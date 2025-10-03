오늘의 Newton Protocol 실시간 가격은 0.2058 USD입니다. NEWT에서 USD로의 실시간 가격 업데이트, 실시간 차트, 시가총액, 24시간 거래량 등을 확인하세요. MEXC에서 NEWT 가격 추세를 간편하게 살펴보세요.오늘의 Newton Protocol 실시간 가격은 0.2058 USD입니다. NEWT에서 USD로의 실시간 가격 업데이트, 실시간 차트, 시가총액, 24시간 거래량 등을 확인하세요. MEXC에서 NEWT 가격 추세를 간편하게 살펴보세요.

1 NEWT ~ USD 실시간 가격:

$0.2058
$0.2058$0.2058
+3.20%1D
USD
Newton Protocol (NEWT) 실시간 가격 차트
페이지 마지막 업데이트: 2025-10-05 06:22:52 (UTC+8)

Newton Protocol (NEWT) 가격 정보 (USD)

24시간 가격 변동 범위:
$ 0.1978
$ 0.1978$ 0.1978
24시간 최저가
$ 0.2136
$ 0.2136$ 0.2136
24시간 최고가

$ 0.1978
$ 0.1978$ 0.1978

$ 0.2136
$ 0.2136$ 0.2136

$ 0.83373560557428
$ 0.83373560557428$ 0.83373560557428

$ 0.18424447847964207
$ 0.18424447847964207$ 0.18424447847964207

+0.83%

+3.20%

-1.25%

-1.25%

Newton Protocol (NEWT) 실시간 가격은 $ 0.2058입니다. 지난 24시간 동안 NEWT은(는) 최저 $ 0.1978 - 최고 $ 0.2136 사이에서 거래되어 활발한 시장 변동성을 보였습니다. NEWT의 역대 최고가는 $ 0.83373560557428, 역대 최저가는 $ 0.18424447847964207입니다.

단기 성과 측면에서 NEWT 지난 1시간 동안 +0.83%, 24시간 동안 +3.20%, 지난 7일 동안 -1.25% 변동이 있었습니다. 이를 통해 MEXC의 최신 가격 동향과 시장 역학에 대한 간략한 개요를 확인할 수 있습니다.

Newton Protocol (NEWT) 시장 정보

No.635

$ 44.25M
$ 44.25M$ 44.25M

$ 429.25K
$ 429.25K$ 429.25K

$ 205.80M
$ 205.80M$ 205.80M

215.00M
215.00M 215.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

21.50%

ETH

Newton Protocol의 현재 시가총액은 $ 44.25M이며, 24시간 거래량은 $ 429.25K입니다. NEWT의 유통량은 215.00M이며, 총 공급량은 1000000000입니다. 완전희석가치(FDV)는 $ 205.80M입니다.

Newton Protocol (NEWT) 가격 내역 USD

오늘, 30일, 60일, 90일간 Newton Protocol 가격 변동 추적하기:

기간변동률 (USD)변동률 (%)
오늘$ +0.006381+3.20%
30일$ -0.0502-19.61%
60일$ -0.1419-40.82%
90일$ -0.1215-37.13%
Newton Protocol 오늘 가격 변동

오늘, NEWT은(는) $ +0.006381 (+3.20%)의 변동을 기록했으며, 이는 최신 시장 활동을 반영합니다.

Newton Protocol 30일 가격 변동

지난 30일 동안 가격은 $ -0.0502 (-19.61%)만큼 변동하여 토큰의 단기 성과를 보여줍니다.

Newton Protocol 60일 가격 변동

보기를 60일로 확장하면 NEWT은(는) $ -0.1419 (-40.82%)의 변화를 보였으며, 이를 통해 더 넓은 관점에서 성과를 파악할 수 있습니다.

Newton Protocol 90일 가격 변동

90일 추세를 살펴보면 가격은 $ -0.1215 (-37.13%)만큼 변동하여 토큰의 장기적인 궤적에 대한 통찰력을 제공합니다.

Newton Protocol (NEWT)의 역대 가격 내역과 가격 변동을 잠금 해제하고 싶으신가요?

지금 Newton Protocol 가격 내역 페이지를 확인하세요.

Newton Protocol(NEWT)이란?

Newton Protocol은 온체인 금융을 위한 검증 가능한 자동화 계층으로, 각 단계가 사용자 가드레일을 준수한다는 암호학적 보장을 유지하면서 사용자가 복잡한 크로스체인 작업을 AI 에이전트에 위임할 수 있도록 합니다. 이는 세분화된 위임, TEE(신뢰할 수 있는 실행 환경) 증명, 영지식 증명(ZKP)을 위한 ERC-4337/EIP-7702 스마트 계정을 결합하여 모든 오프체인 결정의 정확성을 증명합니다. 목표는 자동화 자체를 신뢰가 최소화되는 기본 요소로 전환하고 여러 블록체인에서 에이전트 금융을 실현하는 것입니다.

