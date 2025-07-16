캔들 차트는 국내에서는 일반 차트라고도 하며 가격 추세, 최고가, 최저가, 가격 변동을 그래픽으로 나타냅니다. 캔들 차트의 역사는 18세기 일본으로 거슬러 올라가며, Homma Munehisa가 쓴 "Sakata Senho"라는 책에서 유래했습니다. "Sakata Senho"는 Homma Munehisa가 쌀 시장에서 사용한 트레이딩 전략을 자세히 설명했으캔들 차트는 국내에서는 일반 차트라고도 하며 가격 추세, 최고가, 최저가, 가격 변동을 그래픽으로 나타냅니다. 캔들 차트의 역사는 18세기 일본으로 거슬러 올라가며, Homma Munehisa가 쓴 "Sakata Senho"라는 책에서 유래했습니다. "Sakata Senho"는 Homma Munehisa가 쌀 시장에서 사용한 트레이딩 전략을 자세히 설명했으
차트: 기본 사항

캔들 차트는 국내에서는 일반 차트라고도 하며 가격 추세, 최고가, 최저가, 가격 변동을 그래픽으로 나타냅니다. 캔들 차트의 역사는 18세기 일본으로 거슬러 올라가며, Homma Munehisa가 쓴 "Sakata Senho"라는 책에서 유래했습니다. "Sakata Senho"는 Homma Munehisa가 쌀 시장에서 사용한 트레이딩 전략을 자세히 설명했으며, 이는 점차 캔들 차트로 발전했습니다. 1990년 Steve Nison은 "일본식 캔들 차트 기법"을 서양에 소개하면서 캔들 차트를 글로벌 금융 무대에 공식적으로 소개했습니다.

오늘날 캔들 차트는 외환(일명 외환 또는 FX), 주가지수, 원자재, 주식, 국채, 암호화폐 등 다양한 시장의 가격을 반영하는 데 사용됩니다. 이러한 투자 상품의 거래 가격은 기록된 후 캔들 차트로 표시됩니다. 트레이딩에서 기술적 분석을 공부하는 사람에게 캔들 차트 분석은 필수적인 기술입니다. 캔들 차트는 모든 트레이딩 이론의 기초를 형성하므로 그 중요성이 강조됩니다.


캔들 차트의 4가지 구성 요소

캔들 차트의 4가지 구성 요소: ① 시가 ② 종가 ③ 고가 ④ 저가.


① 시가
시가는 특정 암호화폐가 시장에서 특정 시간대에 가장 먼저 매매되는 거래 가격을 의미합니다.
② 종가
종가는 특정 암호화폐가 시장에서 특정 시간대에 매매된 마지막 거래 가격을 의미합니다.
③ 고가
고가란 특정 암호화폐가 시장에서 특정 시간대에 가장 높은 가격으로 매매되는 거래 가격을 의미합니다.
④ 저가
저가란 특정 암호화폐가 시장에서 특정 시간대에 가장 낮은 가격으로 매매되는 거래 가격을 말합니다.


일반적인 캔들 모양과 그 의미

①상승형 캔들
상승형 캔들은 종가가 시초가보다 높은 차트를 의미합니다. 암호화폐 거래에서 녹색 캔들은 상승형 캔들을 나타냅니다.
상승형 캔들은 매수세가 강하고 매수량이 매도량을 초과하는 것을 나타냅니다.



② 하락형 캔들
하락형 캔들은 시가가 종가보다 높은 차트를 의미합니다. 암호화폐 거래에서 빨간색 캔들은 하락형 캔들을 나타냅니다.
하락형 캔들은 매도량이 매수량을 초과하는 등 매도세가 강하다는 것을 나타냅니다.



③ 장대 양봉
위쪽 음영은 최고가와 종가의 차이를 나타내고, 아래쪽 음영은 최저가와 시가의 차이를 나타냅니다.
위쪽과 아래쪽 음영이 있는 상승형 캔들은 구매자와 판매자 간의 포괄적인 상호작용을 나타냅니다. 매수자는 가격을 올려 고가를 형성하고 매도자는 가격을 낮춰 저가를 형성했습니다. 그러나 종가가 시초가보다 높게 형성되어 상승형 캔들이 형성되었기 때문에 매수자가 매도자를 이긴 것입니다.



④ 장대 음봉
이 경우 위쪽 음영은 최고가와 시가의 차이를 나타내고 아래쪽 음영은 최저가와 종가의 차이를 나타냅니다.
위쪽과 아래쪽 음영이 있는 하락형 캔들은 구매자와 판매자 간의 포괄적인 상호 작용을 나타냅니다. 매수자는 가격을 상승시켜 고가를 만들려고 했고, 매도자는 가격을 하락시켜 저가를 만들려고 했습니다. 그러나 시가가 종가보다 높게 형성되면서 매도자가 매수자보다 우세하여 하락형 캔들이 형성되었습니다.



