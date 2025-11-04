БиржаDEX+
Tanuki (TANUKI) Баға ақпараты (USD)

Tanuki (TANUKI) нақты уақыттағы баға --. Соңғы 24 сағат ішінде TANUKI мен $ 0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. TANUKI үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.00379147, ал ең төменгісі — $ 0.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, TANUKI соңғы бір сағатта -0.49% өзгерді, 24 сағат ішінде -7.02%, ал соңғы 7 күнде -15.03% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Tanuki (TANUKI) Нарықтық ақпарат

Tanuki нарықтық капитализациясы $ 35.70K, тәуліктік сауда көлемі --. TANUKI айналымдағы мөлшері 1.00B, жалпы мөлшері 1000000000.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 35.70K.

Tanuki (TANUKI) Баға тарихы USD

Tanuki (TANUKI) деген не

For over a thousand years, the Tanuki has been Japan’s most unpredictable spirit, a lucky charm, a shape-shifter, a sake-lover, and a walking contradiction. Known for turning leaves into gold, belly-slapping to summon storms, and tricking emperors out of their clothes, he was never feared, only followed.

$TANUKI revives that spirit for the modern age. Loved and renowned by millions. A symbol of laughter and luck.

IOUs. Giant balls. Disguises. Don’t look for logic — look for movement.

Already a Legend.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа.

Tanuki (TANUKI) Ресурс

Ресми веб-сайт

Tanuki Баға болжамы (USD)

Tanuki (TANUKI) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Tanuki (TANUKI) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Tanuki.

Қазір Tanuki баға болжамын тексеріңіз!

TANUKI - жергілікті валюталарға

Tanuki (TANUKI) токеномикасы

Tanuki (TANUKI) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. TANUKI токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Tanuki (TANUKI) туралы басқа сұрақтар

Tanuki (TANUKI) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі TANUKI бағасы — 0 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
TANUKI-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
TANUKI-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Tanuki үшін нарықтық капитализация қандай?
TANUKI үшін нарықтық капитализация: $ 35.70K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
TANUKI үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
TANUKI айналымдағы ұсынысы: 1.00B USD.
TANUKI үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
TANUKI барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.00379147 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) TANUKI бағасы қандай болды?
TANUKI 0 USD ATL бағасына жетті.
TANUKI үшін сауда көлемі қандай?
TANUKI үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл TANUKI өседі ме?
TANUKI биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін TANUKI баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 05:15:29 (UTC+8)

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

