XFROG ағымдағы бағасы: 0.00000558 USD. Нақты уақыттағы XFROG-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. XFROG баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

XFROG туралы толығырақ

XFROG Баға туралы ақпарат

XFROG деген не

XFROG Ресми веб-сайт

XFROG Токеномикасы

XFROG Баға болжамы

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

XFROG Логотип

XFROG Баға (XFROG)

Листингтен жойылды

1 XFROG-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

-9.10%1D
USD
XFROG (XFROG) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
XFROG (XFROG) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.00000537
$ 0.00000537
24 сағаттық төмен
$ 0.00000624
$ 0.00000624
24 сағаттық жоғары

$ 0.00000537
$ 0.00000537

$ 0.00000624
$ 0.00000624

$ 0.00003795
$ 0.00003795

$ 0.00000493
$ 0.00000493

+1.47%

-9.15%

-23.05%

-23.05%

XFROG (XFROG) нақты уақыттағы баға $0.00000558. Соңғы 24 сағат ішінде XFROG мен $ 0.00000537 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.00000624 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. XFROG үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.00003795, ал ең төменгісі — $ 0.00000493.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, XFROG соңғы бір сағатта +1.47% өзгерді, 24 сағат ішінде -9.15%, ал соңғы 7 күнде -23.05% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

XFROG (XFROG) Нарықтық ақпарат

$ 1.17M
$ 1.17M

$ 1.17M
$ 1.17M

210.00B
210.00B

210,000,000,000.0
210,000,000,000.0

XFROG нарықтық капитализациясы $ 1.17M, тәуліктік сауда көлемі --. XFROG айналымдағы мөлшері 210.00B, жалпы мөлшері 210000000000.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 1.17M.

XFROG (XFROG) Баға тарихы USD

Бүгін, XFROG - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде XFROG - USD баға өзгерісі $ -0.0000034291 болды.
Соңғы 60 күнде XFROG - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде XFROG - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0-9.15%
30 күн$ -0.0000034291-61.45%
60 күн$ 0--
90 күн$ 0--

XFROG (XFROG) деген не

XFROG is a community-driven MEME token built on the X Layer blockchain, designed to combine fun, culture, and decentralization.

The first fair minting + dividend meme coin on X Layer CA: 0xaa7EDeA4F673b0259e82628103f064E884ad3d9B copy 1 Minting Rules Send 0.1 OKB to the contract address.

Each minting transaction grants 5.25 million $XFROG.

Each address can perform a maximum of 10 minting transactions. Any attempts beyond this limit will not receive tokens, and any excess $OKB will not be refunded.

All collected $OKB will be added to the liquidity pool.

50% of the tokens will also go into the liquidity pool to ensure fairness and liquidity.

Liquidity adding before launch is prohibited — any tokens attempting to be added will be sent to the burn (black hole) address.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

XFROG (XFROG) Ресурс

Ресми веб-сайт

XFROG Баға болжамы (USD)

XFROG (XFROG) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін XFROG (XFROG) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: XFROG.

Қазір XFROG баға болжамын тексеріңіз!

XFROG - жергілікті валюталарға

XFROG (XFROG) токеномикасы

XFROG (XFROG) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. XFROG токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: XFROG (XFROG) туралы басқа сұрақтар

XFROG (XFROG) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі XFROG бағасы — 0.00000558 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
XFROG-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
XFROG-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.00000558. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
XFROG үшін нарықтық капитализация қандай?
XFROG үшін нарықтық капитализация: $ 1.17M USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
XFROG үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
XFROG айналымдағы ұсынысы: 210.00B USD.
XFROG үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
XFROG барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.00003795 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) XFROG бағасы қандай болды?
XFROG 0.00000493 USD ATL бағасына жетті.
XFROG үшін сауда көлемі қандай?
XFROG үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл XFROG өседі ме?
XFROG биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін XFROG баға болжамын қарап көріңіз.
XFROG (XFROG) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

$107,393.38

$3,662.38

$170.03

$1.0000

$0.9706

$107,393.38

$3,662.38

$170.03

$2.3774

$1,008.05

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.0772

$0.3905

$0.04427

$0.000057

$0.0000008136

$0.0000000000001799

$0.0772

