Yield Protocol ағымдағы бағасы: 0.0005675 USD. Нақты уақыттағы YIELD-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. YIELD баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

YIELD туралы толығырақ

YIELD Баға туралы ақпарат

YIELD деген не

YIELD Ресми веб-сайт

YIELD Токеномикасы

YIELD Баға болжамы

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

Yield Protocol Логотип

Yield Protocol Баға (YIELD)

Листингтен жойылды

1 YIELD-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.0005675
-3.70%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
Yield Protocol (YIELD) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 05:44:15 (UTC+8)

Yield Protocol (YIELD) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.00055873
24 сағаттық төмен
$ 0.00059483
24 сағаттық жоғары

$ 0.00055873
$ 0.00059483
$ 0.547757
$ 0.00007987
+1.35%

-3.97%

+108.94%

+108.94%

Yield Protocol (YIELD) нақты уақыттағы баға $0.0005675. Соңғы 24 сағат ішінде YIELD мен $ 0.00055873 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.00059483 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. YIELD үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.547757, ал ең төменгісі — $ 0.00007987.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, YIELD соңғы бір сағатта +1.35% өзгерді, 24 сағат ішінде -3.97%, ал соңғы 7 күнде +108.94% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Yield Protocol (YIELD) Нарықтық ақпарат

$ 40.55K
--
$ 79.83K
71.45M
140,661,635.5775238
Yield Protocol нарықтық капитализациясы $ 40.55K, тәуліктік сауда көлемі --. YIELD айналымдағы мөлшері 71.45M, жалпы мөлшері 140661635.5775238. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 79.83K.

Yield Protocol (YIELD) Баға тарихы USD

Бүгін, Yield Protocol - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде Yield Protocol - USD баға өзгерісі $ -0.0000759624 болды.
Соңғы 60 күнде Yield Protocol - USD баға өзгерісі $ -0.0000775226 болды.
Соңғы 90 күнде Yield Protocol - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0-3.97%
30 күн$ -0.0000759624-13.38%
60 күн$ -0.0000775226-13.66%
90 күн$ 0--

Yield Protocol (YIELD) деген не

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Yield Protocol (YIELD) Ресурс

Ресми веб-сайт

Yield Protocol Баға болжамы (USD)

Yield Protocol (YIELD) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Yield Protocol (YIELD) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Yield Protocol.

Қазір Yield Protocol баға болжамын тексеріңіз!

YIELD - жергілікті валюталарға

Yield Protocol (YIELD) токеномикасы

Yield Protocol (YIELD) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. YIELD токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Yield Protocol (YIELD) туралы басқа сұрақтар

Yield Protocol (YIELD) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі YIELD бағасы — 0.0005675 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
YIELD-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
YIELD-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.0005675. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Yield Protocol үшін нарықтық капитализация қандай?
YIELD үшін нарықтық капитализация: $ 40.55K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
YIELD үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
YIELD айналымдағы ұсынысы: 71.45M USD.
YIELD үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
YIELD барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.547757 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) YIELD бағасы қандай болды?
YIELD 0.00007987 USD ATL бағасына жетті.
YIELD үшін сауда көлемі қандай?
YIELD үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл YIELD өседі ме?
YIELD биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін YIELD баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 05:44:15 (UTC+8)

Yield Protocol (YIELD) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

