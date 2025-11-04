ແລກປ່ຽນDEX+
ລາຄາສົດBasenjiຂອງມື້ນີ້0.00657121 USD. ຕິດຕາມການອັບເດດBENJIລາຄາໃນເວລາUSD ຈິງ, ຕາຕະລາງສົດ, ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ ອື່ນໆອີກ. ສຳຫຼວດແນວBENJIໂນ້ມລາຄາຢູ່ MEXC ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍດຽວນີ້.ລາຄາສົດBasenjiຂອງມື້ນີ້0.00657121 USD. ຕິດຕາມການອັບເດດBENJIລາຄາໃນເວລາUSD ຈິງ, ຕາຕະລາງສົດ, ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ ອື່ນໆອີກ. ສຳຫຼວດແນວBENJIໂນ້ມລາຄາຢູ່ MEXC ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍດຽວນີ້.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ BENJI

BENJI ຂໍ້ມູນລາຄາ

ແມ່ນຫຍັງ BENJI

BENJI ເວັບໄຊທ໌ທາງການ:

BENJI Tokenomics

BENJI ການຄາດຄະເນລາຄາ

ໂລໂກ້ Basenji

Basenji ລາຄາ (BENJI)

ບໍ່ມີລາຍຊື່

1 BENJI ເຖິງUSDລາຄາສົດ:

$0.00657121
$0.00657121$0.00657121
-13.80%1D
mexc
USD
Basenji (BENJI) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 15:26:05 (UTC+8)

Basenji (BENJI)ຂໍ້ມູນລາຄາ(USD)

ຊ່ວງ​ລາ​ຄາ​ປ່ຽນ​ແປງ 24 ຊົ່ວ​ໂມງ​:
$ 0.00656602
$ 0.00656602$ 0.00656602
ຕໍ່າກວ່າ 24 ຊົ່ວໂມງ
$ 0.00765013
$ 0.00765013$ 0.00765013
ສູງກວ່າ 24H

$ 0.00656602
$ 0.00656602$ 0.00656602

$ 0.00765013
$ 0.00765013$ 0.00765013

$ 0.104985
$ 0.104985$ 0.104985

$ 0.00657806
$ 0.00657806$ 0.00657806

-1.13%

-13.85%

-28.97%

-28.97%

Basenji (BENJI) ລາ​ຄາ​ທີ່​ໃຊ້​ເວ​ລາ​ທີ່​ແທ້​ຈິງ​ແມ່ນ $0.00657121. ໃນໄລຍະ 24 ຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, BENJIມີການເຄື່ອນໄຫວການຊື້ຂາຍລະຫວ່າງລະດັບຕໍ່າສຸດ$ 0.00656602 ແລະ ລະດັບສູງຂອງຕະຫຼາດ$ 0.00765013, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕະຫຼາດທີ່ມີການປ່ຽນແປງ. BENJIລາຄາທີ່ສູງຕະຫຼອດເວລາແມ່ນ$ 0.104985, ໃນຂະນະທີ່ລາຄາຕໍ່າສຸດແມ່ນ$ 0.00657806.

ໃນແງ່ຂອງການປະຕິບັດໄລຍະສັ້ນ, BENJIມີການປ່ຽນແປງ-1.13%ໃນຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, -13.85%24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ -28.97%7 ມື້. ຂໍ້ມູນນີ້ເຮັດໃຫ້ທ່ານເຫັນພາບລວມໄວຂອງແນວໂນ້ມລາຄາຫຼ້າສຸດ ແລະ ນະໂຍບາຍດ້ານຕະຫຼາດໃນ MEXC.

Basenji (BENJI) ຂໍ້ມູນການຕະຫຼາດ

$ 6.57M
$ 6.57M$ 6.57M

--
----

$ 6.57M
$ 6.57M$ 6.57M

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ມູນຄ່າຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນແມ່ນກັບປະລິມານBasenjiການຊື້ຂາຍ$ 6.57M 24 ຊົ່ວໂມງຂອງ --. ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນຂອງBENJIແມ່ນ1.00Bກັບການສະຫນອງທັງຫມົດເທົ່າກັບ1000000000.0. ການປະເມີນມູນຄ່າແບບເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ (FDV) ແມ່ນ$ 6.57M.

