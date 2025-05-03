Calaxy ລາຄາ (CLXY)
ລາຄາສົດຂອງ Calaxy (CLXY) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.00823971USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 758.79KUSD. CLXY ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດCalaxyຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- Calaxy ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ແມ່ນ -5.53%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 92.11M USD
ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງCLXY ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.CLXY MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Calaxy ຖຶງ USD ແມ່ນ $ -0.00048234965040861.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງCalaxy ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0030452155.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Calaxy ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0053600895.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Calaxy ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.027853584547725426.
|ໄລຍະເວລາ
|ປ່ຽນແປງ (USD)
|ປ່ຽນແປງ (%)
|ມື້ນີ້
|$ -0.00048234965040861
|-5.53%
|30 ມື້
|$ -0.0030452155
|-36.95%
|60 ວັນ
|$ -0.0053600895
|-65.05%
|90 ວັນ
|$ -0.027853584547725426
|-77.17%
ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ Calaxy: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:
+0.22%
-5.53%
-14.08%
ເຈາະລຶກສະຖິຕິຕະຫຼາດ: ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານ 24h ແລະ ການສະໜອງ:
The Creator’s Galaxy Protocol is a decentralized, permissionless protocol dedicated to content creator monetization via the use of social tokens and NFTs. $CLXY acts as governance and gas fees for The Creator’s Galaxy Ecosystem. The Creator’s Galaxy is the world’s first protocol that incorporates both NFTs and social tokens. The Creator’s Galaxy Whitepaper: https://www.creatorsgalaxyfoundation.com/whitepaper.pdf Calaxy App is the first application built on The Creator’s Galaxy Protocol and serves as a Twitter-like/Instagram-like interface for Creators to create and sell digital assets Fans are able to buy Creator tokens directly within the application by using fiat (and eventually $CLXY). Fans redeem these Creator tokens for familiar social media engagements like video calls, video messages, and exclusive content, making these the first Creator tokens with embedded utility. Over 200 celebrities, athletes, and influencers are pledged to launch their own social tokens via Calaxy App. Calaxy App Whitepaper: https://assets.website-files.com/5fdaf342451dbb72b680336e/6140b8aeb1b5ecd7213f926d_Calaxy_Whitepaper_v1.0.pdf
MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!
ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານຄວນພິຈາລະນາລະມັດລະວັງປະສົບການການລົງທຶນຂອງທ່ານ, ສະຖານະການທາງດ້ານການເງິນ, ຈຸດປະສົງການລົງທຶນ ແລະ ຄວາມທົນທານຕໍ່ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ປຶກສາຫາລືທາງດ້ານການເງິນເປັນເອກະລາດກ່ອນທີ່ຈະລົງທຶນໃດໆ. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.
|1 CLXY ເຖິງ VND
₫216.82796865
|1 CLXY ເຖິງ AUD
A$0.0127715505
|1 CLXY ເຖິງ GBP
￡0.0061797825
|1 CLXY ເຖິງ EUR
€0.0072509448
|1 CLXY ເຖິງ USD
$0.00823971
|1 CLXY ເຖິງ MYR
RM0.0351835617
|1 CLXY ເຖິງ TRY
₺0.3178056147
|1 CLXY ເຖິງ JPY
¥1.193933979
|1 CLXY ເຖິງ RUB
₽0.6813416199
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C$0.0113707998
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৳1.004420649
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Fr0.0067565622
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HK$0.0638577525
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$0.1613335218