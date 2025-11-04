БиржаDEX+
Крипто сатып алНарықтарСпотФьючерстер500XEarnОқиғалар
Тағы
Blue Chip Blitz
ZoidPay ағымдағы бағасы: 0.00655788 USD. Нақты уақыттағы ZPAY-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. ZPAY баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!ZoidPay ағымдағы бағасы: 0.00655788 USD. Нақты уақыттағы ZPAY-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. ZPAY баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

ZPAY туралы толығырақ

ZPAY Баға туралы ақпарат

ZPAY деген не

ZPAY Ресми веб-сайт

ZPAY Токеномикасы

ZPAY Баға болжамы

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

ZoidPay Логотип

ZoidPay Баға (ZPAY)

Листингтен жойылды

1 ZPAY-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.00655673
$0.00655673$0.00655673
+5.20%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
ZoidPay (ZPAY) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 05:46:08 (UTC+8)

ZoidPay (ZPAY) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.00584889
$ 0.00584889$ 0.00584889
24 сағаттық төмен
$ 0.00681886
$ 0.00681886$ 0.00681886
24 сағаттық жоғары

$ 0.00584889
$ 0.00584889$ 0.00584889

$ 0.00681886
$ 0.00681886$ 0.00681886

$ 1.79
$ 1.79$ 1.79

$ 0
$ 0$ 0

+0.29%

+5.29%

+106.95%

+106.95%

ZoidPay (ZPAY) нақты уақыттағы баға $0.00655788. Соңғы 24 сағат ішінде ZPAY мен $ 0.00584889 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.00681886 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. ZPAY үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 1.79, ал ең төменгісі — $ 0.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, ZPAY соңғы бір сағатта +0.29% өзгерді, 24 сағат ішінде +5.29%, ал соңғы 7 күнде +106.95% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

ZoidPay (ZPAY) Нарықтық ақпарат

$ 2.57M
$ 2.57M$ 2.57M

--
----

$ 4.59M
$ 4.59M$ 4.59M

392.00M
392.00M 392.00M

700,000,000.0
700,000,000.0 700,000,000.0

ZoidPay нарықтық капитализациясы $ 2.57M, тәуліктік сауда көлемі --. ZPAY айналымдағы мөлшері 392.00M, жалпы мөлшері 700000000.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 4.59M.

ZoidPay (ZPAY) Баға тарихы USD

Бүгін, ZoidPay - USD баға өзгерісі $ +0.00032963 болды.
Соңғы 30 күнде ZoidPay - USD баға өзгерісі $ +0.0205838921 болды.
Соңғы 60 күнде ZoidPay - USD баға өзгерісі $ +0.0437057821 болды.
Соңғы 90 күнде ZoidPay - USD баға өзгерісі $ +0.0056406645495899305 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ +0.00032963+5.29%
30 күн$ +0.0205838921+313.88%
60 күн$ +0.0437057821+666.46%
90 күн$ +0.0056406645495899305+614.98%

ZoidPay (ZPAY) деген не

ZoidPay is a global fintech company that offers a range of end-to-end crypto payment solutions for online and in-store shopping. For retail customers, ZoidPay lets them purchase products and services with crypto from online retailers including Amazon, Walmart and eBay. For enterprise clients, ZoidPay enables interoperability between wallets and exchanges for providing instant liquidity to their users. With a single line of code, they can integrate with ZoidPay products.

The ZoidPay ecosystem has four core products:

  1. Chrome Extension, allowing one to shop directly from their browser from any retailer by connecting existing wallets to the Chrome Extension
  2. Marketplace App, a global merchants aggregator, offering one a custom-shopping experience with Crypto Cashback, DeFi, Staking and Loans
  3. Wallet App, a non-custodial mobile wallet, to manage crypto finances seamlessly, while allowing merchants to use it as a crypto mPOS
  4. Crypto Cards, blockchain agnostic crypto cards, that allow P2P transactions and in store payments in a contactless manner

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

ZoidPay (ZPAY) Ресурс

Ресми веб-сайт

ZoidPay Баға болжамы (USD)

ZoidPay (ZPAY) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін ZoidPay (ZPAY) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: ZoidPay.

Қазір ZoidPay баға болжамын тексеріңіз!

ZPAY - жергілікті валюталарға

ZoidPay (ZPAY) токеномикасы

ZoidPay (ZPAY) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. ZPAY токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: ZoidPay (ZPAY) туралы басқа сұрақтар

ZoidPay (ZPAY) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі ZPAY бағасы — 0.00655788 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
ZPAY-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
ZPAY-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.00655788. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
ZoidPay үшін нарықтық капитализация қандай?
ZPAY үшін нарықтық капитализация: $ 2.57M USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
ZPAY үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
ZPAY айналымдағы ұсынысы: 392.00M USD.
ZPAY үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
ZPAY барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 1.79 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) ZPAY бағасы қандай болды?
ZPAY 0 USD ATL бағасына жетті.
ZPAY үшін сауда көлемі қандай?
ZPAY үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл ZPAY өседі ме?
ZPAY биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін ZPAY баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 05:46:08 (UTC+8)

ZoidPay (ZPAY) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

ЫСТЫҚ

Қазіргі уақытта нарықта елеулі назар аударылып жатқан трендтегі криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$106,975.27
$106,975.27$106,975.27

+1.16%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,599.31
$3,599.31$3,599.31

+0.28%

Solana Логотип

Solana

SOL

$165.97
$165.97$165.97

-0.46%

USDCoin Логотип

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

+0.01%

ChainOpera AI Логотип

ChainOpera AI

COAI

$1.0436
$1.0436$1.0436

-31.44%

TOP Volume

Ең жоғары сауда көлемі бар криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$106,975.27
$106,975.27$106,975.27

+1.16%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,599.31
$3,599.31$3,599.31

+0.28%

Solana Логотип

Solana

SOL

$165.97
$165.97$165.97

-0.46%

XRP Логотип

XRP

XRP

$2.3090
$2.3090$2.3090

-0.77%

DOGE Логотип

DOGE

DOGE

$0.16722
$0.16722$0.16722

+0.15%

Жаңадан қосылған

Саудалауға қолжетімді жақында листингі жасалған криптовалюталардың тізімі

Momentum Логотип

Momentum

MMT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Play AI Логотип

Play AI

PLAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism Логотип

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Логотип

Kite AI

KITE

$0.0762
$0.0762$0.0762

+52.40%

TeaFi Логотип

TeaFi

TEAFI

$0.1984
$0.1984$0.1984

-33.86%

Үздік табыс иелері

Бүгінгі ең көп өскен криптовалюталар

PlayMindProtocol Логотип

PlayMindProtocol

PMIND

$0.03297
$0.03297$0.03297

+229.70%

DramaBits Логотип

DramaBits

DRAMA

$0.000067
$0.000067$0.000067

+204.54%

Notevia Логотип

Notevia

NVA

$0.0000007412
$0.0000007412$0.0000007412

+86.13%

JUICY Логотип

JUICY

JUICY

$0.1537
$0.1537$0.1537

+65.62%

OMNILABS Логотип

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000001555
$0.0000000000001555$0.0000000000001555

+55.50%