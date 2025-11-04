БиржаDEX+
Крипто сатып алНарықтарСпотФьючерстер500XEarnОқиғалар
Тағы
Blue Chip Blitz
UIUI ағымдағы бағасы: 0.00002768 USD. Нақты уақыттағы UI-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. UI баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!UIUI ағымдағы бағасы: 0.00002768 USD. Нақты уақыттағы UI-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. UI баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

UI туралы толығырақ

UI Баға туралы ақпарат

UI деген не

UI Whitepaper

UI Ресми веб-сайт

UI Токеномикасы

UI Баға болжамы

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

UIUI Логотип

UIUI Баға (UI)

Листингтен жойылды

1 UI-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

--
----
-4.10%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
UIUI (UI) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:42:52 (UTC+8)

UIUI (UI) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.00002744
$ 0.00002744$ 0.00002744
24 сағаттық төмен
$ 0.00002893
$ 0.00002893$ 0.00002893
24 сағаттық жоғары

$ 0.00002744
$ 0.00002744$ 0.00002744

$ 0.00002893
$ 0.00002893$ 0.00002893

$ 0.02300427
$ 0.02300427$ 0.02300427

$ 0.00002492
$ 0.00002492$ 0.00002492

--

-4.19%

-12.45%

-12.45%

UIUI (UI) нақты уақыттағы баға $0.00002768. Соңғы 24 сағат ішінде UI мен $ 0.00002744 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.00002893 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. UI үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.02300427, ал ең төменгісі — $ 0.00002492.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, UI соңғы бір сағатта -- өзгерді, 24 сағат ішінде -4.19%, ал соңғы 7 күнде -12.45% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

UIUI (UI) Нарықтық ақпарат

$ 16.91K
$ 16.91K$ 16.91K

--
----

$ 27.68K
$ 27.68K$ 27.68K

611.00M
611.00M 611.00M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

UIUI нарықтық капитализациясы $ 16.91K, тәуліктік сауда көлемі --. UI айналымдағы мөлшері 611.00M, жалпы мөлшері 1000000000.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 27.68K.

UIUI (UI) Баға тарихы USD

Бүгін, UIUI - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде UIUI - USD баға өзгерісі $ -0.0000274705 болды.
Соңғы 60 күнде UIUI - USD баға өзгерісі $ -0.0000276010 болды.
Соңғы 90 күнде UIUI - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0-4.19%
30 күн$ -0.0000274705-99.24%
60 күн$ -0.0000276010-99.71%
90 күн$ 0--

UIUI (UI) деген не

We built UIgent because the current state of Application development is broken. Developers waste weeks building the same shit over and over. Users can't access the data they need without technical knowledge. And everything is stuck in a weird loop where UIs are difficult to work with, new apps are difficult to make and devs just dont have bandwidth

Newer apps like Cursor, Claude code, Bolt, Lovable and others for vibe coding are doing a very good job at allowing people with no development experience create new experiences for themselves and to share with basically 0 programming experience - which is amazing! No wonder Cursor raised like $900m lol.

The one thing these platforms miss though - at no fault to anything except the underlying business model - is the fact that theyre SUPER bad at using and building on top of external tools. Have any of you tried to build out web3 apps with Vibe Coding apps? Well we have, and the only conclusion is theyre not native enough to properly handle the job.

UIgent fixes this by turning any web service into an intelligent agent that speaks like a human.

Because of the way our architecture is structured, any partner working with UIgent automatically has their service turn into an AI agent which can interact on a completely new level with our vibe coding platform.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

UIUI Баға болжамы (USD)

UIUI (UI) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін UIUI (UI) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: UIUI.

Қазір UIUI баға болжамын тексеріңіз!

UI - жергілікті валюталарға

UIUI (UI) токеномикасы

UIUI (UI) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. UI токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: UIUI (UI) туралы басқа сұрақтар

UIUI (UI) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі UI бағасы — 0.00002768 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
UI-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
UI-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.00002768. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
UIUI үшін нарықтық капитализация қандай?
UI үшін нарықтық капитализация: $ 16.91K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
UI үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
UI айналымдағы ұсынысы: 611.00M USD.
UI үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
UI барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.02300427 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) UI бағасы қандай болды?
UI 0.00002492 USD ATL бағасына жетті.
UI үшін сауда көлемі қандай?
UI үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл UI өседі ме?
UI биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін UI баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:42:52 (UTC+8)

UIUI (UI) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

ЫСТЫҚ

Қазіргі уақытта нарықта елеулі назар аударылып жатқан трендтегі криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$107,463.25
$107,463.25$107,463.25

+1.62%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,664.39
$3,664.39$3,664.39

+2.10%

Solana Логотип

Solana

SOL

$170.03
$170.03$170.03

+1.97%

USDCoin Логотип

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

+0.01%

Aster Логотип

Aster

ASTER

$0.9701
$0.9701$0.9701

+3.01%

TOP Volume

Ең жоғары сауда көлемі бар криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$107,463.25
$107,463.25$107,463.25

+1.62%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,664.39
$3,664.39$3,664.39

+2.10%

Solana Логотип

Solana

SOL

$170.03
$170.03$170.03

+1.97%

XRP Логотип

XRP

XRP

$2.3771
$2.3771$2.3771

+2.15%

Binance Coin Логотип

Binance Coin

BNB

$1,005.82
$1,005.82$1,005.82

+2.61%

Жаңадан қосылған

Саудалауға қолжетімді жақында листингі жасалған криптовалюталардың тізімі

Momentum Логотип

Momentum

MMT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Play AI Логотип

Play AI

PLAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism Логотип

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Логотип

Kite AI

KITE

$0.0752
$0.0752$0.0752

+50.40%

TeaFi Логотип

TeaFi

TEAFI

$0.3931
$0.3931$0.3931

+31.03%

Үздік табыс иелері

Бүгінгі ең көп өскен криптовалюталар

PlayMindProtocol Логотип

PlayMindProtocol

PMIND

$0.04184
$0.04184$0.04184

+318.40%

DramaBits Логотип

DramaBits

DRAMA

$0.000059
$0.000059$0.000059

+168.18%

Notevia Логотип

Notevia

NVA

$0.0000007772
$0.0000007772$0.0000007772

+95.17%

OMNILABS Логотип

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000001831
$0.0000000000001831$0.0000000000001831

+83.10%

Kite AI Логотип

Kite AI

KITE

$0.0752
$0.0752$0.0752

+50.40%