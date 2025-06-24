NEWT

Newton Protocol은 온체인 금융을 위한 검증 가능한 자동화 계층으로, 각 단계가 사용자 가드레일을 준수한다는 암호학적 보장을 유지하면서 사용자가 복잡한 크로스체인 작업을 AI 에이전트에 위임할 수 있도록 합니다. 이는 세분화된 위임, TEE(신뢰할 수 있는 실행 환경) 증명, 영지식 증명(ZKP)을 위한 ERC-4337/EIP-7702 스마트 계정을 결합하여 모든 오프체인 결정의 정확성을 증명합니다. 목표는 자동화 자체를 신뢰가 최소화되는 기본 요소로 전환하고 여러 블록체인에서 에이전트 금융을 실현하는 것입니다.

심볼NEWT

순위No.636

시가총액$0.00

완전히 희석된 시가총액$0.00

시장 점유율%

거래량/시가총액 (24시간)4.81%

유통 공급량215,000,000

최대 공급량1,000,000,000

총 공급량1,000,000,000

유통률0.215%

발행일--

자산이 처음 발행된 가격--

사상 최고가0.83373560557428,2025-06-24

최저가0.18424447847964207,2025-09-30

퍼블릭 블록체인ETH