⑤ 망치형 캔들
망치형 캔들은 몸통의 두 배 이상의 아래쪽 음영이 있는 작은 몸통의 캔들스틱( 상승 또는 하락일 수 있음)을 말하며, 일반적으로 위쪽 음음영이없습니다.
암호화폐 거래에서 빨간색 캔들은 하락장을, 녹색 캔들은 상승장을 나타냅니다.
망치형 캔들의 몸통 크기와 아래쪽 음영 사이의 차이가 클수록 기준값이 더 중요해집니다. 망치형 캔들은 상승 또는 하락으로 나타날 수 있습니다. 망치형 캔들의 존재는 종종 가격 반전 또는 반등 가능성을 나타냅니다.


⑥ 역망치형 캔들
역망치형 캔들은 상단 음영이 길고 몸통이 작은 캔들( 상승 또는 하락일 수 있음)을 말하며 일반적으로 하단 음영이 없는 캔들입니다.
암호화폐 거래에서 빨간색은 하락형 역망치형 캔들을, 녹색은 상승형 역망치형 캔들을 나타냅니다.
역망치형 캔들은 하락 추세에서 상승 추세로 반전할 가능성이 있음을 의미합니다. 상승 또는 하락으로 표시될 수 있으며, 상승 버전은 상승 가능성이 더 높음을 나타냅니다.



⑦ 도지 캔들
도지 캔들은 종가가 시가와 같거나 매우 가깝고 라인에 블록이 거의 또는 전혀 없는 캔들을 말합니다.
도지 캔들은 시장이 잠시 멈추거나 결정을 내리지 못하고 있음을 나타냅니다. 이는 구매자와 판매자 사이에 상당한 의견 차이가 있으며 이후 가격 추세가 불확실하다는 것을 의미합니다.



일반적인 캔들 패턴과 그 의미

캔들 패턴은 수십 가지가 있지만 여기서는 가장 일반적인 네 가지 패턴인 ① 모닝스타 ② 이브닝스타 ③ 세 명의 붉은 전사 ④ 세 명의 녹색 전사를 소개합니다.
① 모닝스타
모닝 스타 패턴은 세 개의 캔들로 구성됩니다. 첫 번째 캔들은 하락 캔들이며, 두 번째 캔들은 작은 하락 또는 상승 캔들일 수 있고, 그 다음에는 상승 캔들일 수 있는 차이가 있습니다. 모닝 스타 패턴은 상승 반전 패턴입니다. 이 패턴이 하락 추세에서 나타나면 명확한 추세 반전 신호를 나타내며 매우 좋은 매수 기회이므로 주의해야 합니다.



② 이브닝스타
이브닝스타 패턴은 일반적으로 상승 추세가 끝날 때 나타납니다. 세 개의 캔들로 구성됩니다. 첫 번째 캔들은 대형 또는 중형 상승 캔들, 그 다음에는 소형 상승 또는 하락 캔들, 세 번째 캔들은 대형 또는 중형 하락 캔들입니다. 세 번째 캔들 종가는 첫 번째 상승 캔들 종가의 중간 아래에 있어야 합니다. 이브닝스타 패턴은 가격이 최고점에 도달했으며 시장이 하락 추세에 진입할 가능성이 높다는 것을 상징합니다.

③ 흑삼병
전통적인 금융 시장에서 3개의 빨간색 캔들은 강세 패턴으로 간주됩니다. 그러나 암호화폐 분야에서 빨간색 캔들은 하락 캔들을 나타냅니다. 따라서 흑삼병은 암호화폐 맥락에서 하락 패턴으로 간주됩니다. 흑삼병은 3개의 빨간색 캔들이 연속적으로 하락하고 각 캔들스틱의 종가 또는 저점이 이전 캔들보다 낮은 상태를 말합니다. 흑삼병이 나타나면 하락 추세가 지속될 확률이 높습니다.


④ 적삼병
전통적인 금융 시장에서 3개의 녹색 캔들은 하락 패턴으로 간주됩니다. 그러나 암호화폐 분야에서 녹색 캔들은 상승 캔들을 나타냅니다. 따라서 적삼병은 암호화폐 맥락에서 상승 패턴으로 간주됩니다. 적삼병은 세 개의 녹색 캔들이 연속적으로 상승하는 것으로 구성됩니다. 이는 매우 일반적인 캔들 패턴이며, 이 패턴이 나타나면 앞으로 상승 추세가 이어질 가능성이 높습니다.



면책 조항: 본 정보는 투자, 조세, 법률, 재무, 회계 또는 기타 관련 서비스에 대한 조언을 제공하지 않으며, 자산의 매수, 매도 또는 보유에 대한 조언을 구성하지도 않습니다. MEXC 튜토리얼은 참고 목적으로만 정보를 제공하며 투자 자문을 구성하지 않습니다. 투자 시 관련 위험을 충분히 이해하고 주의를 기울이시기 바랍니다. 플랫폼은 사용자의 투자 결정에 대해 책임을 지지 않습니다.

