Yield Optimizer EUR ағымдағы бағасы: 1.16 USD. Нақты уақыттағы YOEUR-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. YOEUR баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

$1.16
$1.16$1.16
0.00%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
Yield Optimizer EUR (YOEUR) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 1.16
$ 1.16$ 1.16
24 сағаттық төмен
$ 1.16
$ 1.16$ 1.16
24 сағаттық жоғары

$ 1.16
$ 1.16$ 1.16

$ 1.16
$ 1.16$ 1.16

$ 1.19
$ 1.19$ 1.19

$ 1.15
$ 1.15$ 1.15

-0.00%

-0.09%

-1.01%

-1.01%

Yield Optimizer EUR (YOEUR) нақты уақыттағы баға $1.16. Соңғы 24 сағат ішінде YOEUR мен $ 1.16 аралығында сауда жасалып, ал $ 1.16 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. YOEUR үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 1.19, ал ең төменгісі — $ 1.15.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, YOEUR соңғы бір сағатта -0.00% өзгерді, 24 сағат ішінде -0.09%, ал соңғы 7 күнде -1.01% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Yield Optimizer EUR (YOEUR) Нарықтық ақпарат

$ 100.02K
$ 100.02K$ 100.02K

--
----

$ 100.02K
$ 100.02K$ 100.02K

86.07K
86.07K 86.07K

86,071.0
86,071.0 86,071.0

Yield Optimizer EUR нарықтық капитализациясы $ 100.02K, тәуліктік сауда көлемі --. YOEUR айналымдағы мөлшері 86.07K, жалпы мөлшері 86071.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 100.02K.

Yield Optimizer EUR (YOEUR) Баға тарихы USD

Бүгін, Yield Optimizer EUR - USD баға өзгерісі $ -0.00113315186836 болды.
Соңғы 30 күнде Yield Optimizer EUR - USD баға өзгерісі $ -0.0164583120 болды.
Соңғы 60 күнде Yield Optimizer EUR - USD баға өзгерісі $ -0.0037921560 болды.
Соңғы 90 күнде Yield Optimizer EUR - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.00113315186836-0.09%
30 күн$ -0.0164583120-1.41%
60 күн$ -0.0037921560-0.32%
90 күн$ 0--

Yield Optimizer EUR (YOEUR) деген не

YO is your secure multi-chain yield optimizer, continuously rebalancing to deliver the best risk-adjusted yield in DeFi. YO tracks the best yield across DeFi protocols and chains so your assets are always in the right place. YO algorithms generate optimized yield by balancing risk and reward, powered by Exponential.fi’s trusted ratings. YO continuously reallocates your assets across DeFi chains and protocols to maximize yield.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Yield Optimizer EUR Баға болжамы (USD)

Yield Optimizer EUR (YOEUR) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Yield Optimizer EUR (YOEUR) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Yield Optimizer EUR.

Қазір Yield Optimizer EUR баға болжамын тексеріңіз!

Yield Optimizer EUR (YOEUR) токеномикасы

Yield Optimizer EUR (YOEUR) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. YOEUR токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Yield Optimizer EUR (YOEUR) туралы басқа сұрақтар

Yield Optimizer EUR (YOEUR) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі YOEUR бағасы — 1.16 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
YOEUR-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
YOEUR-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 1.16. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Yield Optimizer EUR үшін нарықтық капитализация қандай?
YOEUR үшін нарықтық капитализация: $ 100.02K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
YOEUR үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
YOEUR айналымдағы ұсынысы: 86.07K USD.
YOEUR үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
YOEUR барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 1.19 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) YOEUR бағасы қандай болды?
YOEUR 1.15 USD ATL бағасына жетті.
YOEUR үшін сауда көлемі қандай?
YOEUR үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл YOEUR өседі ме?
YOEUR биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін YOEUR баға болжамын қарап көріңіз.
Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

