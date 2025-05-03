Bit2Me ລາຄາ (B2M)
ລາຄາສົດຂອງ Bit2Me (B2M) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.01222118USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 60.84MUSD. B2M ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດBit2Meຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- Bit2Me ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ແມ່ນ -1.91%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 4.95B USD
ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງB2M ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.B2M MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Bit2Me ຖຶງ USD ແມ່ນ $ -0.00023822676894072.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງBit2Me ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0002846557.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Bit2Me ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0003118710.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Bit2Me ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.003962915592478732.
|ໄລຍະເວລາ
|ປ່ຽນແປງ (USD)
|ປ່ຽນແປງ (%)
|ມື້ນີ້
|$ -0.00023822676894072
|-1.91%
|30 ມື້
|$ -0.0002846557
|-2.32%
|60 ວັນ
|$ -0.0003118710
|-2.55%
|90 ວັນ
|$ -0.003962915592478732
|-24.48%
ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ Bit2Me: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:
-0.90%
-1.91%
-2.25%
ເຈາະລຶກສະຖິຕິຕະຫຼາດ: ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານ 24h ແລະ ການສະໜອງ:
Receive, store, send, buy, sell, and use cryptocurrencies (such as Bitcoin or Ethereum) and traditional money easily, quickly, and securely. Bank 3.0? No, this is better! The Bit2Me freedom formula is: Cryptocurrencies + Traditional Money + Debit Mastercard Cryptocard + Shared IBAN + Payments between friends + Simple Exchanges.
MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!
ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານຄວນພິຈາລະນາລະມັດລະວັງປະສົບການການລົງທຶນຂອງທ່ານ, ສະຖານະການທາງດ້ານການເງິນ, ຈຸດປະສົງການລົງທຶນ ແລະ ຄວາມທົນທານຕໍ່ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ປຶກສາຫາລືທາງດ້ານການເງິນເປັນເອກະລາດກ່ອນທີ່ຈະລົງທຶນໃດໆ. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.
|1 B2M ເຖິງ VND
₫321.6003517
|1 B2M ເຖິງ AUD
A$0.018942829
|1 B2M ເຖິງ GBP
￡0.009165885
|1 B2M ເຖິງ EUR
€0.0107546384
|1 B2M ເຖິງ USD
$0.01222118
|1 B2M ເຖິງ MYR
RM0.0521844386
|1 B2M ເຖິງ TRY
₺0.4713709126
|1 B2M ເຖິງ JPY
¥1.770848982
|1 B2M ເຖິງ RUB
₽1.0105693742
|1 B2M ເຖິງ INR
₹1.0342784634
|1 B2M ເຖິງ IDR
Rp200.3471810592
|1 B2M ເຖິງ KRW
₩17.1164958608
|1 B2M ເຖິງ PHP
₱0.6802308788
|1 B2M ເຖິງ EGP
￡E.0.6203470968
|1 B2M ເຖິງ BRL
R$0.069049667
|1 B2M ເຖິງ CAD
C$0.0168652284
|1 B2M ເຖິງ BDT
৳1.489761842
|1 B2M ເຖິງ NGN
₦19.5851742208
|1 B2M ເຖິງ UAH
₴0.508401088
|1 B2M ເຖິງ VES
Bs1.05102148
|1 B2M ເຖິງ PKR
Rs3.4453950656
|1 B2M ເຖິງ KZT
₸6.2897524988
|1 B2M ເຖິງ THB
฿0.404521058
|1 B2M ເຖິງ TWD
NT$0.3753124378
|1 B2M ເຖິງ AED
د.إ0.0448517306
|1 B2M ເຖິງ CHF
Fr0.0100213676
|1 B2M ເຖິງ HKD
HK$0.094714145
|1 B2M ເຖິງ MAD
.د.م0.1131681268
|1 B2M ເຖິງ MXN
$0.2392907044