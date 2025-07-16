Impossible Cloud Network: 차세대 인터넷을 위한 기반 레이어









1) Impossible Cloud Network(ICN)은 기존 클라우드 시스템을 대체할 수 있는 Web3 인프라를 구축하는 것을 목표로 하는탈중앙화 클라우드 서비스 플랫폼입니다.

2) 현재 ICN은 S3 프로토콜과 호환되는 객체 스토리지 서비스를 제공하고 있으며, 향후 CDN, 컴퓨팅, 데이터베이스 모듈로 서비스를 확장할 계획입니다.

3) ICNT라는 네이티브 토큰을 통해 자원 인센티브, 네트워크 거버넌스, 안정적인 결제 시스템을 통합적으로 운영합니다.

4) ICN 네트워크는 전 세계 노드 운영자들에 의해 유지되며, 사용자는 스토리지 자원을 제공하고 그 대가로 토큰 보상을 받을 수 있습니다. 이를 통해 높은 수준의 데이터 보안과 온체인 감사 가능성이 확보됩니다.

5) ICN은 DePIN(탈중앙화 물리 인프라 네트워크) 분야에서 가장 주목받는 차세대 인프라 혁신 프로젝트 중 하나로 평가받고 있습니다.





현재 Web3 생태계에는 네이티브 인프라 레이어가 시급히 필요합니다. 기존 솔루션들은 아직 Web3에 최적화되어 있지 않아, 많은 프로토콜과 프로젝트들이 Web2 기반의 중앙화된 클라우드 서비스에 의존하고 있으며, 이는 Web3가 지향하는 탈중앙화 철학에 반하는 리스크를 초래하고 있습니다. 동시에 현재의 클라우드 시장은 중앙화, 높은 비용, 벤더 종속, 데이터 보안 문제 등 다양한 한계에 직면해 있습니다. Impossible Cloud Network (ICN) 는 이러한 문제들을 해결하기 위해 블록체인과 Web3 기술을 기반으로 한 탈중앙화 클라우드 솔루션을 제공합니다.





ICN은 탈중앙화 생태계의 힘을 활용해 개방형 클라우드를 구축함으로써, 인터넷과 상호작용하는 방식을 재정의하고자 합니다. ICN 프로토콜은 기존 클라우드 인프라의 확장성 한계를 극복하고, 허가 없이 누구나 참여할 수 있는 하드웨어 네트워크를 통해 애플리케이션 레이어에서 무한한 혁신을 가능하게 만듭니다. 이를 통해 ICN은 기존 클라우드 모델의 고질적인 문제인 높은 운영 비용, 보안 취약성, 비효율성을 근본적으로 해결합니다.









Impossible Cloud Network (ICN) 는 중앙화된 기술 대기업의 지배에 도전하며, 차세대 인터넷의 기반 레이어를 구축하고 있습니다. 기존의 고립된 DePIN 프로젝트들과 달리, ICN은 스토리지, 컴퓨팅, 네트워크 기능을 통합한 완전한 오픈형·조합 가능·무허가형 탈중앙화 클라우드 인프라를 제공하여 대규모 애플리케이션을 지원합니다.





1) 하드웨어 제공자(HP), 서비스 제공자(SP), SLA 오라클 노드가 협력하여 네트워크의 무결성과 신뢰성을 강화합니다.

2) Impossible Cloud Network Protocol (ICNP)은 토큰 기반 경제 시스템을 통해 생태계를 운영하며, 참여자에게 인센티브를 제공하고 자원을 효율적으로 배분합니다.

3) ICNT 토큰은 하드웨어 제공자 및 SLA 오라클 노드에 대한 보상, 서비스 제공자의 네트워크 자원 접근 권한 부여, 스테이킹을 통한 네트워크 안정성 확보 등에 활용됩니다.





Protocol Labs, HV Capital, ICN은 기술적·경제적 효율성을 동시에 추구함으로써 완전한 탈중앙화 클라우드 서비스의 확산을 가속화하고, 중앙화된 클라우드에 대한 유연하고 저렴하며 안전한 대안을 제시합니다. 본 프로젝트는 1kx NGP Capital 등 유수의 투자사들로부터 지원을 받았으며, 차세대 인터넷의 핵심 인프라로 자리매김하여 클라우드 컴퓨팅, AI 에이전트, 기업용 소프트웨어, 디지털 생태계의 새로운 물결을 이끌 준비를 마쳤습니다.









ICNT는 Impossible Cloud Network(ICN)의 네이티브 디지털 자산으로, 생태계 내 가치의 기본 단위 역할을 하며 서비스 접근, 참여자 인센티브 제공, 네트워크 상호작용 촉진 등 핵심 기능을 수행합니다.





