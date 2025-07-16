쉬운 예시를 통한 이더리움 레이어 2 이해

레이어 2란 무엇인가요? 이 질문에 답하기 전에 기본 사항을 살펴보겠습니다:









일반적으로 블록체인은 여러 계층으로 나뉩니다: 레이어 0, 레이어 1, 레이어 2 및 레이어 3.





레이어 0: 블록체인의 기본 인프라.

레이어 1: 이더리움 및 기타 퍼블릭 블록체인과 같은 디앱을 구축하기 위한 기본 블록체인.

레이어 2: 레이어 1을 위한 확장 솔루션.

레이어 3: 레이어 1 위에 다양한 유형의 디앱을 개발하는 데 사용되는 레이어.





블록체인의 계층화된 구조를 설명하기 위해 도로에 비유해 보겠습니다. 레이어 0은 도로의 기초라고 할 수 있습니다. 기초가 마련되면 실제 도로를 나타내는 레이어 1을 구축합니다.





이 도로의 교통량이 증가하면 혼잡이 문제가 됩니다. 이 문제를 해결하려면 고가도로 건설과 같은 추가 솔루션이 필요합니다. 고가도로와 같은 이러한 솔루션은 블록체인 컨텍스트에서 레이어 2에 해당합니다.





또한 도로 위에는 주유소, 편의점 등 다양한 서비스를 제공하는 주유소가 있습니다. 이러한 주유소는 블록체인의 레이어 3에서 제공되는 다양한 유형의 디앱과 유사합니다.









앞선 트래픽 혼잡의 예에서 언급했듯이, 레이어 2는 이더리움 퍼블릭 체인에서 트랜잭션 혼잡 문제를 해결하기 위해 필요합니다. 트랜잭션량이 적을 때는 수수료와 트랜잭션 속도가 허용 가능한 범위 내에 있습니다. 그러나 혼잡한 시기에는 트랜잭션 효율이 감소하고 수수료가 치솟아 트랜잭션 자체의 가격을 초과하는 경우가 많습니다.





최근 이더리움 블록체인에서 발생한 네트워크 혼잡의 세 가지 사례를 살펴보겠습니다. 2017년 CryptoKitties 게임의 인기는 이더리움 네트워크에 혼잡을 일으킨 첫 번째 사건으로, CryptoKitties 팀이 Flow 블록체인을 만들게 하었습니다. 2020년에는 디파이 여름 붐으로 인해 다시 한 번 이더리움 네트워크에 장기간의 정체가 발생했으며, 평균 거래 수수료는 20달러를 넘어섰습니다. 2021년에는 NFT 부문으로 인해 이더리움 블록체인이 다시 한 번 네트워크 정체를 겪었습니다. 그 결과, 사용자들은 점점 더 높은 가스 수수료를 제시하며, 채굴자들이 인기 있는 NFT를 확보하기 위해 거래의 우선순위를 정하도록 유도했습니다.





이러한 예시는 이더리움 네트워크에 초점을 맞추었지만, 레이어 2 네트워크는 이더리움에만 국한되지 않는다는 점에 유의해야 합니다. 예를 들어 비트코인의 라이트닝 네트워크도 레이어 2 솔루션의 범주에 속합니다.









일반적으로 이더리움의 혼잡 문제를 해결하기 위한 두 가지 접근 방식이 있습니다. 첫 번째 접근 방식은 이더리움 자체의 확장성을 개선하여 더 많은 수요를 처리할 수 있는 역량을 강화하는 것입니다. 이 접근 방식은 이더리움의 혼잡 문제를 근본적으로 해결할 수 있지만, 구현이 기술적으로 까다롭고 완료하는 데 상당한 시간이 필요할 수 있습니다.





두 번째 접근 방식은 레이어 2에 특화된 오프체인 확장성입니다. 이 접근 방식은 기존 이더리움 인프라 위에 새로운 환경을 구축하는 것으로, 이더리움 메인넷의 트랜잭션 수요 일부를 레이어 2 환경으로 마이그레이션하여 이더리움의 혼잡을 완화하는 것입니다.





앞서 도로에 비유한 것처럼 교통 체증을 완화하는 근본적인 해결책은 도로를 넓히는 것입니다. 그러나 도로 확장은 어렵고 많은 시간이 소요될 수 있습니다. 대안으로 기존 도로 위에 고가 고속도로를 건설하여 교통량을 우회하고 혼잡을 완화할 수 있습니다.









