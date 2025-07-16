1. 비트코인 반감기란? 비트코인 반감기는 비트코인 블록체인의 블록 보상이 반으로 줄어드는 것을 말합니다. 즉, 비트코인 블록체인에서 210,000개의 블록이 생성될 때마다 블록 보상이 절반으로 줄어드는 것을 의미하며, 이러한 이벤트는 약 4년마다 발생합니다. 4번째 비트코인 반감기는 2024년 4월 23일에 발생할 것으로 예상되며 블록 높이는 840,001. 비트코인 반감기란? 비트코인 반감기는 비트코인 블록체인의 블록 보상이 반으로 줄어드는 것을 말합니다. 즉, 비트코인 블록체인에서 210,000개의 블록이 생성될 때마다 블록 보상이 절반으로 줄어드는 것을 의미하며, 이러한 이벤트는 약 4년마다 발생합니다. 4번째 비트코인 반감기는 2024년 4월 23일에 발생할 것으로 예상되며 블록 높이는 840,00
비트코인 반감기 카운트다운

2025년 7월 16일
1. 비트코인 반감기란?


  • 비트코인 반감기는 비트코인 블록체인의 블록 보상이 반으로 줄어드는 것을 말합니다. 즉, 비트코인 블록체인에서 210,000개의 블록이 생성될 때마다 블록 보상이 절반으로 줄어드는 것을 의미하며, 이러한 이벤트는 약 4년마다 발생합니다. 4번째 비트코인 반감기는 2024년 4월 23일에 발생할 것으로 예상되며 블록 높이는 840,000입니다.

  • 반감기마다 비트코인의 블록 보상이 감소합니다. 블록당 초기 보상은 50 BTC로 시작하여 현재 블록 보상은 6.25 BTC이며, 2024년 반감기 이후 블록 보상은 3.125 BTC로 감소됩니다. 반감기 메커니즘은 비트코인 발행률을 감소시켜 비트코인 가격에 영향을 미칩니다. 역사적으로 비트코인의 반감기 이벤트는 전체 암호화폐 시장의 상승 주기와 밀접한 관련이 있는 경우가 많았습니다.

2. 비트코인 반감기가 가격에 미치는 영향


  • 첫 번째 비트코인 반감기는 2012년 11월 28일에 발생하였으며, 이는 비트코인 역사상 중요한 이정표입니다. 이 반감기 주기는 2016년 7월까지 계속되었으며, 반감기 이전 비트코인은 비트코인당 12달러에 판매되었습니다. 반감기가 다가오면서 비트코인의 블록 보상은 블록당 50 BTC에서 25 BTC로 감소했습니다. 이 반감기는 시장에 열광의 물결을 가져왔고, 비트코인 가격을 225달러까지 끌어올렸습니다. 그 후 전체 가격은 100배 이상 상승한 $1242까지 치솟았습니다.

  • 두 번째 비트코인 반감기는 2016년 7월 10일에 발생하였고, 이때 비트코인 블록체인에서 420,000개의 블록이 채굴되었습니다. 이 반감기 동안 비트코인의 블록 보상은 블록당 25BTC에서 12.5BTC로 감소했습니다. 놀랍게도 다음 해에 비트코인 가격은 647달러에서 2973달러로 무려 358%나 급등했습니다.

  • 세 번째 비트코인 반감기는 비트코인 블록체인에서 세 번째 210,000개 블록 세트가 채굴된 후 2020년 5월 11일에 발생했습니다. 이 반감기 이후, 비트코인 채굴자들의 보상은 다시 한번 반감되어 블록당 보상이 6.25 BTC로 감소했습니다. 반감기 이후 1년만에 비트코인 가격은 9,851달러에서 65,145달러로 약 561% 급등하였습니다. 이후 비트코인 가격은 상승세를 이어가며 최고치인 약 69,000달러에 도달했습니다.

다가오는 4차 반감기에 대해 투자자와 업계 관찰자들은 이 사건이 미칠 수 있는 영향과 기회를 탐색하기 위해 세심한 주의를 기울이고 있습니다. 2024년 3월 28일 기준 BTC 가격은 73,000달러를 넘어섰습니다. 비트코인 반감기는 비트코인의 가격과 시장 성과에 영향을 미칠 뿐만 아니라 암호화폐 산업 전체의 발전 방향에도 영향을 미치는 비트코인 네트워크의 중요한 사건입니다.

비트코인 구매 방법은 "1분 만에 비트코인 구매" 글을 참고하실 수 있으며, MEXC 공식 홈페이지에서도 BTC 실시간 가격을 확인하실 수 있습니다.

면책조항: 이 정보는 투자, 세금, 법률, 재무, 회계 또는 기타 관련 서비스에 대한 조언을 제공하지 않으며, 자산의 매수, 매도 또는 보유에 대한 조언을 구성하지 않습니다. MEXC 튜토리얼은 참고 목적으로만 정보를 제공하며 투자 자문을 구성하지 않습니다. 투자 시 관련 위험을 충분히 이해하고 주의를 기울이시기 바랍니다. 플랫폼은 사용자의 투자 결정에 대해 아무런 책임을 지지 않습니다.


