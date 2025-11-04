БиржаDEX+
Veil Token ағымдағы бағасы: 0.128878 USD. Нақты уақыттағы VEIL-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. VEIL баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

Veil Token Логотип

Veil Token Баға (VEIL)

Листингтен жойылды

$0.128864
-6.50%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған.
Veil Token (VEIL) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:45:37 (UTC+8)

Veil Token (VEIL) Баға ақпараты (USD)

$ 0.112914
24 сағаттық төмен
24 сағаттық жоғары

$ 0.112914
$ 0.151147
$ 0.310953
$ 0.02251824
+11.37%

-6.51%

+10.95%

+10.95%

Veil Token (VEIL) нақты уақыттағы баға $0.128878. Соңғы 24 сағат ішінде VEIL мен $ 0.112914 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.151147 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. VEIL үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.310953, ал ең төменгісі — $ 0.02251824.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, VEIL соңғы бір сағатта +11.37% өзгерді, 24 сағат ішінде -6.51%, ал соңғы 7 күнде +10.95% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Veil Token (VEIL) Нарықтық ақпарат

$ 8.64M
--
$ 10.16M
68.02M
79,999,999.93845622
Veil Token нарықтық капитализациясы $ 8.64M, тәуліктік сауда көлемі --. VEIL айналымдағы мөлшері 68.02M, жалпы мөлшері 79999999.93845622. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 10.16M.

Veil Token (VEIL) Баға тарихы USD

Бүгін, Veil Token - USD баға өзгерісі $ -0.0089791405883125 болды.
Соңғы 30 күнде Veil Token - USD баға өзгерісі $ +0.1615163406 болды.
Соңғы 60 күнде Veil Token - USD баға өзгерісі $ +0.1223787468 болды.
Соңғы 90 күнде Veil Token - USD баға өзгерісі $ +0.05390161426261201 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.0089791405883125-6.51%
30 күн$ +0.1615163406+125.32%
60 күн$ +0.1223787468+94.96%
90 күн$ +0.05390161426261201+71.89%

Veil Token (VEIL) деген не

Veil Cash is a privacy application leveraging zk-SNARKs on Base L2, enabling verified depositors to achieve privacy and anonymity within a pool of trusted users.

Veil Cash is a non-custodial privacy protocol on Base L2. Veil Cash's goal will be enabling verified users to achieve privacy and anonymity from trusted pools.

Veil is a set of smart contracts that will allow users that are deemed as verified users to deposit into the protocol. Users can later withdraw their deposits from another address without creating a link between these two addresses.

Verified users are those who meet certain criteria based on both on-chain and off-chain data.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Veil Token (VEIL) Ресурс

Ресми веб-сайт

Veil Token Баға болжамы (USD)

Veil Token (VEIL) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Veil Token (VEIL) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Veil Token.

Қазір Veil Token баға болжамын тексеріңіз!

VEIL - жергілікті валюталарға

Veil Token (VEIL) токеномикасы

Veil Token (VEIL) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. VEIL токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Veil Token (VEIL) туралы басқа сұрақтар

Veil Token (VEIL) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі VEIL бағасы — 0.128878 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
VEIL-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
VEIL-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.128878. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Veil Token үшін нарықтық капитализация қандай?
VEIL үшін нарықтық капитализация: $ 8.64M USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
VEIL үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
VEIL айналымдағы ұсынысы: 68.02M USD.
VEIL үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
VEIL барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.310953 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) VEIL бағасы қандай болды?
VEIL 0.02251824 USD ATL бағасына жетті.
VEIL үшін сауда көлемі қандай?
VEIL үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл VEIL өседі ме?
VEIL биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін VEIL баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:45:37 (UTC+8)

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

