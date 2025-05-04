ໂລໂກ້ Alpha Impact

Alpha Impact ລາຄາ (FOLO)

USD

Alpha Impact (FOLO) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ

$0.00241325
$0.00241325$0.00241325
-1.00%(1D)

ລາຄາຂອງ Alpha Impact (FOLO) ມື້ນີ້

ລາຄາສົດຂອງ Alpha Impact (FOLO) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.00241303USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 699.84KUSD. FOLO ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດAlpha Impactຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- Alpha Impact ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລາ​ຄາ​ໃນ​ມື້​ແມ່ນ​ -1.07%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 290.00M USD

ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງFOLO ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.FOLO MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.

Alpha Impact (FOLO) ການປະຕິບັດລາຄາໃນ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Alpha Impact ຖຶງ USD ແມ່ນ $ 0.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງAlpha Impact ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0001501319.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Alpha Impact ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0005213071.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Alpha Impact ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.002297053450361336.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ 0-1.07%
30 ມື້$ -0.0001501319-6.22%
60 ວັນ$ -0.0005213071-21.60%
90 ວັນ$ -0.002297053450361336-48.76%

Alpha Impact (FOLO) ການວິເຄາະລາຄາ

ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ Alpha Impact: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:

$ 0.00241012
$ 0.00241012$ 0.00241012

$ 0.00247145
$ 0.00247145$ 0.00247145

$ 0.065629
$ 0.065629$ 0.065629

-1.02%

-1.07%

+2.00%

Alpha Impact (FOLO) ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດ

ເຈາະລຶກ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ຕະ​ຫຼາດ​: ມູນຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​, ປະ​ລິ​ມານ 24h ແລະ ​ການ​ສະ​ໜອງ​:

$ 699.84K
$ 699.84K$ 699.84K

--
----

290.00M
290.00M 290.00M

ແມ່ນຫຍັງ Alpha Impact (FOLO)

MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!

Alpha Impact (FOLO) ຊັບພະຍາກອນ

ເວັບໄຊທ໌ທາງການ

ຜູ້ຄົນຍັງຖາມວ່າ: ຄຳຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ Alpha Impact(FOLO)

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

FOLO ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 FOLO ເຖິງ VND
63.49888445
1 FOLO ເຖິງ AUD
A$0.0037401965
1 FOLO ເຖິງ GBP
0.0018097725
1 FOLO ເຖິງ EUR
0.0021234664
1 FOLO ເຖິງ USD
$0.00241303
1 FOLO ເຖິງ MYR
RM0.0103036381
1 FOLO ເຖິງ TRY
0.0930705671
1 FOLO ເຖິງ JPY
¥0.349648047
1 FOLO ເຖິງ RUB
0.1995334507
1 FOLO ເຖິງ INR
0.2042147289
1 FOLO ເຖິງ IDR
Rp39.5578625232
1 FOLO ເຖິງ KRW
3.3795932968
1 FOLO ເຖິງ PHP
0.1343092498
1 FOLO ເຖິງ EGP
￡E.0.1224854028
1 FOLO ເຖິງ BRL
R$0.0136336195
1 FOLO ເຖິງ CAD
C$0.0033299814
1 FOLO ເຖິງ BDT
0.294148357
1 FOLO ເຖິງ NGN
3.8670253568
1 FOLO ເຖິງ UAH
0.100382048
1 FOLO ເຖິງ VES
Bs0.20752058
1 FOLO ເຖິງ PKR
Rs0.6802814176
1 FOLO ເຖິງ KZT
1.2418900198
1 FOLO ເຖິງ THB
฿0.079871293
1 FOLO ເຖິງ TWD
NT$0.0741041513
1 FOLO ເຖິງ AED
د.إ0.0088558201
1 FOLO ເຖິງ CHF
Fr0.0019786846
1 FOLO ເຖິງ HKD
HK$0.0187009825
1 FOLO ເຖິງ MAD
.د.م0.0223446578
1 FOLO ເຖິງ MXN
$0.0472471274