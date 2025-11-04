БиржаDEX+
Yourself ағымдағы бағасы: 0.00021941 USD. Нақты уақыттағы YOURSELF-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. YOURSELF баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

Yourself Логотип

Yourself Баға (YOURSELF)

Листингтен жойылды

1 YOURSELF-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.00021987
$0.00021987$0.00021987
-29.90%1D
mexc
USD
Yourself (YOURSELF) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:58:23 (UTC+8)

Yourself (YOURSELF) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.00021527
$ 0.00021527$ 0.00021527
24 сағаттық төмен
$ 0.00032051
$ 0.00032051$ 0.00032051
24 сағаттық жоғары

$ 0.00021527
$ 0.00021527$ 0.00021527

$ 0.00032051
$ 0.00032051$ 0.00032051

$ 0.00146841
$ 0.00146841$ 0.00146841

$ 0.00011305
$ 0.00011305$ 0.00011305

+0.97%

-30.12%

-53.39%

-53.39%

Yourself (YOURSELF) нақты уақыттағы баға $0.00021941. Соңғы 24 сағат ішінде YOURSELF мен $ 0.00021527 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.00032051 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. YOURSELF үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.00146841, ал ең төменгісі — $ 0.00011305.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, YOURSELF соңғы бір сағатта +0.97% өзгерді, 24 сағат ішінде -30.12%, ал соңғы 7 күнде -53.39% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Yourself (YOURSELF) Нарықтық ақпарат

$ 219.28K
$ 219.28K$ 219.28K

--
----

$ 219.28K
$ 219.28K$ 219.28K

999.44M
999.44M 999.44M

999,443,622.1493173
999,443,622.1493173 999,443,622.1493173

Yourself нарықтық капитализациясы $ 219.28K, тәуліктік сауда көлемі --. YOURSELF айналымдағы мөлшері 999.44M, жалпы мөлшері 999443622.1493173. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 219.28K.

Yourself (YOURSELF) Баға тарихы USD

Бүгін, Yourself - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде Yourself - USD баға өзгерісі $ -0.0001473421 болды.
Соңғы 60 күнде Yourself - USD баға өзгерісі $ -0.0001211422 болды.
Соңғы 90 күнде Yourself - USD баға өзгерісі $ -0.0000294326927726033 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0-30.12%
30 күн$ -0.0001473421-67.15%
60 күн$ -0.0001211422-55.21%
90 күн$ -0.0000294326927726033-11.82%

Yourself (YOURSELF) деген не

You are the product. Your mind is the tech. Long the most undervalued asset to exist, your true potential. The more you believe, the more valuable you become. Everyone comes in with a different level of self belief. But everyone has a desire to increase it. Whatever yours currently is, consider Yourself as a personal experiment

Start by believing in Yourself just enough to where it feels safe to you. Then allow your mind to lean into a bit of discomfort. Visualize what your reality would look like if you were to actualize your full potential

Let your imagination run wild. Feel the doubt start to creep in. But don't try to run away. Sit with the emotion. Tell your subconscious that you are actually capable of achieving your dreams. That if you can see it in your head, you can be it in your life

There will be days where you'll want to give up. To retreat back to what's familiar. Your only job with this experiment is to stay the course. Embrace the early volatility of your self belief. Consistently choose to not give up despite your false self telling you that you're not meant for greatness

Then just see what happens. Can you make it a week? Months? Years? How could you actually look, think, and feel if you finally committed to betting on Yourself?

Are you willing to hold strong and find out?

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Yourself (YOURSELF) Ресурс

Ресми веб-сайт

Yourself Баға болжамы (USD)

Yourself (YOURSELF) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Yourself (YOURSELF) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Yourself.

Қазір Yourself баға болжамын тексеріңіз!

YOURSELF - жергілікті валюталарға

Yourself (YOURSELF) токеномикасы

Yourself (YOURSELF) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. YOURSELF токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Yourself (YOURSELF) туралы басқа сұрақтар

Yourself (YOURSELF) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі YOURSELF бағасы — 0.00021941 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
YOURSELF-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
YOURSELF-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.00021941. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Yourself үшін нарықтық капитализация қандай?
YOURSELF үшін нарықтық капитализация: $ 219.28K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
YOURSELF үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
YOURSELF айналымдағы ұсынысы: 999.44M USD.
YOURSELF үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
YOURSELF барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.00146841 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) YOURSELF бағасы қандай болды?
YOURSELF 0.00011305 USD ATL бағасына жетті.
YOURSELF үшін сауда көлемі қандай?
YOURSELF үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл YOURSELF өседі ме?
YOURSELF биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін YOURSELF баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:58:23 (UTC+8)

