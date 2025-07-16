비트코인과 이더리움의 차이점





비트코인과 이더리움은 현재 암호화폐 영역에서 상위 2개 자리를 차지하고 있으며, 많은 사람들이 이 두 가지 암호화폐를 통해 디지털 통화 세계를 처음 접하게 됩니다. 비트코인과 이더리움은 그 명성은 비슷하지만 포지셔닝, 합의 메커니즘 및 회계 모델에서 상당한 차이가 있습니다. 포지셔닝 측면에서 비트코인은 수집품 또는 디지털 금과 유사하지만, 이더리움은 다목적 플랫폼으로 기능합니다. 합의 메커니즘과 관련하여 비트코인은 보다 "전통적인" 작업 증명(PoW) 접근 방식을 사용하는 반면, 이더리움은 지분 증명(PoS)을 활용합니다. 회계 방법 측면에서 비트코인은 UTXO(Unspent Transaction Output) 모델을 사용하고 이더리움은 계정 기반 모델(account-based model)을 사용합니다. 이 글에서는 둘 사이의 구체적인 차이점에 대해 살펴보겠습니다.









비트코인 백서에 따르면 총 2,100만 코인의 고정 공급량을 갖도록 설계되었으며, 생산 속도는 4년마다 절반으로 줄어들어 그 희소성이 매우 높습니다. 이는 발행 측면에서 미리 정의된 상한선이 없는 기존의 법정 화폐와 극명한 대조를 이룹니다. 법정 화폐 발행자는 자신의 신용에 의존하며 잠재적으로 무제한의 통화를 인쇄할 수 있습니다. 또한 경제 위기 시에는 중요한 통화 발행이 핵심 전략으로 사용되는 경우가 많습니다. 이러한 요인들의 조합으로 법정 화폐의 가치가 희석되기 쉬워 인플레이션이 발생합니다. 적당한 인플레이션은 경제 성장을 촉진할 수 있지만 통화 정책이 잘못 관리되면 과도한 법정 통화 발행은 잠재적으로 경기 침체와 국부의 상당한 평가 절하를 초래할 수 있습니다.





알고리즘 코어에서 비트코인은 과도한 발행 가능성을 제거하여 일종의 "디플레이션" 통화로 만듭니다. 이 특성은 비트코인을 인플레이션에 대한 탁월한 무기로 자리매김하여 "디지털 금"이라는 별명을 얻었습니다. 결과적으로 수많은 암호화폐 애호가들은 비트코인을 귀중한 아이템을 수집하는 것과 유사한 "디지털 수집품"의 한 형태로 간주합니다. 반면에 이더리움은 이와는 구별되는 뚜렷한 포지셔닝을 가지고 있습니다.





이더리움 백서에서 비탈릭 부테린(Vitalik Buterin)은 이더리움의 포지셔닝("차세대 스마트 계약 및 탈중앙화 애플리케이션 플랫폼")에 대해 자세히 설명했습니다. 이더리움의 확립된 포지셔닝은 비트코인과 완전히 다른 경로에 설정했습니다. 플랫폼이 되기 위한 첫 번째 과제는 외부 상호 작용을 해결하는 것입니다. 이더리움의 "스마트 계약"은 모든 개발 프로그램이 이러한 계약과 상호 작용할 수 있도록 하는 개방형 스마트 인터페이스로 간주됩니다. 또한 자체 ERC-20 토큰 발행을 포함하여 이더리움 플랫폼에서 혁신을 쉽게 실현할 수 있습니다. 마지막으로 이더리움의 고유한 가스 메커니즘은 플랫폼 내에서 질서 있는 자산 교환을 용이하게 합니다. 이러한 점은 이더리움이 세계적 수준의 탈중앙화 응용 프로그램 플랫폼이 되기 위한 기반을 집합적으로 형성합니다.





비트코인도 BRC-20과 같은 혁신적인 응용 프로그램을 도입했지만 이더리움의 생태계와 비교할 때 궁극적으로 더 작은 규모라는 점을 언급할 가치가 있습니다. 물론 이 두 플랫폼은 서로 다른 포지셔닝을 갖고 있어 일방적으로 직접 비교할 수는 없습니다.









비트코인은 PoW(작업증명, Proof of Work) 합의 메커니즘을 사용하고 이더리움은 PoS(지분증명, Proof of Stake) 합의 메커니즘을 사용합니다.





PoW(작업증명) 합의 메커니즘은 수학적 문제를 해결하기 위해 계산 능력을 제공하고 그에 상응하는 보상을 받음으로써 단순화될 수 있습니다. 보상 규모는 기여한 계산 능력에 정비례합니다. PoW 메커니즘은 네트워크의 모든 노드가 이러한 보상을 얻을 수 있는 기회를 확률적으로 보장하기 때문에 대체로 "공정"합니다. 그러나 계산 능력의 중앙 집중화가 증가함에 따라 소규모 노드는 비트코인 보상을 얻는 것이 점점 더 어려워지고 있습니다. PoW 메커니즘은 리소스 남용 및 서비스 거부 공격(DoS)을 크게 완화하여 일정 수준의 효율성을 희생하여 전체 비트코인 네트워크의 보안을 보장합니다.



