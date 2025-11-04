БиржаDEX+
Vies Token ағымдағы бағасы: 0.00067181 USD. Нақты уақыттағы VIES-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. VIES баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

1 VIES-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.00067181
$0.00067181
-6.50%1D
USD
Vies Token (VIES) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:46:07 (UTC+8)

Vies Token (VIES) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.00064645
$ 0.00064645
24 сағаттық төмен
$ 0.00074167
$ 0.00074167
24 сағаттық жоғары

$ 0.00064645
$ 0.00064645

$ 0.00074167
$ 0.00074167

$ 0.01529872
$ 0.01529872

$ 0.00064645
$ 0.00064645

+1.58%

-6.54%

-29.39%

-29.39%

Vies Token (VIES) нақты уақыттағы баға $0.00067181. Соңғы 24 сағат ішінде VIES мен $ 0.00064645 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.00074167 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. VIES үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.01529872, ал ең төменгісі — $ 0.00064645.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, VIES соңғы бір сағатта +1.58% өзгерді, 24 сағат ішінде -6.54%, ал соңғы 7 күнде -29.39% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Vies Token (VIES) Нарықтық ақпарат

$ 542.38K
$ 542.38K

--
--

$ 542.38K
$ 542.38K

806.38M
806.38M

806,378,225.0
806,378,225.0

Vies Token нарықтық капитализациясы $ 542.38K, тәуліктік сауда көлемі --. VIES айналымдағы мөлшері 806.38M, жалпы мөлшері 806378225.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 542.38K.

Vies Token (VIES) Баға тарихы USD

Бүгін, Vies Token - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде Vies Token - USD баға өзгерісі $ -0.0004698062 болды.
Соңғы 60 күнде Vies Token - USD баға өзгерісі $ -0.0005836838 болды.
Соңғы 90 күнде Vies Token - USD баға өзгерісі $ -0.005211507994256729 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0-6.54%
30 күн$ -0.0004698062-69.93%
60 күн$ -0.0005836838-86.88%
90 күн$ -0.005211507994256729-88.58%

Vies Token (VIES) деген не

VIES is a next-gen crypto ecosystem built to empower individuals through real blockchain utility. With staking, users earn passive rewards; vaults offer optimized yield strategies; airdrops reward community loyalty; and our launchpad supports emerging Web3 projects, with a smoothing user interface, transparent and safe transactions. From everyday people to the decentralized future — Vies bridges lives with blockchain.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Vies Token (VIES) Ресурс

Ресми веб-сайт

Vies Token Баға болжамы (USD)

Vies Token (VIES) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Vies Token (VIES) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Vies Token.

Қазір Vies Token баға болжамын тексеріңіз!

VIES - жергілікті валюталарға

Vies Token (VIES) токеномикасы

Vies Token (VIES) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. VIES токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Vies Token (VIES) туралы басқа сұрақтар

Vies Token (VIES) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі VIES бағасы — 0.00067181 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
VIES-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
VIES-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.00067181. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Vies Token үшін нарықтық капитализация қандай?
VIES үшін нарықтық капитализация: $ 542.38K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
VIES үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
VIES айналымдағы ұсынысы: 806.38M USD.
VIES үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
VIES барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.01529872 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) VIES бағасы қандай болды?
VIES 0.00064645 USD ATL бағасына жетті.
VIES үшін сауда көлемі қандай?
VIES үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл VIES өседі ме?
VIES биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін VIES баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:46:07 (UTC+8)

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

$107,554.77

$3,665.30

$169.77

$1.0000

$0.9702

$107,554.77

$3,665.30

$169.77

$2.3755

$1,006.81

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.0753

$0.3932

$0.04330

$0.000063

$0.0000007772

$0.0000000000001817

$0.0753

