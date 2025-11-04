БиржаDEX+
TTAJ ағымдағы бағасы: 0.00247622 USD. Нақты уақыттағы TTAJ-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. TTAJ баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

TTAJ туралы толығырақ

TTAJ Баға туралы ақпарат

TTAJ деген не

TTAJ Whitepaper

TTAJ Ресми веб-сайт

TTAJ Токеномикасы

TTAJ Баға болжамы

TTAJ Баға (TTAJ)

1 TTAJ-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

+0.50%1D
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған.
TTAJ (TTAJ) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 05:25:53 (UTC+8)

TTAJ (TTAJ) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
24 сағаттық төмен
24 сағаттық жоғары

-1.02%

+0.51%

-45.54%

-45.54%

TTAJ (TTAJ) нақты уақыттағы баға $0.00247622. Соңғы 24 сағат ішінде TTAJ мен $ 0.0023494 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.00257582 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. TTAJ үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.00996565, ал ең төменгісі — $ 0.00217406.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, TTAJ соңғы бір сағатта -1.02% өзгерді, 24 сағат ішінде +0.51%, ал соңғы 7 күнде -45.54% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

TTAJ (TTAJ) Нарықтық ақпарат

TTAJ нарықтық капитализациясы $ 274.86K, тәуліктік сауда көлемі --. TTAJ айналымдағы мөлшері 111.00M, жалпы мөлшері 111000000.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 274.86K.

TTAJ (TTAJ) Баға тарихы USD

Бүгін, TTAJ - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде TTAJ - USD баға өзгерісі $ -0.0012165200 болды.
Соңғы 60 күнде TTAJ - USD баға өзгерісі $ -0.0015188405 болды.
Соңғы 90 күнде TTAJ - USD баға өзгерісі $ -0.0027716373359831865 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0+0.51%
30 күн$ -0.0012165200-49.12%
60 күн$ -0.0015188405-61.33%
90 күн$ -0.0027716373359831865-52.81%

TTAJ (TTAJ) деген не

The TTAJ digital currency project is a cutting-edge blockchain initiative designed to transform the crypto landscape with decentralization, security, and accessibility. Leveraging advanced blockchain technology, TTAJ offers a secure, transparent, and high-speed trading platform while ensuring user privacy. Its core mission is to eliminate intermediaries, empowering users with full control over their assets. The project integrates state-of-the-art security protocols to safeguard funds and data, alongside user-friendly solutions for global accessibility—regardless of location or expertise. Additionally, TTAJ fosters innovation by supporting developers in building next-gen decentralized applications (DApps). With its scalable, efficient, and inclusive ecosystem, TTAJ aims to drive the future of digital finance.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

TTAJ (TTAJ) Ресурс

Ресми веб-сайт

TTAJ Баға болжамы (USD)

TTAJ (TTAJ) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін TTAJ (TTAJ) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: TTAJ.

Қазір TTAJ баға болжамын тексеріңіз!

TTAJ - жергілікті валюталарға

TTAJ (TTAJ) токеномикасы

TTAJ (TTAJ) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. TTAJ токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: TTAJ (TTAJ) туралы басқа сұрақтар

TTAJ (TTAJ) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі TTAJ бағасы — 0.00247622 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
TTAJ-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
TTAJ-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.00247622. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
TTAJ үшін нарықтық капитализация қандай?
TTAJ үшін нарықтық капитализация: $ 274.86K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
TTAJ үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
TTAJ айналымдағы ұсынысы: 111.00M USD.
TTAJ үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
TTAJ барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.00996565 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) TTAJ бағасы қандай болды?
TTAJ 0.00217406 USD ATL бағасына жетті.
TTAJ үшін сауда көлемі қандай?
TTAJ үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл TTAJ өседі ме?
TTAJ биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін TTAJ баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 05:25:53 (UTC+8)

TTAJ (TTAJ) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