ICNT는 네트워크 전반에 걸쳐 자원 접근, 보상 분배, 보안 유지 등의 용도로 폭넓게 사용됩니다. 특히, 빠르게 성장 중인 B2B 상업 생태계와 직접적으로 연결되어 있다는 점에서 차별화됩니다. ICNT의 총 발행량은 7억 개로 고정되어 있습니다.













카테고리 수량 (ICNT) 비율 설명 네트워크 노드 인센티브 1억 4,000만 20.0% HyperNode와 위임 스테이킹 메커니즘은 네트워크 보안, 무결성 유지, 생태계 성장에 핵심적인 역할을 합니다. 기여도에 따라 HyperNode에 보상이 분배됩니다. 클라우드 서비스 개발자 3,780만 5.4% 프로젝트 초기 단계에서 기여한 클라우드 서비스 개발자에게 보상하기 위해 할당됩니다. 파트너 7,700만 11.0% 커뮤니티 활성화 및 초기 사용자 인센티브를 포함한 생태계 기반 조성을 위해 사용됩니다. 투자자 1억 5,050만 21.5% 이전 투자 라운드에 참여한 투자자들에게 분배됩니다. 생태계 개발 7,000만 10.0% 생태계 펀드, 파트너십, 기타 개발 이니셔티브를 통해 ICN의 장기적 성장 지원에 사용됩니다. 네트워크 확장 7,000만 10.0% 공급자와 지역 전반에 걸쳐 서비스 확산을 장려하고 참여를 유도하여 강력한 생태계를 구축하는 데 사용됩니다. 핵심 팀 1억 5,470만 22.1% ICN의 창립자 및 현재/미래 팀원에게 할당되며, 개별 계약에 따라 구체적인 베스팅 일정이 적용됩니다.









카테고리 수량 (ICNT) 비율 설명 네트워크 노드 인센티브 2,100만 15% TGE 시 전량 언락 1억 1,900만 85% 48개월에 걸쳐 점진적으로 베스팅 (매월 감소하는 방식) 클라우드 서비스 개발자 1,890만 50% TGE 시 전량 언락 1,890만 50% 24개월에 걸쳐 균등 분할로 베스팅 (월 약 100만 개) 파트너 3,850만 50% TGE 시 전량 언락 3,850만 50% 36개월에 걸쳐 균등 분할로 베스팅 (월 약 100만 개) 투자자 1억 5,050만 100% 12개월 클리프(언락 0%) 후, 24개월에 걸쳐 균등 분할로 베스팅 (월 약 627만 개) 생태계 개발 3,500만 50% TGE 시 전량 언락 3,500만 50% 24개월에 걸쳐 균등 분할로 베스팅 (월 약 150만 개) 네트워크 확장 7,000만 100% TGE 시 전량 언락 핵심 팀 1억 3,300만 86% 12개월 클리프 후, 24개월에 걸쳐 균등 분할로 베스팅 2,170만 14% 36개월에 걸쳐 베스팅: 12개월 후 720만 개(33%) 언락, 이후 잔여 1,450만 개(67%)는 다음 24개월 동안 균등 분할로 베스팅













무제한 확장성: AI와 클라우드 컴퓨팅에 대한 수요는 계속해서 증가하고 있지만, 기존 클라우드 서비스는 확장성의 한계에 직면해 있습니다. 유연한 확장이 어렵고, 신규 진입자에게 높은 장벽을 형성하고 있죠. 디지털 시대의 변화에 유연하게 대응할 수 있는 인프라 레이어가 이제는 필요합니다.





제한 없는 클라우드: 오늘날 인터넷은 소수의 대형 클라우드 기업들이 지배하고 있어, 개인과 기업이 AI 및 클라우드 컴퓨팅 성장에 참여할 기회가 제한적입니다. ICN은 Web3의 탈중앙화 원칙을 바탕으로 신뢰 최소화, 데이터 무결성, 접근성 향상을 실현합니다.





지속 가능한 수요가 없는 네트워크 문제 해결: 많은 Web3 프로젝트는 수익 모델이 부재해 네트워크 유지에 어려움을 겪고 있습니다. ICN은 생태계의 수요에 따라 유연하게 조정되는 분산형·시장 기반 모델을 도입하여, 지속 가능한 성장과 경제적 기회를 창출합니다.





ICN은 전 세계의 하드웨어 제공자와 개발자들을 연결해, 완전한 탈중앙화 클라우드 인프라를 구현하는 투명하고 개방적인 암호화폐 네이티브 생태계를 구축하고 있습니다. 이 모델을 통해 다양한 프로토콜과 기업은 기존 클라우드의 한계 없이 최고 수준의 컴퓨팅 및 스토리지 자원에 접근할 수 있으며, 확장성, 보안, 고성능은 물론, 모듈형 조합성과 사용자 선택권도 보장받을 수 있습니다.









