAລາຄາທີ່ສູງຕະຫຼອດເວລາແມ່ນ$ 0.01017393, ໃນຂະນະທີ່ລາຄາຕໍ່າສຸດແມ່ນ$ 0.00593744.
ໃນແງ່ຂອງການປະຕິບັດໄລຍະສັ້ນ, KUMAມີການປ່ຽນແປງ-1.85%ໃນຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, -7.82%24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ -18.05%7 ມື້. ຂໍ້ມູນນີ້ເຮັດໃຫ້ທ່ານເຫັນພາບລວມໄວຂອງແນວໂນ້ມລາຄາຫຼ້າສຸດ ແລະ ນະໂຍບາຍດ້ານຕະຫຼາດໃນ MEXC.
ມູນຄ່າຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນແມ່ນກັບປະລິມານCaptain Kumaການຊື້ຂາຍ$ 5.37M 24 ຊົ່ວໂມງຂອງ --. ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນຂອງKUMAແມ່ນ899.99Mກັບການສະຫນອງທັງຫມົດເທົ່າກັບ899994369.2753474. ການປະເມີນມູນຄ່າແບບເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ (FDV) ແມ່ນ$ 5.37M.
ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Captain Kuma ຖຶງ USD ແມ່ນ $ -0.000505213963345634.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງCaptain Kuma ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0022249432.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Captain Kuma ຖຶງ USD ເປັນ $ 0.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Captain Kuma ຖຶງ USD ເປັນ $ 0.
|ໄລຍະເວລາ
|ປ່ຽນແປງ (USD)
|ປ່ຽນແປງ (%)
|ມື້ນີ້
|$ -0.000505213963345634
|-7.82%
|30 ມື້
|$ -0.0022249432
|-37.37%
|60 ວັນ
|$ 0
|--
|90 ວັນ
|$ 0
|--
KUMA is Bythen’s first IP token, launched as part of the broader Betakkuma project. The initiative combines NFTs, token incentives, and AI-powered content generation tools designed for creators. Built around Betakkuma, a well-known Japanese meme character with over 750 million sticker downloads and 4 billion+ GIF views, the project brings together cultural IP and Web3 infrastructure to enable creative expression and on-chain participation through the Bythen platform.