현재 시장에서 채택된 주류 레이어 2 솔루션에는 롤업 접근 방식이 있으며, 이는 옵티미스틱 롤업과 ZK-롤업으로 더 나눌 수 있습니다.

이 외에도 사이드체인, 상태 채널, 플라즈마, 밸리디움 등과 같은 다른 솔루션도 있습니다.





롤업 솔루션은 이더리움 메인넷에 데이터를 보관하고 트랜잭션 프로세스를 레이어 2로 전송하여 실행하는 것입니다. 레이어 2에서 실행이 완료되면 트랜잭션 데이터는 다시 메인넷으로 전송됩니다. 옵티미스틱 롤업과 ZK 롤업의 주요 차이점은 레이어 2에서 이더리움 메인넷으로 반환되는 데이터 결과의 정확성을 보장하는 방식에 있습니다.





사이드체인은 브리징을 통해 메인체인에 연결되며, 자산은 이더리움 메인넷에 고정됩니다. 자산 파생과 연산 실행은 사이드체인에서 이루어집니다. 완료되면 자산은 다시 메인 체인으로 전송되고, 사이드체인에서 파생된 자산은 소멸되며, 메인 체인에서 잠긴 자산은 잠금 해제됩니다.

사이드체인은 메인넷과 병렬로 실행되는 독립적인 블록체인으로, 이더리움 가상 머신(EVM)과 호환됩니다. 이더리움과 양방향으로 연결되며 자체적으로 선택한 합의 프로토콜과 블록 매개변수에 따라 작동합니다.





상태 채널은 참여자가 메인넷에서 결과를 확인하기 전에 오프체인 트랜잭션을 안전하게 수행할 수 있는 초기 레이어 2 솔루션입니다.

사이드체인과 마찬가지로 플라즈마는 이더리움 메인넷에 고정된 독립형 블록체인입니다. 오프체인에서 트랜잭션을 실행하고 트랜잭션 결과에 대한 증명을 메인 체인에 반환합니다. 플라즈마는 사기 증명을 활용하여 분쟁을 중재합니다.





밸리디움은 ZK 롤업과 유사하지만, 차이점은 밸리디움의 데이터가 오프체인에 저장된다는 점입니다.







SNARKs/STARKs 사기증명 온체인 데이터 ZK 롤업 옵티미스틱 롤업 온체인 데이터 밸리디움 플라즈마

Vitalik Buterin의 오리지널 피규어: https://twitter.com/VitalikButerin/status/1267455602764251138









현재 레이어 2 네트워크가 이더리움의 확장성 문제를 해결하는 데 가장 적합한 솔루션이라는 것은 의심의 여지가 없으며, 롤업 방식이 가장 주류적이고 대중적인 솔루션입니다.





업계가 계속 발전하고 발전함에 따라 현재 시장에서는 레이어 3이라는 개념이 등장했습니다. 앞서 언급한 레이어 3 애플리케이션 레이어와 달리, 여기서 말하는 레이어 3은 레이어 2 위에 구축된 솔루션으로, 보다 맞춤화된 설계를 제공하고 레이어 2에서 해결할 수 없는 문제를 해결하여 궁극적으로 다계층 네트워크 구조를 달성하는 것을 말합니다.





레이어 3의 개념은 아직 논의 초기 단계에 있으며 현재로서는 레이어 2에 중점을 두고 있습니다. 앞으로 이더리움 네트워크에서 더 많은 트랜잭션을 처리하기 위해 더 많은 레이어 2 솔루션이 등장할 가능성이 높습니다.









라이트닝 네트워크

비트코인을 기반으로 구축된 확장성 솔루션으로, 사용자가 사실상 무료로 비트코인을 빠르게 주고받을 수 있습니다.





사기증명

거래는 유효한 것으로 간주되지만 사기가 의심되는 경우 이의를 제기할 수 있습니다. 이 경우 사기 증명은 트랜잭션을 실행하여 사기가 발생했는지 여부를 확인합니다.





영지식 증명

영지식 증명을 통해 사용자는 지갑 개인 키와 같은 민감한 정보를 공개하지 않고도 중요한 데이터 또는 소유권에 대한 지식을 보유하고 있음을 다른 사람에게 증명할 수 있습니다.