Newton Protocol 토큰을 구매, 보유, 이체, 스테이킹할 수 있는 편리함을 제공하는 MEXC에서 직접 토큰을 구매할 수 있습니다. 숙련된 투자자이든 암호화폐를 처음 접하는 초보자이든, MEXC는 사용자 친화적인 인터페이스와 다양한 도구를 제공하여 Newton Protocol 투자를 효과적으로 관리할 수 있습니다. 이 토큰에 대한 자세한 정보는 디지털 자산 소개 페이지를 참조하시기 바랍니다.

또한 다음 정보를 확인할 수 있습니다:
- 스테이킹 가능 여부 NEWT 확인, 보유 자산에 대한 보상 획득 방법
- 블로그에서 Newton Protocol에 대한 리뷰와 분석을 읽고 최신 시장 동향과 전문가 인사이트에 대한 정보를 확인하세요.

당사의 종합적인 리소스는 귀하의 Newton Protocol 구매 경험을 원활하고 정보에 입각하여 자신 있게 투자하는 데 필요한 모든 도구와 지식을 갖출 수 있도록 설계되었습니다.

Newton Protocol 가격 예측 (USD)

Newton Protocol (NEWT)의 가치는 내일, 다음 주 또는 다음 달에 USD에서 얼마가 될까요? 2025년, 2026년, 2027년, 2028년 또는 10년 또는 20년 후 Newton Protocol (NEWT) 자산의 가치는 얼마가 될까요? 가격 예측 도구를 사용하여 Newton Protocol에 대한 단기 및 장기 예측을 모두 살펴보세요.

지금 Newton Protocol 가격 예측을 확인하세요!

Newton Protocol (NEWT) 토크노믹스

Newton Protocol (NEWT)의 토크노믹스를 이해하면 장기적인 가치와 성장 잠재력에 대한 더 깊은 통찰력을 얻을 수 있습니다. 토큰이 배포되는 방식부터 공급이 관리되는 방식까지 토크노믹스는 프로젝트 경제의 핵심 구조를 드러냅니다. 지금 NEWT 토큰의 광범위한 토크노믹스에 대해 알아보세요!

Newton Protocol 구매 방법(NEWT)

Newton Protocol 구매 방법을 찾고 계신가요? 절차는 간단하고 번거롭지 않습니다! 단계별 구매 방법 가이드를 따라 MEXC에서 Newton Protocol을(를) 쉽게 구매하실 수 있습니다. 자세한 안내와 동영상 튜토리얼을 통해 MEXC에 가입하는 방법과 다양하고 편리한 결제 옵션을 사용하는 방법을 제공합니다.