Basenji (BENJI) ປະຫວັດລາຄາ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Basenji ຖຶງ USD ແມ່ນ $ -0.001056990085886547.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງBasenji ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0022756862.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Basenji ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0031787406.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Basenji ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.00950591640822331.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ -0.001056990085886547-13.85%
30 ມື້$ -0.0022756862-34.63%
60 ວັນ$ -0.0031787406-48.37%
90 ວັນ$ -0.00950591640822331-59.12%

ແມ່ນຫຍັງ Basenji (BENJI)

Meet Basenji, the oldest dog breed in history, in which coincidentally has base in the name. Deployed on base chain.

Basenji (BENJI) ຊັບພະຍາກອນ

ເວັບໄຊທ໌ທາງການ

Basenji ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ (USD)

Basenji (BENJI) ມື້ອື່ນ ອາທິດUSDໜ້າ ຫຼື ເດືອນໜ້າຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດ? ຊັບສິນຂອງທ່ານ Basenji (BENJI) ຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດໃນປີ 2025, 2026, 2027, 2028, ຫຼື ແມ້ກະທັ້ງ 10 ຫຼື 20 ປີຈາກນີ້? ໃຊ້ເຄື່ອງມືການຄາດເດົາລາຄາຂອງພວກເຮົາເພື່ອຄົ້ນຫາທັງການຄາດຄະເນໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວສໍາລັບBasenji.

ກວດເບິ່ງການBasenjiຄາດເດົາລາຄາດຽວນີ້!

BENJI ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

Basenji (BENJI) Tokenomics

ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງ tokennomics ຂອງBasenji (BENJI) ຈະໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບມູນຄ່າໄລຍະຍາວ ແລະ ທ່າແຮງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງມັນ. ຈາກການແຈກຢາຍໂທເຄັນກັບການຄຸ້ມຄອງການສະຫນອງ Tokenomics ເປີດເຜີຍໂຄງສ້າງຫຼັກຂອງເສດຖະກິດຂອງໂຄງການ. ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ tokennomics ທີ່ສົມບູນແບບຂອງໂທເຄັນ BENJI ດຽວນີ້!

ຜູ້ຄົນຍັງຖາມວ່າ: ຄຳຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ Basenji(BENJI)

ມື້ນີ້ມີBasenji (BENJI) ຄ່າເທົ່າໃດ?
ລາຄາສົດ BENJIແມ່ນUSDໄດ້ຮັບ 0.00657121 USDການປັບປຸງໃນເວລາຈິງດ້ວຍຂໍ້ມູນຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ.
ລາຄາBENJIປະຈຸບັນUSDແມ່ນຫຍັງ?
ລາ​ຄາ​ໃນ​BENJIປະ​ຈຸ​ບັນ​USDແມ່ນ$ 0.00657121. ລອງໃຊ້ຕົວແປງ MEXC ສຳລັບການປ່ຽນໂທເຄັນທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນຫຍັງBasenji?
ມູນ​ຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​ຂອງBENJI​ແມ່ນ​$ 6.57M USD. ມູນຄ່າຕະຫຼາດ = ລາຄາປັດຈຸບັນ × ປະລິມານການໄຫຼວຽນ. ຊີ້ບອກມູນຄ່າຕະຫຼາດທັງໝົດ ແລະ ການຈັດອັນດັບຂອງໂທເຄັນ.
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນແມ່ນຫຍັງBENJI?
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນBENJIແມ່ນ 1.00B USD.
ລາຄາສູງສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATH) ແມ່ນຫຍັງBENJI?
BENJI ບັນລຸລາຄາ ATH ຂອງ 0.104985 USD.
ລາຄາຕໍ່າສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATL) ແມ່ນຫຍັງBENJI?
BENJIຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນລາຄາຂອງ ATL ຢູ່ 0.00657806 USD.
ປະລິມານການຊື້ຂາຍແມ່ນເທົ່າໃດBENJI?
ປະລິມານການຊື້ຂາຍສົດ 24 ຊົ່ວໂມງສໍາລັບການBENJIແມ່ນ-- USD.
ປີນີ້BENJIຈະສູງຂຶ້ນບໍ?
BENJI ອາດ​ຈະ​ສູງ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ປີ​ນີ້ ອີງ​ຕາມ​ສະພາບ​ການ​ຕະຫຼາດ ​ແລະ ການ​ພັດທະນາ​ໂຄງການ. ກວດເບິ່ງBENJIການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ຂອງພວກເຮົາສໍາລັບການວິເຄາະໃນຄວາມເລິກຫຼາຍຂຶ້ນ.
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 15:26:05 (UTC+8)

Basenji (BENJI) ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາທີ່ສໍາຄັນ

ເວລາ (UTC+8)ປະເພດຂໍ້ມູນ
11-03 17:18:56ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

