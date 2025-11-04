БиржаDEX+
Transfidelity ағымдағы бағасы: 0.352278 USD. Нақты уақыттағы FIDEL-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. FIDEL баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

FIDEL туралы толығырақ

FIDEL Баға туралы ақпарат

FIDEL деген не

FIDEL Ресми веб-сайт

FIDEL Токеномикасы

FIDEL Баға болжамы

Transfidelity Логотип

Transfidelity Баға (FIDEL)

Листингтен жойылды

1 FIDEL-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.352278
-11.50%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
Transfidelity (FIDEL) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 05:23:35 (UTC+8)

Transfidelity (FIDEL) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.351277
24 сағаттық төмен
$ 0.403849
24 сағаттық жоғары

$ 0.351277
$ 0.403849
$ 0.8633
$ 0.351277
-1.10%

-11.53%

-21.71%

-21.71%

Transfidelity (FIDEL) нақты уақыттағы баға $0.352278. Соңғы 24 сағат ішінде FIDEL мен $ 0.351277 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.403849 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. FIDEL үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.8633, ал ең төменгісі — $ 0.351277.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, FIDEL соңғы бір сағатта -1.10% өзгерді, 24 сағат ішінде -11.53%, ал соңғы 7 күнде -21.71% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Transfidelity (FIDEL) Нарықтық ақпарат

$ 352.28K
--
$ 352.28K
1.00M
1,000,000.0
Transfidelity нарықтық капитализациясы $ 352.28K, тәуліктік сауда көлемі --. FIDEL айналымдағы мөлшері 1.00M, жалпы мөлшері 1000000.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 352.28K.

Transfidelity (FIDEL) Баға тарихы USD

Бүгін, Transfidelity - USD баға өзгерісі $ -0.0459294244324201 болды.
Соңғы 30 күнде Transfidelity - USD баға өзгерісі $ -0.1581858210 болды.
Соңғы 60 күнде Transfidelity - USD баға өзгерісі $ -0.1345692448 болды.
Соңғы 90 күнде Transfidelity - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.0459294244324201-11.53%
30 күн$ -0.1581858210-44.90%
60 күн$ -0.1345692448-38.19%
90 күн$ 0--

Transfidelity (FIDEL) деген не

Neurodegenerative diseases such as Alzheimer's Disease are devastating conditions that impact millions globally. These diseases are driven by the misfolding and aggregation of proteins, which lead to brain cell death and cognitive decline. To make matters worse, as we age our cells become more error-prone, resulting in more errors during protein printing, causing proteins to clump together and form aggregates.

Project Transfidelity aims to solve this by improving the accuracy of protein printing, preventing toxic aggregates from forming. Led by Dr. Dimitri Scherbakov and Dr. Rashid Akbergenov, with over 50 years of combined experience in the lab, we have identified two molecules that may improve the efficiency of protein production, potentially preventing protein aggregates, hypothesized to cause dementia.

Despite the significant research funding allocated to neurodegenerative diseases, current therapies continue to treat the symptoms caused by the protein aggregates, with little progress made to stop or reverse disease. We’re trying to go after a potential root cause - rather than trying to clear aggregates once they are there, we aim to prevent them from forming in the first place by reducing the production of faulty proteins. With a clear path towards developing novel intellectual property (IP) and an ever-growing target market, we believe we are poised to make an impact on neurodegenerative disorders and the way we age.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Transfidelity (FIDEL) Ресурс

Ресми веб-сайт

Transfidelity Баға болжамы (USD)

Transfidelity (FIDEL) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Transfidelity (FIDEL) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Transfidelity.

Қазір Transfidelity баға болжамын тексеріңіз!

FIDEL - жергілікті валюталарға

Transfidelity (FIDEL) токеномикасы

Transfidelity (FIDEL) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. FIDEL токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Transfidelity (FIDEL) туралы басқа сұрақтар

Transfidelity (FIDEL) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі FIDEL бағасы — 0.352278 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
FIDEL-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
FIDEL-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.352278. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Transfidelity үшін нарықтық капитализация қандай?
FIDEL үшін нарықтық капитализация: $ 352.28K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
FIDEL үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
FIDEL айналымдағы ұсынысы: 1.00M USD.
FIDEL үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
FIDEL барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.8633 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) FIDEL бағасы қандай болды?
FIDEL 0.351277 USD ATL бағасына жетті.
FIDEL үшін сауда көлемі қандай?
FIDEL үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл FIDEL өседі ме?
FIDEL биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін FIDEL баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 05:23:35 (UTC+8)

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес.

