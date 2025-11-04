БиржаDEX+
Крипто сатып алНарықтарСпотФьючерстер500XEarnОқиғалар
Тағы
Blue Chip Blitz
SuperReturn sSuperUSD ағымдағы бағасы: 1.044 USD. Нақты уақыттағы SSUPERUSD-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. SSUPERUSD баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!SuperReturn sSuperUSD ағымдағы бағасы: 1.044 USD. Нақты уақыттағы SSUPERUSD-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. SSUPERUSD баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

SSUPERUSD туралы толығырақ

SSUPERUSD Баға туралы ақпарат

SSUPERUSD деген не

SSUPERUSD Ресми веб-сайт

SSUPERUSD Токеномикасы

SSUPERUSD Баға болжамы

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

SuperReturn sSuperUSD Логотип

SuperReturn sSuperUSD Баға (SSUPERUSD)

Листингтен жойылды

1 SSUPERUSD-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$1.044
$1.044$1.044
0.00%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
SuperReturn sSuperUSD (SSUPERUSD) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:39:23 (UTC+8)

SuperReturn sSuperUSD (SSUPERUSD) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 1.037
$ 1.037$ 1.037
24 сағаттық төмен
$ 1.049
$ 1.049$ 1.049
24 сағаттық жоғары

$ 1.037
$ 1.037$ 1.037

$ 1.049
$ 1.049$ 1.049

$ 1.11
$ 1.11$ 1.11

$ 0.938938
$ 0.938938$ 0.938938

--

+0.10%

+0.15%

+0.15%

SuperReturn sSuperUSD (SSUPERUSD) нақты уақыттағы баға $1.044. Соңғы 24 сағат ішінде SSUPERUSD мен $ 1.037 аралығында сауда жасалып, ал $ 1.049 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. SSUPERUSD үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 1.11, ал ең төменгісі — $ 0.938938.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, SSUPERUSD соңғы бір сағатта -- өзгерді, 24 сағат ішінде +0.10%, ал соңғы 7 күнде +0.15% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

SuperReturn sSuperUSD (SSUPERUSD) Нарықтық ақпарат

$ 3.41M
$ 3.41M$ 3.41M

--
----

$ 3.41M
$ 3.41M$ 3.41M

3.26M
3.26M 3.26M

3,262,914.665486
3,262,914.665486 3,262,914.665486

SuperReturn sSuperUSD нарықтық капитализациясы $ 3.41M, тәуліктік сауда көлемі --. SSUPERUSD айналымдағы мөлшері 3.26M, жалпы мөлшері 3262914.665486. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 3.41M.

SuperReturn sSuperUSD (SSUPERUSD) Баға тарихы USD

Бүгін, SuperReturn sSuperUSD - USD баға өзгерісі $ +0.00102915 болды.
Соңғы 30 күнде SuperReturn sSuperUSD - USD баға өзгерісі $ +0.0093755376 болды.
Соңғы 60 күнде SuperReturn sSuperUSD - USD баға өзгерісі $ +0.0244764756 болды.
Соңғы 90 күнде SuperReturn sSuperUSD - USD баға өзгерісі $ +0.028019368016456 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ +0.00102915+0.10%
30 күн$ +0.0093755376+0.90%
60 күн$ +0.0244764756+2.34%
90 күн$ +0.028019368016456+2.76%

SuperReturn sSuperUSD (SSUPERUSD) деген не

SuperReturn is the intelligent asset manager that will help you allocate your capital in the most efficient way across the entire web3 space.

We offer three core services to our users:

  • Rebalanced investment products including our omnichain optimized stablecoin sSuperUSD
  • Curated content which lets users discover the best opportunities
  • AI financial advisor which provides users with market intel and streamlined DeFi interaction

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

SuperReturn sSuperUSD (SSUPERUSD) Ресурс

Ресми веб-сайт

SuperReturn sSuperUSD Баға болжамы (USD)

SuperReturn sSuperUSD (SSUPERUSD) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін SuperReturn sSuperUSD (SSUPERUSD) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: SuperReturn sSuperUSD.

Қазір SuperReturn sSuperUSD баға болжамын тексеріңіз!

SSUPERUSD - жергілікті валюталарға

SuperReturn sSuperUSD (SSUPERUSD) токеномикасы

SuperReturn sSuperUSD (SSUPERUSD) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. SSUPERUSD токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: SuperReturn sSuperUSD (SSUPERUSD) туралы басқа сұрақтар

SuperReturn sSuperUSD (SSUPERUSD) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі SSUPERUSD бағасы — 1.044 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
SSUPERUSD-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
SSUPERUSD-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 1.044. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
SuperReturn sSuperUSD үшін нарықтық капитализация қандай?
SSUPERUSD үшін нарықтық капитализация: $ 3.41M USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
SSUPERUSD үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
SSUPERUSD айналымдағы ұсынысы: 3.26M USD.
SSUPERUSD үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
SSUPERUSD барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 1.11 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) SSUPERUSD бағасы қандай болды?
SSUPERUSD 0.938938 USD ATL бағасына жетті.
SSUPERUSD үшін сауда көлемі қандай?
SSUPERUSD үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл SSUPERUSD өседі ме?
SSUPERUSD биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін SSUPERUSD баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:39:23 (UTC+8)

SuperReturn sSuperUSD (SSUPERUSD) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

ЫСТЫҚ

Қазіргі уақытта нарықта елеулі назар аударылып жатқан трендтегі криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$107,541.81
$107,541.81$107,541.81

+1.69%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,663.09
$3,663.09$3,663.09

+2.06%

Solana Логотип

Solana

SOL

$170.31
$170.31$170.31

+2.14%

USDCoin Логотип

USDCoin

USDC

$1.0001
$1.0001$1.0001

+0.02%

Aster Логотип

Aster

ASTER

$0.9727
$0.9727$0.9727

+3.29%

TOP Volume

Ең жоғары сауда көлемі бар криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$107,541.81
$107,541.81$107,541.81

+1.69%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,663.09
$3,663.09$3,663.09

+2.06%

Solana Логотип

Solana

SOL

$170.31
$170.31$170.31

+2.14%

XRP Логотип

XRP

XRP

$2.3832
$2.3832$2.3832

+2.41%

Binance Coin Логотип

Binance Coin

BNB

$1,005.96
$1,005.96$1,005.96

+2.63%

Жаңадан қосылған

Саудалауға қолжетімді жақында листингі жасалған криптовалюталардың тізімі

Momentum Логотип

Momentum

MMT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Play AI Логотип

Play AI

PLAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism Логотип

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Логотип

Kite AI

KITE

$0.0756
$0.0756$0.0756

+51.20%

TeaFi Логотип

TeaFi

TEAFI

$0.3930
$0.3930$0.3930

+31.00%

Үздік табыс иелері

Бүгінгі ең көп өскен криптовалюталар

PlayMindProtocol Логотип

PlayMindProtocol

PMIND

$0.04360
$0.04360$0.04360

+336.00%

Notevia Логотип

Notevia

NVA

$0.0000007818
$0.0000007818$0.0000007818

+96.33%

DramaBits Логотип

DramaBits

DRAMA

$0.000058
$0.000058$0.000058

+163.63%

OMNILABS Логотип

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000001751
$0.0000000000001751$0.0000000000001751

+75.10%

Kite AI Логотип

Kite AI

KITE

$0.0756
$0.0756$0.0756

+51.20%