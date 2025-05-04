Bitcoin Cat ລາຄາ (SASHA)
ລາຄາສົດຂອງ Bitcoin Cat (SASHA) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.00005499USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 54.94KUSD. SASHA ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດBitcoin Catຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- Bitcoin Cat ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ແມ່ນ -0.52%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 999.14M USD
ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງSASHA ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.SASHA MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Bitcoin Cat ຖຶງ USD ແມ່ນ $ 0.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງBitcoin Cat ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0000226758.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Bitcoin Cat ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0000098213.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Bitcoin Cat ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0000359515931648108.
|ໄລຍະເວລາ
|ປ່ຽນແປງ (USD)
|ປ່ຽນແປງ (%)
|ມື້ນີ້
|$ 0
|-0.52%
|30 ມື້
|$ +0.0000226758
|+41.24%
|60 ວັນ
|$ +0.0000098213
|+17.86%
|90 ວັນ
|$ -0.0000359515931648108
|-39.53%
ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ Bitcoin Cat: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:
-0.74%
-0.52%
+3.25%
ເຈາະລຶກສະຖິຕິຕະຫຼາດ: ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານ 24h ແລະ ການສະໜອງ:
Bitcoin is more than just a digital currency; it has inspired the creation of a meme coin named Sasha, in honor of the beloved cat raised by Meredith Patterson and the late Len Sassaman. Len Sassaman, an influential figure in the cypherpunk community, is often rumored to be the mysterious founder of Bitcoin, further deepening the connection between Sasha and the Bitcoin legacy. Due to this intriguing association, Sasha has earned the affectionate nickname "Bitcoin Cat." The Sasha coin ($Sasha) was officially launched on October 4th, 2024, on the Solana blockchain. Since its inception, it has transitioned to being fully community-driven, reflecting its growing popularity and the strong sense of community among its supporters.
MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!
ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານຄວນພິຈາລະນາລະມັດລະວັງປະສົບການການລົງທຶນຂອງທ່ານ, ສະຖານະການທາງດ້ານການເງິນ, ຈຸດປະສົງການລົງທຶນ ແລະ ຄວາມທົນທານຕໍ່ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ປຶກສາຫາລືທາງດ້ານການເງິນເປັນເອກະລາດກ່ອນທີ່ຈະລົງທຶນໃດໆ. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.
|1 SASHA ເຖິງ VND
₫1.44706185
|1 SASHA ເຖິງ AUD
A$0.0000852345
|1 SASHA ເຖິງ GBP
￡0.0000412425
|1 SASHA ເຖິງ EUR
€0.0000483912
|1 SASHA ເຖິງ USD
$0.00005499
|1 SASHA ເຖິງ MYR
RM0.0002348073
|1 SASHA ເຖິງ TRY
₺0.0021209643
|1 SASHA ເຖິງ JPY
¥0.007968051
|1 SASHA ເຖິງ RUB
₽0.0045471231
|1 SASHA ເຖິງ INR
₹0.0046538037
|1 SASHA ເຖິງ IDR
Rp0.9014752656
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₩0.0770167944
|1 SASHA ເຖິງ PHP
₱0.0030607434
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￡E.0.0027912924
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R$0.0003106935
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C$0.0000758862
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৳0.006703281
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₦0.0881247744
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₴0.002287584
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Bs0.00483912
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Rs0.0155027808
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฿0.001820169
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NT$0.0016887429
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د.إ0.0002018133
|1 SASHA ເຖິງ CHF
Fr0.0000450918
|1 SASHA ເຖິງ HKD
HK$0.0004261725
|1 SASHA ເຖິງ MAD
.د.م0.0005092074
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$0.0010767042