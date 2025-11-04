БиржаDEX+
Крипто сатып алНарықтарСпотФьючерстер500XEarnОқиғалар
Тағы
Blue Chip Blitz
Tokenize Xchange ағымдағы бағасы: 2.02 USD. Нақты уақыттағы TKX-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. TKX баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!Tokenize Xchange ағымдағы бағасы: 2.02 USD. Нақты уақыттағы TKX-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. TKX баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

TKX туралы толығырақ

TKX Баға туралы ақпарат

TKX деген не

TKX Whitepaper

TKX Ресми веб-сайт

TKX Токеномикасы

TKX Баға болжамы

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

Tokenize Xchange Логотип

Tokenize Xchange Баға (TKX)

Листингтен жойылды

1 TKX-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$2.02
$2.02$2.02
-3.20%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
Tokenize Xchange (TKX) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:41:24 (UTC+8)

Tokenize Xchange (TKX) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 1.97
$ 1.97$ 1.97
24 сағаттық төмен
$ 2.11
$ 2.11$ 2.11
24 сағаттық жоғары

$ 1.97
$ 1.97$ 1.97

$ 2.11
$ 2.11$ 2.11

$ 50.43
$ 50.43$ 50.43

$ 0.111255
$ 0.111255$ 0.111255

+1.02%

-3.02%

-8.20%

-8.20%

Tokenize Xchange (TKX) нақты уақыттағы баға $2.02. Соңғы 24 сағат ішінде TKX мен $ 1.97 аралығында сауда жасалып, ал $ 2.11 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. TKX үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 50.43, ал ең төменгісі — $ 0.111255.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, TKX соңғы бір сағатта +1.02% өзгерді, 24 сағат ішінде -3.02%, ал соңғы 7 күнде -8.20% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Tokenize Xchange (TKX) Нарықтық ақпарат

$ 161.16M
$ 161.16M$ 161.16M

--
----

$ 201.46M
$ 201.46M$ 201.46M

80.00M
80.00M 80.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Tokenize Xchange нарықтық капитализациясы $ 161.16M, тәуліктік сауда көлемі --. TKX айналымдағы мөлшері 80.00M, жалпы мөлшері 100000000.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 201.46M.

Tokenize Xchange (TKX) Баға тарихы USD

Бүгін, Tokenize Xchange - USD баға өзгерісі $ -0.063016702727886 болды.
Соңғы 30 күнде Tokenize Xchange - USD баға өзгерісі $ -0.2776257700 болды.
Соңғы 60 күнде Tokenize Xchange - USD баға өзгерісі $ -1.2027912240 болды.
Соңғы 90 күнде Tokenize Xchange - USD баға өзгерісі $ -3.11493451411133 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.063016702727886-3.02%
30 күн$ -0.2776257700-13.74%
60 күн$ -1.2027912240-59.54%
90 күн$ -3.11493451411133-60.66%

Tokenize Xchange (TKX) деген не

Tokenize Xchange is a fully integrated cryptocurrency exchange that offers both individuals and institutional investors a frictionless and un-sophisticated user experience. The platform will serve as not only a financial tool but also as an educational and communal instrument in proliferating the values and ideas that the blockchain has to offer. The TKX token can be used to pay transaction fees for any trades on the platform, doing so will allow for significant reductions in the fees.

The TKX token is an ERC20 token based on the Ethereum blockchain.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Tokenize Xchange (TKX) Ресурс

Whitepaper
Ресми веб-сайт

Tokenize Xchange Баға болжамы (USD)

Tokenize Xchange (TKX) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Tokenize Xchange (TKX) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Tokenize Xchange.

Қазір Tokenize Xchange баға болжамын тексеріңіз!

TKX - жергілікті валюталарға

Tokenize Xchange (TKX) токеномикасы

Tokenize Xchange (TKX) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. TKX токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Tokenize Xchange (TKX) туралы басқа сұрақтар

Tokenize Xchange (TKX) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі TKX бағасы — 2.02 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
TKX-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
TKX-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 2.02. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Tokenize Xchange үшін нарықтық капитализация қандай?
TKX үшін нарықтық капитализация: $ 161.16M USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
TKX үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
TKX айналымдағы ұсынысы: 80.00M USD.
TKX үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
TKX барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 50.43 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) TKX бағасы қандай болды?
TKX 0.111255 USD ATL бағасына жетті.
TKX үшін сауда көлемі қандай?
TKX үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл TKX өседі ме?
TKX биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін TKX баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:41:24 (UTC+8)

Tokenize Xchange (TKX) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

ЫСТЫҚ

Қазіргі уақытта нарықта елеулі назар аударылып жатқан трендтегі криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$107,453.50
$107,453.50$107,453.50

+1.61%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,660.14
$3,660.14$3,660.14

+1.98%

Solana Логотип

Solana

SOL

$169.74
$169.74$169.74

+1.79%

USDCoin Логотип

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

+0.01%

Aster Логотип

Aster

ASTER

$0.9680
$0.9680$0.9680

+2.79%

TOP Volume

Ең жоғары сауда көлемі бар криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$107,453.50
$107,453.50$107,453.50

+1.61%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,660.14
$3,660.14$3,660.14

+1.98%

Solana Логотип

Solana

SOL

$169.74
$169.74$169.74

+1.79%

XRP Логотип

XRP

XRP

$2.3747
$2.3747$2.3747

+2.04%

Binance Coin Логотип

Binance Coin

BNB

$1,005.21
$1,005.21$1,005.21

+2.55%

Жаңадан қосылған

Саудалауға қолжетімді жақында листингі жасалған криптовалюталардың тізімі

Momentum Логотип

Momentum

MMT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Play AI Логотип

Play AI

PLAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism Логотип

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Логотип

Kite AI

KITE

$0.0752
$0.0752$0.0752

+50.40%

TeaFi Логотип

TeaFi

TEAFI

$0.3931
$0.3931$0.3931

+31.03%

Үздік табыс иелері

Бүгінгі ең көп өскен криптовалюталар

PlayMindProtocol Логотип

PlayMindProtocol

PMIND

$0.04400
$0.04400$0.04400

+340.00%

DramaBits Логотип

DramaBits

DRAMA

$0.000061
$0.000061$0.000061

+177.27%

Notevia Логотип

Notevia

NVA

$0.0000007689
$0.0000007689$0.0000007689

+93.09%

OMNILABS Логотип

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000001865
$0.0000000000001865$0.0000000000001865

+86.50%

Kite AI Логотип

Kite AI

KITE

$0.0752
$0.0752$0.0752

+50.40%