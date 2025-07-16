1. BTC 레이어 2 네트워크란 무엇인가요? 2계층 네트워크(레이어 2)는 1계층 네트워크 위에 구축되며, 일반적으로 1계층 네트워크에 존재하는 특정 문제를 해결하기 위해 만들어집니다. 이더리움에 구축된 네트워크는 일반적으로 이더리움 레이어 2라고 하며, 비트코인 네트워크에 구축된 네트워크는 비트코인 레이어 2 네트워크라고 합니다. 비트코인 레이어 2 네1. BTC 레이어 2 네트워크란 무엇인가요? 2계층 네트워크(레이어 2)는 1계층 네트워크 위에 구축되며, 일반적으로 1계층 네트워크에 존재하는 특정 문제를 해결하기 위해 만들어집니다. 이더리움에 구축된 네트워크는 일반적으로 이더리움 레이어 2라고 하며, 비트코인 네트워크에 구축된 네트워크는 비트코인 레이어 2 네트워크라고 합니다. 비트코인 레이어 2 네
BTC 레이어 2 네트워크란 무엇인가요?

2025년 7월 16일
1. BTC 레이어 2 네트워크란 무엇인가요?


2계층 네트워크(레이어 2)는 1계층 네트워크 위에 구축되며, 일반적으로 1계층 네트워크에 존재하는 특정 문제를 해결하기 위해 만들어집니다. 이더리움에 구축된 네트워크는 일반적으로 이더리움 레이어 2라고 하며, 비트코인 네트워크에 구축된 네트워크는 비트코인 레이어 2 네트워크라고 합니다.

비트코인 레이어 2 네트워크는 주로 높은 거래 수수료, 불충분한 처리량, 확장성 장애와 같은 비트코인 네트워크 내의 문제를 해결하기 위해 설계되었습니다. 거래 문제를 처리하기 위해 2계층 네트워크를 사용하면 처리된 결과가 비트코인 네트워크로 다시 전송되어 비트코인 네트워크에 가해지는 부담을 완화할 수 있습니다.

2. 비트코인에 레이어 2 네트워크가 필요한 이유


2.1 급격한 거래량 증가


2023년, BRC20 토큰 프로토콜이 인기를 얻으면서 블록 공간에 대한 수요가 지속적으로 증가했습니다. 그 결과 비트코인 네트워크의 거래 수수료가 치솟았습니다. 느린 거래 속도, 긴 확인 시간, 높은 거래 수수료, 네트워크 확장성의 한계와 같은 문제가 현재 비트코인 생태계의 발전을 저해하고 있습니다. 이러한 문제를 해결하려면 현재 비트코인 개발 상태를 지원하기 위한 2차 계층 네트워크가 필요합니다.

2.2 블록 확장 방해


초기에 비트코인의 블록 용량이 1MB로 제한되었기 때문에 블록 확장 문제는 오랫동안 논쟁의 대상이 되어 왔습니다. 확장 솔루션에 대한 합의가 이루어지지 않자 이후 하드포크가 이어졌고, 그 결과 BCH(비트코인 캐시)와 BSV(비트코인 사토시 비전)가 탄생하게 되었습니다.

비트코인 네트워크 확장의 복잡성은 매우 높습니다. Segregated Witness(SegWit)가 완성된 후, 현재 주된 방향은 비트코인 네트워크 위에 새로운 2계층 네트워크를 구축하는 것입니다. 이 접근 방식은 비트코인 시스템에 영향을 미치지 않을 뿐만 아니라 블록체인의 혼잡 문제도 해결합니다.

2.3 생태계의 풍요로운 발전에 대한 수요


번성하고 있는 이더리움 생태계와 비교했을 때 비트코인 네트워크의 생태계 발전은 아직 나아갈 길이 멀기만 합니다. 현재 비트코인은 자산 발행만 가능하며, BRC20 토큰 전송 거래 건수는 1,000만 건을 넘어서는 등 상당한 수치를 기록하고 있습니다. 그러나 비트코인 네트워크는 아직 이더리움처럼 탈중앙화 거래소(DEX)와 같은 온체인 애플리케이션을 구축할 수 없으며, 독립적인 자산 결제 기능도 아직 갖추지 못했습니다. 비트코인 2계층 네트워크의 발전은 생태계의 전반적인 번영과 성장에 기여합니다.

