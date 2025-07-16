2020년에는 DeFi가 번성하기 시작했고, 2021년에는 DeFi 서머가 시장에 불을 지폈습니다. 2022년에는 총 락업된 가치가 2,194억 7,000만 달러로 사상 최고치를 기록했습니다. 그렇다면 탈중앙화 금융이란 정확히 무엇일까요? 1. 탈중앙화 금융(DeFi)이란 무엇인가요? 탈중앙화 금융의 줄임말인 DeFi는 스마트 계약을 통해 블록체인 네트워크2020년에는 DeFi가 번성하기 시작했고, 2021년에는 DeFi 서머가 시장에 불을 지폈습니다. 2022년에는 총 락업된 가치가 2,194억 7,000만 달러로 사상 최고치를 기록했습니다. 그렇다면 탈중앙화 금융이란 정확히 무엇일까요? 1. 탈중앙화 금융(DeFi)이란 무엇인가요? 탈중앙화 금융의 줄임말인 DeFi는 스마트 계약을 통해 블록체인 네트워크
탈중앙화 금융(DeFi)이란 무엇인가요?

2020년에는 DeFi가 번성하기 시작했고, 2021년에는 DeFi 서머가 시장에 불을 지폈습니다. 2022년에는 총 락업된 가치가 2,194억 7,000만 달러로 사상 최고치를 기록했습니다. 그렇다면 탈중앙화 금융이란 정확히 무엇일까요?

1. 탈중앙화 금융(DeFi)이란 무엇인가요?


탈중앙화 금융의 줄임말인 DeFi는 스마트 계약을 통해 블록체인 네트워크에 구축된 금융 생태계입니다. DeFi가 해결하고자 하는 문제에는 탈중앙화, 수수료 요구 중개자 제거, 낮은 장벽과 높은 효율성으로 현재 금융 시스템을 개선하는 것이 포함됩니다.

예를 들어 기존 금융의 국경 간 결제를 생각해 봅시다. 다른 나라에 있는 사람에게 송금하려면 일반적으로 금융 기관에 연락하여 등록 및 확인 절차를 거쳐야 하며, 이 과정에서 제3자 중개업체가 수수료를 부과합니다. 또한 거래를 완료하는 데 영업일 기준 며칠이 걸릴 수도 있습니다.

그러나 DeFi에서는 제3자 중개자 없이도 사용자가 자신의 지갑 계정에서 수취인에게 직접 자산을 전송하기만 하면 됩니다. 거래는 보통 1시간 이내에 완료되며 사람의 근무 시간에 제약을 받지 않습니다.


2. DeFi의 장점


기존의 중앙 집중형 금융에 비해 DeFi는 다음과 같은 이점을 제공합니다:

탈중앙화: DeFi는 중개자와 중재 기관을 직접 우회할 수 있습니다. 코드는 다양한 잠재적 분쟁에 대한 해결책을 제공할 수 있으며, 사용자는 개인 키를 통해 자신의 자금을 완전히 통제할 수 있습니다. 이러한 접근 방식은 상품 사용 비용을 절감하고 보다 조화로운 금융 생태계를 조성하는 데 기여합니다.

낮은 장벽: 신분이나 소득에 따른 진입 장벽 없이 누구나 DeFi 금융 서비스에 접근하고 이용할 수 있습니다. 이는 현실 세계에서 금융 서비스를 이용할 수 없는 계층을 포괄할 수 있는 잠재력을 가지고 있습니다.

3. DeFi 사용 사례


다양한 탈중앙화 애플리케이션이 존재하는 것처럼 탈중앙화 금융(DeFi)의 사용 사례도 무수히 많습니다. 여기에는 탈중앙화 거래소, 대출, 결제, 자산 관리, 보험, 자산 금융 및 보다 전문적인 영역이 포함됩니다.

결제: 비트코인과 마찬가지로 모든 스마트 계약 플랫폼은 전 세계로 송금할 수 있어 이메일을 보내는 것만큼 간단하고 빠릅니다.

