Arcas ລາຄາ (ARCAS)
ລາຄາສົດຂອງ Arcas (ARCAS) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.02023069USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 1.40MUSD. ARCAS ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດArcasຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- Arcas ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ແມ່ນ -0.46%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 69.43M USD
ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງARCAS ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.ARCAS MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Arcas ຖຶງ USD ແມ່ນ $ 0.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງArcas ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0063364746.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Arcas ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0090599827.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Arcas ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.031908030718703964.
|ໄລຍະເວລາ
|ປ່ຽນແປງ (USD)
|ປ່ຽນແປງ (%)
|ມື້ນີ້
|$ 0
|-0.46%
|30 ມື້
|$ -0.0063364746
|-31.32%
|60 ວັນ
|$ -0.0090599827
|-44.78%
|90 ວັນ
|$ -0.031908030718703964
|-61.19%
ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ Arcas: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:
+0.07%
-0.46%
-4.26%
ເຈາະລຶກສະຖິຕິຕະຫຼາດ: ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານ 24h ແລະ ການສະໜອງ:
Block Ape Scissors is a Blockchain Game Studio & Service Provider. Our goal is to develop tools to simply and easily unlock the value of Web3, Metaverse and Blockchain gaming for Brands, Projects and Game Studios. With carefully crafted product and service innovations, BAS aims to remove the barriers to these exciting technologies and accelerate mass adoption of Blockchain gaming, Metaverse and Web3. By solving trusted expertise, data & user experience challenges, BAS will enable swift development of scalable market leading solutions with comprehensive tools, analytics and features. Within our player-centric ecosystem, Block Ape Scissors’ innovative Open Asset Gaming framework will incorporate augmentable NFT avatars, items and power-ups focussed on audience growth and retention, within a constantly evolving meta of competitive - and most importantly - fun-to-play PVP games. Ultimately the BAS NFT Ecosystem has been designed to provide a fun, sustainable and diverse gameverse for players.
MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!
ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານຄວນພິຈາລະນາລະມັດລະວັງປະສົບການການລົງທຶນຂອງທ່ານ, ສະຖານະການທາງດ້ານການເງິນ, ຈຸດປະສົງການລົງທຶນ ແລະ ຄວາມທົນທານຕໍ່ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ປຶກສາຫາລືທາງດ້ານການເງິນເປັນເອກະລາດກ່ອນທີ່ຈະລົງທຶນໃດໆ. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.
|1 ARCAS ເຖິງ VND
₫532.37060735
|1 ARCAS ເຖິງ AUD
A$0.0313575695
|1 ARCAS ເຖິງ GBP
￡0.0151730175
|1 ARCAS ເຖິງ EUR
€0.0178030072
|1 ARCAS ເຖິງ USD
$0.02023069
|1 ARCAS ເຖິງ MYR
RM0.0863850463
|1 ARCAS ເຖິງ TRY
₺0.7802977133
|1 ARCAS ເຖິງ JPY
¥2.931426981
|1 ARCAS ເຖິງ RUB
₽1.6728757561
|1 ARCAS ເຖິງ INR
₹1.7121232947
|1 ARCAS ເຖິງ IDR
Rp331.6506026736
|1 ARCAS ເຖິງ KRW
₩28.3342951864
|1 ARCAS ເຖິງ PHP
₱1.1260402054
|1 ARCAS ເຖິງ EGP
￡E.1.0269098244
|1 ARCAS ເຖິງ BRL
R$0.1143033985
|1 ARCAS ເຖິງ CAD
C$0.0279183522
|1 ARCAS ເຖິງ BDT
৳2.466121111
|1 ARCAS ເຖິງ NGN
₦32.4208945664
|1 ARCAS ເຖິງ UAH
₴0.841596704
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Bs1.73983934
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฿0.669635839
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NT$0.6212844899
|1 ARCAS ເຖິງ AED
د.إ0.0742466323
|1 ARCAS ເຖິງ CHF
Fr0.0165891658
|1 ARCAS ເຖິງ HKD
HK$0.1567878475
|1 ARCAS ເຖິງ MAD
.د.م0.1873361894
|1 ARCAS ເຖິງ MXN
$0.3961169102