3. 비트코인을 위한 레이어 2 솔루션에는 어떤 것이 있나요?


3.1 온체인 레이어 2 솔루션


온체인 레이어 2 구조는 크게 이더리움 가상 머신(EVM) 모델과 호환되는 유형과 비트코인 미사용 트랜잭션 출력(UTXO) 모델과 유사한 유형의 두 가지로 나눌 수 있습니다. 이 온체인 레이어 2 모델을 기반으로 하는 솔루션은 블록체인의 기본 특성을 대부분 유지하므로 거래 수수료가 크게 절감됩니다. 하지만 성능 개선이 제한적이며, 시스템이 다소 중앙 집중화되어 있어 특정 보안 문제가 발생할 수 있습니다. 이러한 장단점은 이더리움의 2계층 네트워크에서 명확하게 검증되었습니다.

현재 비트코인 네트워크에서는 Stacks, Rootstock(RSK), Liquid 등의 팀이 온체인 레이어 2 네트워크를 구축하기 위해 이 방식을 채택하고 있습니다.

3.2 분산형 레이어 2 솔루션


분산형 2계층 구조는 가치 전송만을 담당하는 유형과 가치 전송과 튜링 완전 기능을 결합한 유형의 두 가지로 분류할 수 있습니다. 전자를 대표하는 것이 Lightning Network이며 , 후자는 RGB 프로토콜이 그 예시입니다. 이러한 유형의 솔루션의 주요 과제는 기술 구현의 복잡성에 있습니다. 그러나 보다 탈중앙화된 시스템, 향상된 프라이버시, 검열에 대한 저항력, 무한한 확장성 등의 장점이 있습니다. 이 기술이 성공적으로 개발되면 상위 계층 애플리케이션의 구축과 개발을 크게 발전시킬 수 있는 잠재력을 가지고 있습니다.

3.3 기타 레이어 2 솔루션


위에서 언급한 두 가지 유형의 솔루션 외에도 현재 시장에는 다양한 솔루션이 존재합니다. 예를 들어, B²Network는 ZK-Rollup을 기반으로 EVM과 호환되는 비트코인 2계층 네트워크를 개발했고, Bison은 비트코인 네트워크에 네이티브 ZK-Rollup을 구축하여 비트코인 네트워크용 탈중앙 금융 솔루션을 구현하고 있으며, Merlin Chain의 2계층 솔루션은 ZK-Rollup 네트워크, 탈중앙화된 시뮬레이션 머신, 온체인 사기 방지 모듈 등을 통합한 솔루션입니다.

현재 비트코인의 레이어 2는 아직 초기 단계에 있으며, 어떤 솔루션이 주류가 되어 시장에서 받아들여질지 결정하는 데는 시간이 걸릴 것입니다. 비트코인의 2계층 솔루션이 완성되는 시기가 비트코인 생태계의 번영기가 될 것이라는 것은 충분히 상상이 가능한 일입니다.

4. 비트코인 레이어 2와 관련된 토큰을 구매하는 방법


MEXC는 STX, MAP, TET, ALEX 등과 같은 레이어 2 비트코인 네트워크 관련 토큰을 상장했습니다. 이러한 현물 토큰은 MEXC 플랫폼에서 구매할 수 있습니다.

예를 들어, STX의 경우 모바일 기기에서 MEXC 앱을 열고 상단 검색창에 STX를 입력한 후 STX 현물 거래를 선택하고, 차트 페이지에서 [매수]를 클릭한 후 주문 유형, 수량 및 기타 정보를 선택한 다음 [STX 매수]를 클릭하면 매수가 완료됩니다.


면책 조항:  해당 정보는 투자, 세무, 법률, 재무, 회계 또는 기타 관련 서비스에 대한 조언을 제공하지 않으며, 자산을 구매, 판매 또는 보유하기 위한 조언을 포함하지 않습니다. MEXC Learn은 참고 목적으로만 정보를 제공하며 투자 조언이 아닙니다. 투자 시 관련 위험을 충분히 이해하고 주의를 기울이시기 바랍니다. 플랫폼은 사용자의 투자 결정에 대해 책임을 지지 않습니다.

