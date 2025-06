뉴턴 (AB) 정보

Newton 프로젝트는 커뮤니티 기반 경제를 위한 인프라 구축을 목표로 하며, 거버넌스, 협업 및 인센티브에 관한 서비스 제공을 통해 Newton은 기업 경제를 기여하는 모든 사람에게 혜택을 주는 완전히 새로운 커뮤니티 기반 경제로 업그레이드합니다. Newton 팀은 전 세계에 분포되어 있으며 여러 국가의 기술 전문가, 전자 상거래 기업가 및 기타 업계 엘리트로 구성되어 있습니다. Newton은 기본 공개 체인 New Chain(2018년 12월 18일 메인넷 런칭, "메인 체인 + 서브 체인" 구조 및 POA 합의 메커니즘, TPS 5000 이상)을 포함하는 풀 스택 기술 아키텍처를 보유하고 있으며 다양한 비즈니스에 충분히 확장 가능 애플리케이션), 분산 스토리지 서비스 New Net 및 New IOT(12개 이상의 센서 포함). 기본 기술 계층 위에 Newton은 디지털 신원 및 신용, 공급망, 디지털 마케팅, 거래 및 지불, 신뢰할 수 있는 물리적 채널, 자체 금융 및 NNIO 등을 포함하는 Hyper Exchange Protocol을 가지고 있어 실제 비즈니스 가치를 가진 DApp을 지원합니다. 뉴몰로. Newton에서 실행되는 첫 번째 응용 프로그램은 블록체인 기술과 전자 상거래를 결합한 온라인 체인 소매업체인 New Mall입니다. Newton을 통해 거대한 상업적 중개자가 제거되고 소비자 및 기타 기여자가 혜택을 볼 수 있습니다. 소매 산업 외에도 Newton은 농업, 공급망, 자체 금융, 지불, 공공 복지, 게임 및 기타 분야의 실제 응용 프로그램을 육성하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 또한 Newton은 현재 89개국에 분산된 글로벌하고 다양한 커뮤니티를 보유하고 있습니다. Newton은 170,000명 이상의 사람들을 대상으로 하는 32개의 해외 전신 그룹을 설립했습니다. 커뮤니티는 Newton 커뮤니티 기반 경제의 기반입니다.