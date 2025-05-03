BMX ລາຄາ (BMX)
ລາຄາສົດຂອງ BMX (BMX) ມື້ນີ້ແມ່ນ 1.89USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 5.22MUSD. BMX ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດBMXຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- BMX ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ແມ່ນ -1.86%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 2.77M USD
ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງBMX ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.BMX MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ BMX ຖຶງ USD ແມ່ນ $ -0.035924190200141.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງBMX ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0281759310.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ BMX ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.7868918610.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ BMX ຖຶງ USD ເປັນ $ -4.581902704661607.
|ໄລຍະເວລາ
|ປ່ຽນແປງ (USD)
|ປ່ຽນແປງ (%)
|ມື້ນີ້
|$ -0.035924190200141
|-1.86%
|30 ມື້
|$ -0.0281759310
|-1.49%
|60 ວັນ
|$ -0.7868918610
|-41.63%
|90 ວັນ
|$ -4.581902704661607
|-70.79%
ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ BMX: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:
-0.07%
-1.86%
+5.79%
ເຈາະລຶກສະຖິຕິຕະຫຼາດ: ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານ 24h ແລະ ການສະໜອງ:
What is the project about? BMX by Morphex is a spot and margin DEX on Base, focusing on capital efficiency for liquidity providers. What makes your project unique? Our leading product, wBLT, is an auto-compounding wrapper for BLT - BMX Liquidity Token, or the market-making liquidity for the platform. With wBLT, users are able to open up new opportunities, such as LPing with our governance token BMX for further rewards or using it as collateral to borrow against. History of your project. Originally launched as Morpheus Swap in 2021 on Fantom, the protocol has evolved into a DEX that offers spot and margin trading on 3 different chains, with BMX also having unique features in tokenomics. What’s next for your project? Scaling users and liquidity on Base, as well as increasing adoption of wBLT through external integrations. What can your token be used for? BMX can be used for governance and to receive rewards through the BMX-wBLT LP.
MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!
ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານຄວນພິຈາລະນາລະມັດລະວັງປະສົບການການລົງທຶນຂອງທ່ານ, ສະຖານະການທາງດ້ານການເງິນ, ຈຸດປະສົງການລົງທຶນ ແລະ ຄວາມທົນທານຕໍ່ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ປຶກສາຫາລືທາງດ້ານການເງິນເປັນເອກະລາດກ່ອນທີ່ຈະລົງທຶນໃດໆ. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.
|1 BMX ເຖິງ VND
₫49,735.35
|1 BMX ເຖິງ AUD
A$2.9295
|1 BMX ເຖິງ GBP
￡1.4175
|1 BMX ເຖິງ EUR
€1.6632
|1 BMX ເຖິງ USD
$1.89
|1 BMX ເຖິງ MYR
RM8.0703
|1 BMX ເຖິງ TRY
₺72.8973
|1 BMX ເຖິງ JPY
¥273.861
|1 BMX ເຖິງ RUB
₽156.2841
|1 BMX ເຖິງ INR
₹159.9507
|1 BMX ເຖິງ IDR
Rp30,983.6016
|1 BMX ເຖິງ KRW
₩2,647.0584
|1 BMX ເຖິງ PHP
₱105.1974
|1 BMX ເຖິງ EGP
￡E.95.9364
|1 BMX ເຖິງ BRL
R$10.6785
|1 BMX ເຖິງ CAD
C$2.6082
|1 BMX ເຖິງ BDT
৳230.391
|1 BMX ເຖິງ NGN
₦3,028.8384
|1 BMX ເຖິງ UAH
₴78.624
|1 BMX ເຖິງ VES
Bs162.54
|1 BMX ເຖິງ PKR
Rs532.8288
|1 BMX ເຖິງ KZT
₸972.7074
|1 BMX ເຖິງ THB
฿62.559
|1 BMX ເຖິງ TWD
NT$58.0419
|1 BMX ເຖິງ AED
د.إ6.9363
|1 BMX ເຖິງ CHF
Fr1.5498
|1 BMX ເຖິງ HKD
HK$14.6475
|1 BMX ເຖິງ MAD
.د.م17.5014
|1 BMX ເຖິງ MXN
$37.0062