탈중앙화 거래소(DEX): 사용자는 DEX 플랫폼에서 개인 키를 통해 자금을 직접 관리할 수 있습니다. 등록이나 인증이 필요하지 않으며, 사용자는 필요한 토큰을 편리하게 교환할 수 있습니다.

탈중앙화 대출: 담보를 제공할 수 있는 사람이라면 누구나 제3자에게 정보를 공개하지 않고 직접 대출을 완료할 수 있습니다. 차용자는 암호화폐 자산을 담보로 하고 이자를 지급하여 대출을 확보하고 대출자는 플랫폼에 자산을 예치하여 이자를 얻습니다.

스테이블 코인: 암호화폐는 특정 자산에 페깅된 디지털 토큰으로, 대부분 미국 달러와 같이 널리 통용되는 통화에 고정되어 있습니다. 많은 금융 상품과 일반 소비의 경우 암호화폐의 높은 변동성을 감당하기 어렵습니다. 스테이블 코인의 등장은 이 문제를 해결합니다. 스테이블 코인 시장의 성장은 DeFi에 대한 강력한 지원을 제공합니다.

탈중앙화 보험: 탈중앙화 보험은 보험을 더 저렴하고, 더 빠르고, 더 투명하게 만드는 것을 목표로 합니다. 자동화가 증가함에 따라 보험은 더욱 저렴해집니다.

4. 최고의 DeFi 애플리케이션


4.1 Uniswap


Uniswap은 이더리움에 구축된 탈중앙화 거래 프로토콜로, 이더리움과 모든 ERC20 토큰 간의 빠르고 편리한 교환 거래를 가능하게 합니다. 자동화된 시장 조성자(AMM) 모델의 선구적인 사용으로 DEX가 주류 시장에 성공적으로 진입하는 데 도움이 되었습니다.

Uniswap은 현재 블록체인 업계에서 가장 큰 규모의 DEX로, ETH, Polygon, Arbitrum, Optimism, BNB Chain, Avalanche, 및 Celo 등 7개의 퍼블릭 체인을 지원합니다. 또한 Uniswap은 OpenSea, X2Y2, SudoSwap, LooksRare NFT와 같은 거래 시장의 주문을 집계하는 NFT 거래도 지원하여 종합적인 탈중앙화 거래 플랫폼으로 자리매김하고 있습니다.

4.2 AAVE


Aave는 이더리움 기반의 탈중앙화 대출 시스템으로, 사용자가 중개자 없이 다양한 암호화폐 자산을 빌려주고 빌려주며 이자를 받을 수 있습니다.

4.3 Lido


지분 증명(POS) 체인을 위한 탈중앙화 스테이킹 솔루션을 제공하는 유동성 스테이킹 플랫폼입니다. Lido는 현재 이더리움 2.0을 위한 가장 큰 탈중앙화 스테이킹 프로토콜로, 스테이킹된 자산에 유동성을 제공합니다.

4.4 MakerDAO


MakerDAO는 가장 큰 탈중앙화 스테이블 코인 프로젝트이자 최초의 탈중앙화 스테이블 코인 프로젝트이기도 합니다.

5. 요약


DeFi는 금융 불평등을 해소하고 보다 공평하고 개방적인 금융 시스템을 만드는 것을 목표로 합니다. 이전의 상승장 주기 동안 상당한 발전과 발전을 이루었지만, 전통 금융과 비교하면 아직 초기 단계에 머물러 있습니다. 사용자 기반이 상대적으로 적고 투기 및 차익 거래 활동에 더 집중되어 있습니다. 더 많은 사람들이 금융 서비스를 이용하기 위해서는 아직 갈 길이 멀다고 할 수 있습니다.

하지만 탈중앙화 추세는 계속될 것이라고 믿습니다. 더 많은 자원과 혁신이 투입되면서 DeFi는 금융 부문에서 점점 더 중요한 역할을 하게 될 것입니다.