NEWT 현지 통화로 교환

1 Newton Protocol (NEWT) ~ VND
5,415.627
1 Newton Protocol (NEWT) ~ AUD
A$0.310758
1 Newton Protocol (NEWT) ~ GBP
0.152292
1 Newton Protocol (NEWT) ~ EUR
0.17493
1 Newton Protocol (NEWT) ~ USD
$0.2058
1 Newton Protocol (NEWT) ~ MYR
RM0.86436
1 Newton Protocol (NEWT) ~ TRY
8.57157
1 Newton Protocol (NEWT) ~ JPY
¥30.2526
1 Newton Protocol (NEWT) ~ ARS
ARS$293.1621
1 Newton Protocol (NEWT) ~ RUB
16.918818
1 Newton Protocol (NEWT) ~ INR
18.260634
1 Newton Protocol (NEWT) ~ IDR
Rp3,429.998628
1 Newton Protocol (NEWT) ~ KRW
289.85901
1 Newton Protocol (NEWT) ~ PHP
11.91582
1 Newton Protocol (NEWT) ~ EGP
￡E.9.822834
1 Newton Protocol (NEWT) ~ BRL
R$1.096914
1 Newton Protocol (NEWT) ~ CAD
C$0.286062
1 Newton Protocol (NEWT) ~ BDT
25.03557
1 Newton Protocol (NEWT) ~ NGN
301.315896
1 Newton Protocol (NEWT) ~ COP
$800.77809
1 Newton Protocol (NEWT) ~ ZAR
R.3.543876
1 Newton Protocol (NEWT) ~ UAH
8.487192
1 Newton Protocol (NEWT) ~ TZS
T.Sh.505.6506
1 Newton Protocol (NEWT) ~ VES
Bs37.4556
1 Newton Protocol (NEWT) ~ CLP
$198.597
1 Newton Protocol (NEWT) ~ PKR
Rs57.889482
1 Newton Protocol (NEWT) ~ KZT
112.642572
1 Newton Protocol (NEWT) ~ THB
฿6.655572
1 Newton Protocol (NEWT) ~ TWD
NT$6.254262
1 Newton Protocol (NEWT) ~ AED
د.إ0.755286
1 Newton Protocol (NEWT) ~ CHF
Fr0.162582
1 Newton Protocol (NEWT) ~ HKD
HK$1.601124
1 Newton Protocol (NEWT) ~ AMD
֏78.850212
1 Newton Protocol (NEWT) ~ MAD
.د.م1.870722
1 Newton Protocol (NEWT) ~ MXN
$3.784662
1 Newton Protocol (NEWT) ~ SAR
ريال0.769692
1 Newton Protocol (NEWT) ~ ETB
Br29.859522
1 Newton Protocol (NEWT) ~ KES
KSh26.577012
1 Newton Protocol (NEWT) ~ JOD
د.أ0.1459122
1 Newton Protocol (NEWT) ~ PLN
0.744996
1 Newton Protocol (NEWT) ~ RON
лв0.891114
1 Newton Protocol (NEWT) ~ SEK
kr1.928346
1 Newton Protocol (NEWT) ~ BGN
лв0.341628
1 Newton Protocol (NEWT) ~ HUF
Ft68.053944
1 Newton Protocol (NEWT) ~ CZK
4.251828
1 Newton Protocol (NEWT) ~ KWD
د.ك0.062769
1 Newton Protocol (NEWT) ~ ILS
0.67914
1 Newton Protocol (NEWT) ~ BOB
Bs1.42002
1 Newton Protocol (NEWT) ~ AZN
0.34986
1 Newton Protocol (NEWT) ~ TJS
SM1.915998
1 Newton Protocol (NEWT) ~ GEL
0.559776
1 Newton Protocol (NEWT) ~ AOA
Kz188.634222
1 Newton Protocol (NEWT) ~ BHD
.د.ب0.0773808
1 Newton Protocol (NEWT) ~ BMD
$0.2058
1 Newton Protocol (NEWT) ~ DKK
kr1.308888
1 Newton Protocol (NEWT) ~ HNL
L5.38167
1 Newton Protocol (NEWT) ~ MUR
9.324798
1 Newton Protocol (NEWT) ~ NAD
$3.545934
1 Newton Protocol (NEWT) ~ NOK
kr2.04771
1 Newton Protocol (NEWT) ~ NZD
$0.351918
1 Newton Protocol (NEWT) ~ PAB
B/.0.2058
1 Newton Protocol (NEWT) ~ PGK
K0.87465
1 Newton Protocol (NEWT) ~ QAR
ر.ق0.749112
1 Newton Protocol (NEWT) ~ RSD
дин.20.532666
1 Newton Protocol (NEWT) ~ UZS
soʻm2,479.517502
1 Newton Protocol (NEWT) ~ ALL
L16.955862
1 Newton Protocol (NEWT) ~ ANG
ƒ0.368382
1 Newton Protocol (NEWT) ~ AWG
ƒ0.37044
1 Newton Protocol (NEWT) ~ BBD
$0.4116
1 Newton Protocol (NEWT) ~ BAM
KM0.341628
1 Newton Protocol (NEWT) ~ BIF
Fr605.2578
1 Newton Protocol (NEWT) ~ BND
$0.263424
1 Newton Protocol (NEWT) ~ BSD
$0.2058
1 Newton Protocol (NEWT) ~ JMD
$33.043248
1 Newton Protocol (NEWT) ~ KHR
826.505148
1 Newton Protocol (NEWT) ~ KMF
Fr86.2302
1 Newton Protocol (NEWT) ~ LAK
4,473.912954
1 Newton Protocol (NEWT) ~ LKR
Rs62.229804
1 Newton Protocol (NEWT) ~ MDL
L3.445092
1 Newton Protocol (NEWT) ~ MGA
Ar918.748824
1 Newton Protocol (NEWT) ~ MOP
P1.648458
1 Newton Protocol (NEWT) ~ MVR
3.14874
1 Newton Protocol (NEWT) ~ MWK
MK357.291438
1 Newton Protocol (NEWT) ~ MZN
MT13.15062
1 Newton Protocol (NEWT) ~ NPR
Rs29.26476
1 Newton Protocol (NEWT) ~ PYG
1,449.2436
1 Newton Protocol (NEWT) ~ RWF
Fr297.7926
1 Newton Protocol (NEWT) ~ SBD
$1.695792
1 Newton Protocol (NEWT) ~ SCR
3.008796
1 Newton Protocol (NEWT) ~ SRD
$7.84098
1 Newton Protocol (NEWT) ~ SVC
$1.798692
1 Newton Protocol (NEWT) ~ SZL
L3.543876
1 Newton Protocol (NEWT) ~ TMT
m0.7203
1 Newton Protocol (NEWT) ~ TND
د.ت0.5992896
1 Newton Protocol (NEWT) ~ TTD
$1.393266
1 Newton Protocol (NEWT) ~ UGX
Sh712.068
1 Newton Protocol (NEWT) ~ XAF
Fr114.8364
1 Newton Protocol (NEWT) ~ XCD
$0.55566
1 Newton Protocol (NEWT) ~ XOF
Fr114.8364
1 Newton Protocol (NEWT) ~ XPF
Fr20.7858
1 Newton Protocol (NEWT) ~ BWP
P2.733024
1 Newton Protocol (NEWT) ~ BZD
$0.413658
1 Newton Protocol (NEWT) ~ CVE
$19.326678
1 Newton Protocol (NEWT) ~ DJF
Fr36.6324
1 Newton Protocol (NEWT) ~ DOP
$12.88308
1 Newton Protocol (NEWT) ~ DZD
د.ج26.646984
1 Newton Protocol (NEWT) ~ FJD
$0.46305
1 Newton Protocol (NEWT) ~ GNF
Fr1,789.431
1 Newton Protocol (NEWT) ~ GTQ
Q1.576428
1 Newton Protocol (NEWT) ~ GYD
$43.034838
1 Newton Protocol (NEWT) ~ ISK
kr24.696

