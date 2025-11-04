БиржаDEX+
TokenOS AI ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы TOS-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. TOS баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

TOS туралы толығырақ

TOS Баға туралы ақпарат

TOS деген не

TOS Whitepaper

TOS Ресми веб-сайт

TOS Токеномикасы

TOS Баға болжамы

TokenOS AI Баға (TOS)

1 TOS-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.00021087
$0.00021087
-20.90%1D
TokenOS AI (TOS) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 05:22:40 (UTC+8)

TokenOS AI (TOS) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0
$ 0
24 сағаттық төмен
$ 0
$ 0
24 сағаттық жоғары

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

-6.74%

-20.99%

-47.11%

-47.11%

TokenOS AI (TOS) нақты уақыттағы баға --. Соңғы 24 сағат ішінде TOS мен $ 0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. TOS үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0, ал ең төменгісі — $ 0.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, TOS соңғы бір сағатта -6.74% өзгерді, 24 сағат ішінде -20.99%, ал соңғы 7 күнде -47.11% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

TokenOS AI (TOS) Нарықтық ақпарат

$ 210.83K
$ 210.83K

--
--

$ 210.83K
$ 210.83K

999.83M
999.83M

999,829,037.335709
999,829,037.335709

TokenOS AI нарықтық капитализациясы $ 210.83K, тәуліктік сауда көлемі --. TOS айналымдағы мөлшері 999.83M, жалпы мөлшері 999829037.335709. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 210.83K.

TokenOS AI (TOS) Баға тарихы USD

Бүгін, TokenOS AI - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде TokenOS AI - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 60 күнде TokenOS AI - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде TokenOS AI - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0-20.99%
30 күн$ 0+24.48%
60 күн$ 0-10.74%
90 күн$ 0--

TokenOS AI (TOS) деген не

TokenOS is the world’s most advanced AI-powered Web3 development platform, designed to turn natural language prompts into fully functional, production-ready blockchain applications. From simple tokens and memecoins to complex DeFi protocols, TokenOS automates the creation, deployment, and auditing of smart contracts and dApps with enterprise-grade reliability. By combining advanced language models with blockchain infrastructure, TokenOS removes the barriers of technical expertise, making Web3 development accessible to everyone. With instant deployment, built-in security best practices, and cross-chain support on the roadmap, TokenOS empowers entrepreneurs, developers, and creators to launch tokenized businesses and decentralized applications in seconds.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

TokenOS AI (TOS) Ресурс

Ресми веб-сайт

TokenOS AI Баға болжамы (USD)

TokenOS AI (TOS) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін TokenOS AI (TOS) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: TokenOS AI.

Қазір TokenOS AI баға болжамын тексеріңіз!

TOS - жергілікті валюталарға

TokenOS AI (TOS) токеномикасы

TokenOS AI (TOS) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. TOS токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: TokenOS AI (TOS) туралы басқа сұрақтар

TokenOS AI (TOS) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі TOS бағасы — 0 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
TOS-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
TOS-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
TokenOS AI үшін нарықтық капитализация қандай?
TOS үшін нарықтық капитализация: $ 210.83K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
TOS үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
TOS айналымдағы ұсынысы: 999.83M USD.
TOS үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
TOS барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) TOS бағасы қандай болды?
TOS 0 USD ATL бағасына жетті.
TOS үшін сауда көлемі қандай?
TOS үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл TOS өседі ме?
TOS биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін TOS баға болжамын қарап көріңіз.
$106,529.85

$3,588.87

$164.85

$1.0002

$1.0245

$106,529.85

$3,588.87

$164.85

$2.2884

$0.16570

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.0758

$0.2003

$0.03391

$0.000069

$0.0000007522

$0.1645

$0.0000000000001673

