



종종 "세계의 컴퓨터"라고 불리는 이더리움은 스마트 계약으로 알려진 프로그램을 실행할 수 있는 오픈 소스, 전 세계적으로 탈중앙화된 컴퓨팅 인프라입니다.





이더리움은 블록체인을 사용하여 시스템 상태를 동기화하고 저장하며 이더(ETH)를 활용하여 프로그램 실행 중에 소비되는 리소스를 측정하고 할당합니다.





이더리움은 개발자에게 탈중앙화 애플리케이션(DApp)을 구축하고 경제적 기능을 통합할 수 있는 안전한 플랫폼을 제공합니다. 고가용성, 감사 가능성, 투명성 및 중립성과 같은 기능을 제공하는 동시에 이더리움은 검열, 제3자 개입 및 거래상대방 위험 요인을 줄이거나 제거합니다.









2013년 말, 원래 비트코인 애호가였던 비탈릭 부테린(Vitalik Buterin)은 이더리움 백서 (Yellow Paper라고도 함)를 발표했습니다. 이후 개빈 우드(Gavin Wood, 현 폴카닷(Polkadot) 창립자)가 이더리움의 공동 창립자로 합류했습니다.





이더리움의 창립자들은 이더리움을 다른 개발자들에게 안전하고 프로그래밍 가능한 환경을 제공하는 다목적 컴퓨팅 플랫폼으로 구상했습니다. 이더리움을 사용하면 개발자는 더 이상 합의 알고리즘, P2P 네트워크 및 기본 알고리즘을 구성할 필요가 없습니다. 대신, 이더리움 플랫폼에서 개발자가 원하는 탈중앙화 애플리케이션을 직접 구축할 수 있었습니다.





이더리움 창립 팀은 이더리움을 이론에서 현실로 바꾸는 데 1년 이상을 바쳤습니다. 2015년 7월 30일 첫 번째 이더리움 블록 채굴에 성공하며 이더리움의 성공적인 출시와 세계 컴퓨터가 되기 위한 여정의 시작을 알렸습니다.









P2P(Peer-to-Peer) 네트워크: 사용자가 정보를 교환하는 탈중앙화 인터넷 시스템입니다. 그 목적은 기존 전송에서 네트워크 노드 수를 줄여 데이터 손실 위험을 낮추는 것입니다. 이더리움은 이더리움 메인넷에서 작동합니다.





합의 규칙: 다른 노드와의 일관성을 유지하기 위해 모든 전체 노드가 준수해야 하는 블록 유효성 검사 규칙.





트랜잭션: 이더리움 트랜잭션은 발신자, 수신자, 가치 및 데이터 페이로드와 같은 정보를 포함하는 네트워크 메시지입니다.





상태 머신: 이더리움의 상태는 모든 계정과 잔액을 저장할 뿐만 아니라 상태 머신도 유지 관리하는 대규모 데이터 구조입니다. 미리 정의된 규칙에 따라 다른 블록 간에 변경하고 임의의 기계 코드를 실행할 수 있습니다. 이더리움의 상태 전환은 EVM(Ethereum Virtual Machine)에 의해 처리됩니다.





합의 알고리즘: 초기에 이더리움은 가장 긴 체인을 결정하기 위해 가중치가 부여된 PoW(작업 증명)를 사용하는 비트코인의 합의 모델을 사용했습니다. 이더리움은 이제 PoS(지분 증명) 가중 투표 제도(weighted voting system)로 전환되었습니다.





데이터 구조: 이더리움의 블록체인은 트랜잭션과 시스템 상태를 포함하는 데이터베이스와 같은 각 노드에 저장됩니다. 해시된 데이터는 머클 패트리샤 트리(Merkle Patricia Tree, MPT) 데이터 구조 내에 저장됩니다.





경제적 보안성: 이더리움은 현재 경제적 보안을 위해 PoS(지분 증명) 알고리즘을 사용합니다.









ETH는 이더리움 네트워크의 기본 암호화폐입니다. ETH의 목적은 컴퓨팅의 시장화를 가능하게 하고 거래 요청을 확인하고 실행하기 위한 경제적 인센티브를 참가자에게 제공하여 네트워크에 컴퓨팅 리소소를 기여하는 것입니다.





유효성 검사자가 거래 요청을 실행하도록 장려하는 경제적 인센티브 역할을 하는 것 외에도 ETH는 무한 계산 또는 기타 리소스 집약적인 스크립트를 실행하여 이더리움 네트워크를 정체시키려는 악의적인 개체에 대한 보호 장치 역할도 합니다. 이는 참여자가 컴퓨팅 리소스를 사용하는 데 일정 수수료를 지불해야 하므로 네트워크 보안을 보장합니다.









우리는 이더리움의 스마트 계약을 이더리움 가상 머신(Ethereum Virtual Machine)에서 결정론적 방식으로 실행되는 불변의 프로그램으로 생각할 수 있습니다. 스마트 계약이 성공적으로 배포되면 코드를 변경할 수 없습니다.





스마트 계약은 트랜잭션에 의해 호출될 때만 실행됩니다. 트랜잭션 호출 외에는 자동 백그라운드 실행 없이 휴면 상태로 유지됩니다.





모든 개인이 스마트 계약을 만들 수 있습니다. 스마트 계약을 통해 개발자는 탈중앙화 거래소(DEX), 거래 플랫폼, 게임, 소셜 도구 등과 같은 서비스를 사용자에게 제공하는 복합적인 탈중앙화 애플리케이션을 구축합니다.









시장의 성쇠 따라 이더리움 생태계는 다른 퍼블릭 체인을 훨씬 앞지르며 확실한 리더로서의 위치를 굳건히 확보했습니다. 한때 "이더리움 킬러"로 불렸던 많은 퍼블릭 체인은 이제 쇠퇴했습니다. 이더리움 네트워크 생태계 내에서 DeFi, NFT, DAO 및 GameFi와 같은 도메인은 수많은 선구적인 프로젝트의 출현을 목격했습니다.





이더리움 네트워크 내의 혼잡과 높은 수수료를 방지하기 위해 레이어2 네트워크 및 확장 솔루션의 구현이 수년간의 논의 끝에 마침내 시작되었습니다. 레이어2 생태계도 유망한 징후를 보이고 있습니다.