Newton Protocol 리소스

Newton Protocol에 대해 더 자세히 알아보려면 백서, 공식 웹사이트 및 기타 출판물과 같은 추가 리소스를 살펴보세요:

백서
공식 Newton Protocol 웹사이트
블록 탐색기

사람들이 자주 묻는 질문: Newton Protocol에 대한 기타 질문

Newton Protocol (NEWT)의 현재 가치는 얼마인가요?
USD 기준으로 NEWT의 실시간 가격은 0.2058 USD이며, 최신 시장 데이터로 실시간 업데이트됩니다.
현재 NEWT에서 USD로의 가격은 얼마인가요?
NEWT에서 USD로의 현재 가격은 $ 0.2058입니다. 정확한 토큰 교환을 위해 MEXC 교환기를 확인하세요.
Newton Protocol의 시가총액은 얼마인가요?
NEWT의 시가총액은 $ 44.25M USD입니다. 시가총액 = 현재 가격 × 유통 공급량. 이는 토큰의 총 시장 가치와 순위를 나타냅니다.
NEWT 유통 공급량은 얼마인가요?
NEWT의 유통 공급량은 215.00M USD입니다.
NEWT의 사상 최고가(ATH)는 얼마인가요?
NEWT의 사상 최고가는 0.83373560557428 USD입니다.
NEWT의 사상 최저가 (ATL)는 얼마인가요?
NEWT의 사상 최저가는 0.18424447847964207 USD입니다.
NEWT의 거래량은 얼마인가요?
NEWT의 24시간 실시간 거래량은 $ 429.25K USD입니다.
NEWT은(는) 올해 더 올라갈까요?
NEWT은(는) 시장 상황과 프로젝트 진행 상황에 따라 올해 더 높아질 수 있습니다. 보다 자세한 분석은 NEWT 가격 예측에서 확인하세요.
페이지 마지막 업데이트: 2025-10-05 06:22:52 (UTC+8)

면책조항

암호화폐 가격은 시장 위험도와 가격 변동률에 영향을 받습니다. 그러므로 프로젝트와 상품에 대해 잘 알아보고 수반된 위험까지 이해한 후에 투자해야 합니다. 투자 전에는 항상 투자 경험, 재정 상황, 투자 대상, 위험 감수 정도를 신중히 고려하고 독립적인 재정 고문과 상의하세요. 본 자료를 재정적 조언으로 해석하지 마세요. 미래 실적을 과거의 실적으로 예측할 수 없습니다. 투자 가치는 하락할 수도, 상승할 수도 있습니다. 또한, 투자 금액을 잃을 위험도 존재합니다. 투자 결정에 대한 책임은 전적으로 본인에게 있습니다. MEXC는 발생할 수 있는 손해에 대해 책임지지 않습니다. 자세한 내용은 사용 약관 및 위험 경고를 참고하세요. 본 페이지 상단의 암호화폐 관련 정보(현재 실시간 가격 등)는 제 3자에게서 얻은 것입니다. 관련 정보는 정보 제공만을 위한 것이며, 어떠한 표현이나 보증 없이 ‘그대로’ 제공됩니다. 제 3자 사이트에 제공된 링크도 MEXC의 관리하에 있지 않습니다. MEXC는 제 3자 사이트와 콘텐츠의 신뢰성과 정확성에 대해 책임지지 않습니다.

