Aria ລາຄາ (ARIA)

USD

Aria (ARIA) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ

$0.0016539
$0.0016539$0.0016539
-9.00%(1D)

ລາຄາຂອງ Aria (ARIA) ມື້ນີ້

ລາຄາສົດຂອງ Aria (ARIA) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.00165391USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 1.49MUSD. ARIA ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດAriaຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- Aria ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລາ​ຄາ​ໃນ​ມື້​ແມ່ນ​ -9.02%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 899.72M USD

ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງARIA ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.ARIA MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.

Aria (ARIA) ການປະຕິບັດລາຄາໃນ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Aria ຖຶງ USD ແມ່ນ $ -0.000163991062971815.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງAria ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0000972929.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Aria ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0002862097.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Aria ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0005991114946267663.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ -0.000163991062971815-9.02%
30 ມື້$ +0.0000972929+5.88%
60 ວັນ$ +0.0002862097+17.31%
90 ວັນ$ +0.0005991114946267663+56.80%

Aria (ARIA) ການວິເຄາະລາຄາ

ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ Aria: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:

$ 0.00164599
$ 0.00164599$ 0.00164599

$ 0.00184093
$ 0.00184093$ 0.00184093

$ 0.00318552
$ 0.00318552$ 0.00318552

-4.78%

-9.02%

-12.83%

Aria (ARIA) ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດ

ເຈາະລຶກ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ຕະ​ຫຼາດ​: ມູນຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​, ປະ​ລິ​ມານ 24h ແລະ ​ການ​ສະ​ໜອງ​:

$ 1.49M
$ 1.49M$ 1.49M

--
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899.72M
899.72M 899.72M

ແມ່ນຫຍັງ Aria (ARIA)

Aria is a fully autonomous AI Twitch streamer brought to life by the SynchroVerse team. She's built on a proprietary AI engine and SDK, which enables her to interact with her environment and respond to input in real-time. She can also stream herself from inside a game - something that hasn't been accomplished in web2 or web3. The SynchroVerse team plans on turning Aria into a full-fledged influencer on X, Twitch, and YouTube. The goal is to onboard millions of people into web3 by showing the possibilities of AI in crypto and gaming.

MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!

Aria (ARIA) ຊັບພະຍາກອນ

ເວັບໄຊທ໌ທາງການ

ຜູ້ຄົນຍັງຖາມວ່າ: ຄຳຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ Aria(ARIA)

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

ARIA ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 ARIA ເຖິງ VND
43.52264165
1 ARIA ເຖິງ AUD
A$0.0025635605
1 ARIA ເຖິງ GBP
0.0012404325
1 ARIA ເຖິງ EUR
0.0014554408
1 ARIA ເຖິງ USD
$0.00165391
1 ARIA ເຖິງ MYR
RM0.0070621957
1 ARIA ເຖິງ TRY
0.0637913087
1 ARIA ເຖິງ JPY
¥0.239651559
1 ARIA ເຖິງ RUB
0.1367618179
1 ARIA ເຖິງ INR
0.1399704033
1 ARIA ເຖິງ IDR
Rp27.1132743504
1 ARIA ເຖິງ KRW
2.3164001896
1 ARIA ເຖິງ PHP
0.0920566306
1 ARIA ເຖິງ EGP
￡E.0.0839524716
1 ARIA ເຖິງ BRL
R$0.0093445915
1 ARIA ເຖິງ CAD
C$0.0022823958
1 ARIA ເຖິງ BDT
0.201611629
1 ARIA ເຖິງ NGN
2.6504900096
1 ARIA ເຖິງ UAH
0.068802656
1 ARIA ເຖິງ VES
Bs0.14223626
1 ARIA ເຖິງ PKR
Rs0.4662703072
1 ARIA ເຖິງ KZT
0.8512013206
1 ARIA ເຖິງ THB
฿0.054744421
1 ARIA ເຖິງ TWD
NT$0.0507915761
1 ARIA ເຖິງ AED
د.إ0.0060698497
1 ARIA ເຖິງ CHF
Fr0.0013562062
1 ARIA ເຖິງ HKD
HK$0.0128178025
1 ARIA ເຖິງ MAD
.د.م0.0153152066
1 ARIA ເຖິງ MXN
$0.0323835578