Transfidelity (FIDEL) нақты уақыттағы баға $0.352278. Соңғы 24 сағат ішінде FIDEL мен $ 0.351277 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.403849 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. FIDEL үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.8633, ал ең төменгісі — $ 0.351277.
Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, FIDEL соңғы бір сағатта -1.10% өзгерді, 24 сағат ішінде -11.53%, ал соңғы 7 күнде -21.71% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.
Transfidelity нарықтық капитализациясы $ 352.28K, тәуліктік сауда көлемі --. FIDEL айналымдағы мөлшері 1.00M, жалпы мөлшері 1000000.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 352.28K.
Бүгін, Transfidelity - USD баға өзгерісі $ -0.0459294244324201 болды.
Соңғы 30 күнде Transfidelity - USD баға өзгерісі $ -0.1581858210 болды.
Соңғы 60 күнде Transfidelity - USD баға өзгерісі $ -0.1345692448 болды.
Соңғы 90 күнде Transfidelity - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
|Кезең
|Өзгерту (USD)
|Өзгерту (%)
|Бүгін
|$ -0.0459294244324201
|-11.53%
|30 күн
|$ -0.1581858210
|-44.90%
|60 күн
|$ -0.1345692448
|-38.19%
|90 күн
|$ 0
|--
Neurodegenerative diseases such as Alzheimer's Disease are devastating conditions that impact millions globally. These diseases are driven by the misfolding and aggregation of proteins, which lead to brain cell death and cognitive decline. To make matters worse, as we age our cells become more error-prone, resulting in more errors during protein printing, causing proteins to clump together and form aggregates.
Project Transfidelity aims to solve this by improving the accuracy of protein printing, preventing toxic aggregates from forming. Led by Dr. Dimitri Scherbakov and Dr. Rashid Akbergenov, with over 50 years of combined experience in the lab, we have identified two molecules that may improve the efficiency of protein production, potentially preventing protein aggregates, hypothesized to cause dementia.
Despite the significant research funding allocated to neurodegenerative diseases, current therapies continue to treat the symptoms caused by the protein aggregates, with little progress made to stop or reverse disease. We’re trying to go after a potential root cause - rather than trying to clear aggregates once they are there, we aim to prevent them from forming in the first place by reducing the production of faulty proteins. With a clear path towards developing novel intellectual property (IP) and an ever-growing target market, we believe we are poised to make an impact on neurodegenerative disorders and the way we age.
