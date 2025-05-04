Agent Rogue ລາຄາ (ROGUE)
ລາຄາສົດຂອງ Agent Rogue (ROGUE) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.00013969USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 139.28KUSD. ROGUE ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດAgent Rogueຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- Agent Rogue ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ແມ່ນ -1.39%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 999.92M USD
ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງROGUE ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.ROGUE MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Agent Rogue ຖຶງ USD ແມ່ນ $ 0.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງAgent Rogue ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0000276966.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Agent Rogue ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.0000020102.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Agent Rogue ຖຶງ USD ເປັນ $ -0.00018457472071990845.
|ໄລຍະເວລາ
|ປ່ຽນແປງ (USD)
|ປ່ຽນແປງ (%)
|ມື້ນີ້
|$ 0
|-1.39%
|30 ມື້
|$ +0.0000276966
|+19.83%
|60 ວັນ
|$ -0.0000020102
|-1.43%
|90 ວັນ
|$ -0.00018457472071990845
|-56.92%
ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ Agent Rogue: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:
-1.30%
-1.39%
-5.08%
ເຈາະລຶກສະຖິຕິຕະຫຼາດ: ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານ 24h ແລະ ການສະໜອງ:
Agent Rogue is the first-ever AI podcaster agent. It can generate infinite voice content featuring AI versions of celebrities (both crypto and non-crypto). It holds podcasts with other AI guests such as AI versions of celebrities like Trump, Elon, SBF, Tate etc. Furthermore Agent Rogue aims to be the framework for voice-powered AI agents. It is laying the groundwork for an entire ecosystem of voice-based AI tools.
MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!
ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານຄວນພິຈາລະນາລະມັດລະວັງປະສົບການການລົງທຶນຂອງທ່ານ, ສະຖານະການທາງດ້ານການເງິນ, ຈຸດປະສົງການລົງທຶນ ແລະ ຄວາມທົນທານຕໍ່ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ປຶກສາຫາລືທາງດ້ານການເງິນເປັນເອກະລາດກ່ອນທີ່ຈະລົງທຶນໃດໆ. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.
|1 ROGUE ເຖິງ VND
₫3.67594235
|1 ROGUE ເຖິງ AUD
A$0.0002165195
|1 ROGUE ເຖິງ GBP
￡0.0001047675
|1 ROGUE ເຖິງ EUR
€0.0001229272
|1 ROGUE ເຖິງ USD
$0.00013969
|1 ROGUE ເຖິງ MYR
RM0.0005964763
|1 ROGUE ເຖິງ TRY
₺0.0053878433
|1 ROGUE ເຖິງ JPY
¥0.020241081
|1 ROGUE ເຖິງ RUB
₽0.0115509661
|1 ROGUE ເຖິງ INR
₹0.0118219647
|1 ROGUE ເຖິງ IDR
Rp2.2899996336
|1 ROGUE ເຖິງ KRW
₩0.1956442264
|1 ROGUE ເຖິງ PHP
₱0.0077751454
|1 ROGUE ເຖິງ EGP
￡E.0.0070906644
|1 ROGUE ເຖິງ BRL
R$0.0007892485
|1 ROGUE ເຖິງ CAD
C$0.0001927722
|1 ROGUE ເຖິງ BDT
৳0.017028211
|1 ROGUE ເຖິງ NGN
₦0.2238616064
|1 ROGUE ເຖິງ UAH
₴0.005811104
|1 ROGUE ເຖິງ VES
Bs0.01201334
|1 ROGUE ເຖິງ PKR
Rs0.0393814048
|1 ROGUE ເຖິງ KZT
₸0.0718928554
|1 ROGUE ເຖິງ THB
฿0.004623739
|1 ROGUE ເຖິງ TWD
NT$0.0042898799
|1 ROGUE ເຖິງ AED
د.إ0.0005126623
|1 ROGUE ເຖິງ CHF
Fr0.0001145458
|1 ROGUE ເຖິງ HKD
HK$0.0010825975
|1 ROGUE ເຖິງ MAD
.د.م0.0012935294
|1 ROGUE ເຖິງ MXN
$0.0027351302