aster dog ລາຄາ (ADOG)
-0.73%
-19.51%
-24.06%
-24.06%
aster dog (ADOG) ລາຄາທີ່ໃຊ້ເວລາທີ່ແທ້ຈິງແມ່ນ $0.00045315. ໃນໄລຍະ 24 ຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, ADOGມີການເຄື່ອນໄຫວການຊື້ຂາຍລະຫວ່າງລະດັບຕໍ່າສຸດ$ 0.00044472 ແລະ ລະດັບສູງຂອງຕະຫຼາດ$ 0.00056299, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕະຫຼາດທີ່ມີການປ່ຽນແປງ. ADOGລາຄາທີ່ສູງຕະຫຼອດເວລາແມ່ນ$ 0.00372484, ໃນຂະນະທີ່ລາຄາຕໍ່າສຸດແມ່ນ$ 0.00033757.
ໃນແງ່ຂອງການປະຕິບັດໄລຍະສັ້ນ, ADOGມີການປ່ຽນແປງ-0.73%ໃນຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, -19.51%24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ -24.06%7 ມື້. ຂໍ້ມູນນີ້ເຮັດໃຫ້ທ່ານເຫັນພາບລວມໄວຂອງແນວໂນ້ມລາຄາຫຼ້າສຸດ ແລະ ນະໂຍບາຍດ້ານຕະຫຼາດໃນ MEXC.
ມູນຄ່າຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນແມ່ນກັບປະລິມານaster dogການຊື້ຂາຍ$ 457.25K 24 ຊົ່ວໂມງຂອງ --. ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນຂອງADOGແມ່ນ1.00Bກັບການສະຫນອງທັງຫມົດເທົ່າກັບ1000000000.0. ການປະເມີນມູນຄ່າແບບເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ (FDV) ແມ່ນ$ 457.25K.
ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ aster dog ຖຶງ USD ແມ່ນ $ -0.000109841928788728.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງaster dog ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0003677122.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ aster dog ຖຶງ USD ເປັນ $ 0.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ aster dog ຖຶງ USD ເປັນ $ 0.
|ໄລຍະເວລາ
|ປ່ຽນແປງ (USD)
|ປ່ຽນແປງ (%)
|ມື້ນີ້
|$ -0.000109841928788728
|-19.51%
|30 ມື້
|$ -0.0003677122
|-81.14%
|60 ວັນ
|$ 0
|--
|90 ວັນ
|$ 0
|--
Fourmeme Successfully Launches Its First Aster Trading Pair: $ADOG
In an exciting development for the crypto community, Fourmeme has successfully launched its first Aster trading pair: $ADOG. This marks a significant milestone for the project, showcasing both its commitment to innovation and its growing influence within the meme coin ecosystem. The listing of $ADOG on the Aster DEX (Decentralized Exchange) is not just a technical accomplishment—it’s a signal of growing adoption and the beginning of a new chapter for both Fourmeme and Aster.
Fourmeme, a community-driven meme token project, has been gaining attention for its unique approach to combining decentralized finance (DeFi) culture with viral internet trends. With a focus on humor, creativity, and user engagement, Fourmeme aims to stand out in the crowded meme coin space. The decision to launch $ADOG as its first trading pair on Aster reflects a strategic move to build early momentum on a fast-emerging blockchain network.
Aster, known for its speed, low transaction costs, and scalability, provides the perfect environment for a meme coin like $ADOG to thrive. The launch of the $ADOG/Aster pair allows users to trade seamlessly and with minimal fees, making it attractive for early adopters, casual traders, and the crypto-curious. It also highlights Fourmeme’s intention to build on emerging technologies rather than relying solely on legacy chains.
The $ADOG token itself is themed around the classic “doge” meme, but with a futuristic and community-oriented twist. Holders of $ADOG can expect more than just memes and speculative value. The Fourmeme roadmap includes community rewards, staking, NFT integrations, and even future utility within upcoming mini-games and metaverse experiences.
The launch has generated significant buzz on social media platforms like X (formerly Twitter) and Discord, where the Fourmeme community is actively expanding. Many see this move as the beginning of a new wave of meme-based projects that are not just for fun, but also feature serious tech and strong community values.
With this first successful trading pair, Fourmeme has proven its capability to execute on its promises. If the $ADOG launch is any indication, this is a project to watch closely as the meme coin narrative continues to evolve in Web3.
