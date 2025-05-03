ໂລໂກ້ AgentiPy

AgentiPy ລາຄາ (APY)

USD

AgentiPy (APY) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ

$0.0021738
$0.0021738$0.0021738
+0.50%(1D)

ລາຄາຂອງ AgentiPy (APY) ມື້ນີ້

ລາຄາສົດຂອງ AgentiPy (APY) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.0021738USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 2.17MUSD. APY ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດAgentiPyຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- AgentiPy ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລາ​ຄາ​ໃນ​ມື້​ແມ່ນ​ +0.51%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 999.95M USD

ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງAPY ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.APY MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.

AgentiPy (APY) ການປະຕິບັດລາຄາໃນ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ AgentiPy ຖຶງ USD ແມ່ນ $ 0.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງAgentiPy ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0034642096.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ AgentiPy ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0011904689.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ AgentiPy ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.002177416468155598.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ 0+0.51%
30 ມື້$ +0.0034642096+159.36%
60 ວັນ$ +0.0011904689+54.76%
90 ວັນ$ -0.002177416468155598-50.04%

AgentiPy (APY) ການວິເຄາະລາຄາ

ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ AgentiPy: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:

$ 0.00212575
$ 0.00212575$ 0.00212575

$ 0.0022559
$ 0.0022559$ 0.0022559

$ 0.03220657
$ 0.03220657$ 0.03220657

+0.23%

+0.51%

-39.13%

AgentiPy (APY) ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດ

ເຈາະລຶກ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ຕະ​ຫຼາດ​: ມູນຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​, ປະ​ລິ​ມານ 24h ແລະ ​ການ​ສະ​ໜອງ​:

$ 2.17M
$ 2.17M$ 2.17M

--
----

999.95M
999.95M 999.95M

ແມ່ນຫຍັງ AgentiPy (APY)

The Python toolkit for connecting AI agents to any onchain app. 🐍 $APY is the community token powering Agentic Apps development in Python. We’re on a mission to connect AI agents coded in Python to any onchain app starting with @Solana. We released our open-source toolkit and got a lot of attention from AI/ML developers. We truly believe in the future of AI x Blockchain. Every agent will be onchain and call it home. For more agents to be onchain, more languages need to be supported. Python is the most popular language used in AI/ML and $APY will enable devs to do more actions onchain.

MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!

AgentiPy (APY) ຊັບພະຍາກອນ

ເວັບໄຊທ໌ທາງການ

ຜູ້ຄົນຍັງຖາມວ່າ: ຄຳຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ AgentiPy(APY)

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

APY ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 APY ເຖິງ VND
57.203547
1 APY ເຖິງ AUD
A$0.00336939
1 APY ເຖິງ GBP
0.00163035
1 APY ເຖິງ EUR
0.001912944
1 APY ເຖິງ USD
$0.0021738
1 APY ເຖິງ MYR
RM0.009282126
1 APY ເຖິງ TRY
0.083843466
1 APY ເຖິງ JPY
¥0.31498362
1 APY ເຖິງ RUB
0.179751522
1 APY ເຖິງ INR
0.183968694
1 APY ເຖິງ IDR
Rp35.636059872
1 APY ເຖິງ KRW
3.044537328
1 APY ເຖິງ PHP
0.120993708
1 APY ເຖິງ EGP
￡E.0.110342088
1 APY ເຖິງ BRL
R$0.01228197
1 APY ເຖິງ CAD
C$0.002999844
1 APY ເຖິງ BDT
0.26498622
1 APY ເຖິງ NGN
3.483644928
1 APY ເຖິງ UAH
0.09043008
1 APY ເຖິງ VES
Bs0.1869468
1 APY ເຖິງ PKR
Rs0.612837696
1 APY ເຖິງ KZT
1.118767908
1 APY ເຖິງ THB
฿0.07195278
1 APY ເຖິງ TWD
NT$0.066757398
1 APY ເຖິງ AED
د.إ0.007977846
1 APY ເຖິງ CHF
Fr0.001782516
1 APY ເຖິງ HKD
HK$0.01684695
1 APY ເຖິງ MAD
.د.م0.020129388
1 APY ເຖິງ MXN
$0.042563004