ICN의 핵심에는 ICN Protocol (ICNP)이 있습니다. 이 프로토콜은 하드웨어와 소프트웨어 간의 다리 역할을 하며, 자원의 효율적인 흐름과 원활한 협업을 가능하게 합니다. 하드웨어 제공자는 스토리지, GPU, CPU 등 컴퓨팅 자원을 공급하고, 개발자들은 이를 기반으로 클라우드 서비스를 구축 및 운영합니다. ICNP는 탈중앙화된 조정 메커니즘을 통해 이들 간의 효율적인 상호작용을 지원하며, 자원이 최적으로 분배되고 네트워크가 고성능으로 운영되도록 보장합니다.









ICN을 통해 프로젝트 팀은 다음과 같은 이점을 얻을 수 있습니다:





진정한 Web3 프로토콜 구축: 네이티브 Web3 아키텍처 기반의 인프라를 구축하여, 높은 성능과 강력한 보안성을 동시에 확보할 수 있습니다.

우수한 성능: 탈중앙화된 구조를 통해 공정한 자원 분배가 가능하며, 시스템 전반의 성능을 극대화할 수 있습니다.

안정성과 신뢰성 확보: 전 세계에 분산된 네트워크를 기반으로 운영되어 단일 실패 지점을 제거하고, 시스템의 안정성과 복원력을 강화합니다.









ICN 생태계와 네트워크 경제에 참여하는 가장 간단한 방법은 자산을 프로토콜에 스테이킹하는 것입니다. 사용자는 시스템 내 여러 구성 요소에 ICNL (ICN Link) 또는 ICNT를 스테이킹하여 이에 상응하는 보상을 받을 수 있습니다. 수익 창출 외에도, 스테이킹은 핵심 네트워크 노드의 보안 유지와 서비스 품질 관리에 중요한 역할을 합니다.





사용자가 스테이킹하고 보상을 받을 수 있는 주요 분야는 다음 두 가지입니다:

HyperNode 네트워크: ICN 프로토콜의 운영 무결성을 보장합니다.

ScalerNode 네트워크: 스토리지 및 컴퓨팅 서비스를 제공하는 탈중앙화 하드웨어 노드 계층입니다.









HyperNode 네트워크에 ICNL을 스테이킹하면, 선택한 노드가 수행하는 검증 작업에 따라 보상을 받을 수 있습니다. 선택한 HyperNode가 정상적으로 임무를 수행하는 한, 지속적으로 보상이 지급됩니다. 그러나 노드가 부정행위를 하거나 책임을 다하지 못할 경우, 스테이킹된 자산이 일부 차감되는 등 페널티가 부과됩니다.





블록체인 가스 한도 때문에, 한 번의 스테이킹 거래는 최대 100 ICNL로 제한됩니다. 100 ICNL 이상 스테이킹하려면 여러 거래를 제출해야 하며, 이렇게 여러 건으로 나눠진 스테이킹은 언스테이킹할 때까지 하나의 단위로 묶여 관리됩니다.





참고: ICN Link (ICNL)는 ERC-721 NFT 토큰으로, ICN 시스템 보안의 핵심 요소입니다.









ScalerNode에 스테이킹하면, 분산 하드웨어 네트워크의 적절한 운영을 지원하고 담보 역할을 함으로써 보상을 받을 수 있습니다. ScalerNode는 ICNP 프로토콜에 기능과 자원을 제공한 대가로 보상을 받으며, 스테이커들은 각 노드의 담보 요건에 유동성을 제공하여 이 보상의 일부를 획득합니다.





또한, ScalerNode는 예약한 빌더들에게 할당되기 때문에, 네트워크 내에서 실제 하드웨어 사용률에 따라 추가 보상을 받습니다. 스테이커들도 담보를 통해 노드의 서비스 제공 능력을 지원하기 때문에 이 추가 수익의 일부를 받을 수 있습니다. 만약 ScalerNode가 장기간 오프라인 상태이거나 정해진 기준 이하로 지속적으로 성능이 떨어질 경우, 해당 하드웨어 제공자(HP)가 스테이킹한 ICNT는 벌칙으로 일부 차감됩니다.









ICN은 단순한 클라우드 플랫폼이 아니라, 진정한 개방형 커뮤니티 주도 클라우드 생태계로 나아가는 혁신적인 발걸음입니다. 미래의 가장 까다로운 작업 부하를 지원하도록 설계되었으며, AI용 GPU 컴퓨팅과 엣지 데이터 처리 같은 첨단 서비스를 중심으로 차세대 클라우드 컴퓨팅 혁신을 이끌고 있습니다. ICN은 전 세계 사용자들과 함께 성장하는 네트워크로, 글로벌 커뮤니티의 힘을 활용해 누구나 개방적이고 확장 가능하며 지속 가능한 차세대 클라우드 인프라를 구축합니다.



